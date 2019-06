Jubilál a Kifut a Kupa

„Bőven lesz műsor a jubileumon. A tornán tizennégy csapat indul, többnyire csallóköziek, közben, 14 óra körül lebonyolítjuk a hagyományos tizenegyesrúgó versenyt is, amelybe bárki benevezhet. Közben két másik focitorna is lesz négy-négy csapattal: egy a kezdők U11-es korosztályának, egy a nőknek. Az óvodásokra és iskolásokra ügyességi versenyek várnak, s közben lesz powerplay-bemutató is – sorolta érdeklődésünkre a sokfogásos sportnap eseményeit Karácsony József szervező, a helyi futballklub elnöke, aki azt is elárulta, hogy a kisudvarnoki labdarúgók továbbra is a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában folytatják szereplésüket.