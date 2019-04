Jedlička és Vida Kristopher volt a Slovan-verés két főszereplője

Vida Kristophernek Bajric rúgása után felrepedt az ajka, de így is a meccs hőse lett (Somogyi Tibor felvétele)

Vida Kristopher és Martin Jedlička kiemelkedett, de nagyot játszott Ronan és Vida Máté is. Osztályozókönyv a DAC-Slovan derbiről.

Vida Kristopher és Martin Jedlička kiemelkedett, de nagyot játszott Ronan és Vida Máté is. Osztályozókönyv a DAC-Slovan derbiről.

DAC

Martin Jedlička 9

Csaknem tizenkétezer ember skandálta a nevét önkívületben, nem véletlenül – Jedlička a mérkőzés kulcsfontosságú pillanatában kivédte Sporar tizenegyesét, ezzel olyan lélektani előnyhöz juttatta az emberhátrányban játszó DAC-ot, amellyel kihúzták a meccs végéig.

Kristián Koštrna 7

Stabil, megbízható, univerzális. Koštrna a védelem jobb oldalán kezdte a meccset, de a balon fejezte be, mind a két oldalon végrehajtotta, amit vártak tőle.

Tomáš Huk 7

Ha olykor árnyalatnyival lassúbbnak is tűnt a kelleténél, végül mindig idejében odaért mindenhova. Egyszer ziccerben mentett, végig jól irányította a védelmet.

Souleymane Koné 6-1=5

„Néha azt hiszi, hogy ő Piqué” – mondták Konéról a lelátón, s tényleg: az elefántcsontparti középhátvédnek voltak bátor cselei (sőt, egy cselsorozata is!) az ellenfél térfelén. Egy labdavesztéséből viszont majdnem Slovan-gól lett, a tizenhatoson belüli szabálytalanságért pedig jár a mínuszpont, még ha a piros túlzásnak is tűnt érte.

Eric Davis 5

A meccs elején sokat csúszkált, Csavriccsal általában nem nagyon bírta tartani a lépést. Érthető volt, hogy Peter Hyballa a szünetben lecserélte.

Connor Ronan 8

Egy jó focista kis helyen is elfér – az alacsony növésű Connor Ronan hamar belopta magát a DAC-drukkerek szívébe. Hajt, küzd, kapura veszélyes, és a Slovan ellen is pontosan ezt hozta.

Vida Máté 8

A meccs egyik legjobbja, bár nem olyan látványos a játéka, mint néhány csapattársáé, de elképesztő mennyiségű labdát szerez, nem hagyja élni az ellenfelet, és támadásban is hasznos: most tőle indult a gólt érő támadás.

Kalmár Zsolt 6

A vörös hajú Zsolti szemére a Slovan ellen általában leszáll a vörös köd, és a levegőben lóg a piros lap. Most is megkaphatta volna, Hyballa megelőzésképpen inkább a szünetben lehozta – amúgy sem ez volt élete meccse.

Lukáš Čmelík 7

Ki gondolta volna, hogy a fenegyerek Čmelíket egyszer majd a saját kapuja előtt látjuk szerelni a szögletzászlónál, ráadásul a meccs utolsó negyedórájában, a fáradtságtól félholtan? A kondíciója még mindig nem az igazi, de Hyballáért kész meghalni a pályán, a technikáját pedig sosem vitattuk.

Marko Divkovic 7

Nem volt egyszerű dolga a Slovan védőinek gyűrűjében, de állta a sarat, próbálta megtartani a labdákat, lövésekre is vállalkozott.

Vida Kristopher 9

Ha valaki megérdemelte, hogy győztes gólt szerezzen a Slovan ellen, az Vida Kristopher. Minden mérkőzésen példaértékűen küzd, zokszó nélkül robotolja végig a meccseket, rengeteget fut, megmozdulásaiban ott a gólveszély. A gól előtt úgy robbant rá a labdára, hogy a kapusnak esélye sem volt.

Ľubomír Šatka 7

A védelem jobb oldalára állt be a szünetben, a kiállítás után pedig ő került Huk mellé a védelem tengelyébe. Jól szervezte a védelmet, nagy részt vállalt abban, hogy a DAC kihúzta kapott gól nélkül.

Christián Herc 7

Bár az utóbbi időben kimaradt a kezdőből, csereként jól szállt be a meccsbe, sőt, el is dönthette volna, de egy jó DAC-kontra végén – már 1:0-nál – nagyon gyatrán lőtt.

Martin Bednár –

Kevesebb mint fél órát játszott, teljesítményét nem értékeljük.

Vida Máté remek teljesítményt nyújtott a bajnok ellen (Somogyi Tibor felvétele)

SLOVAN

Dominik Greif 6

Átlagos kapusteljesítmény: a szögleteket, beíveléseket magabiztosan lehúzta, a távoli lövések nem voltak igazán veszélyesek, a gólt nem védhette.

Mitch Apau 6

Apauval szembetalálkozni a pályán nem kellemes, most is kemény volt a védelem jobb oldalán, nehéz volt átjátszani.

Guzmics Richárd 6

Először szerepelt kezdőként a Slovanban, néha darabosnak tűnt a mozgása, de azért megjátszotta, amit kell. A mérkőzés után Ševela is dicsérte a teljesítményét.

Kenan Bajric 4

Vida Kristophert úgy arcon rúgta, hogy a DAC támadójának felhasadt az ajka, a félfordulatból, hanyatt vetődve, esés közben végrehajtott rúgást a karatefilmekben is megirigyelhetnék. Ez a mozdulat minden mást beárnyékolt, bár Vida jóhiszeműen azt mondta, vélhetően nem volt benne szándékosság.

Artyom Szuhockij 7

Merre jár a Slovan balhátvédje? Általában az ellenfél kapujának a környékén. Szuhockij szokásához híven most is sokat sprintelt előre, voltak veszélyes beadásai.

Marin Ljubicic 6

Nem igazán volt feltűnő a jelenléte a pályán, ami egyszerre pozitívum és negatívum: visszafogta magát, nem csinált botrányt, hozta a kötelezőt, de nem volt kiemelkedő.

Alekszandar Csavrics 7

Az első félidőben etette Davist rendesen, a másodikban Koštrnával már nehezebben bírt, de azért nem lehettek nyugodtak a sárga-kékek, ha nála volt a labda.

Dejan Drazsics 5

Kiharcolt egy tizenegyest, ezzel kulcsember lehetett volna, de a büntető kimaradt, s ezzel Drazsics érdemei is elhalványultak.

Ibrahim Rabiu 6

A Slovan középpályájának szilárd pontja, több labdát szerzett, és nem ritkán veszélyes akciókat is indított a labdaszerzések után.

Moha 7

Láttuk már Mohát jobban is futballozni, de most is megvoltak a helyzetei. Ezúttal – a DAC szerencséjére – nem célzott jól.

Andraz Sporar 6-1=5

A pályán és a pályán kívül is úgy viselkedik, mintha legalábbis ő lenne Messi, a csapattársak is látható tisztelettel néznek rá, őt keresik a labdákkal. Sporar tényleg kiemelkedik a bajnokság góllövői közül, 23 góllal magasan vezeti a góllövőlistát. Ha a korai kapufája bemegy, más a meccs, de így még egy mínuszpontot is kap a kihagyott büntetőért.

Rafael –

Kevesebb mint fél órát játszott, teljesítményét nem értékeljük.

Nono –

Kevesebb mint fél órát játszott, teljesítményét nem értékeljük.