Jankó Csáder Brigitta vb-bronz-története

Szlovákia egyetlen képviselőjeként versenyzett a tíznél több induló között. Két számban is indult a testépítés és a fitnesz határán található athletic physique kategóriában.



„Az egyhetes vb utolsó napján kerültünk sorra. Nem volt egyszerű helytállni, hiszen délelőtt és délután is kétszer szólítottak a pódiumra. Előbb az elődöntőben kellett bizonyítanom mind a 40 éven felüliek, mind a 165 centinél magasabbak mezőnyében. Már a budapesti Eb-n nagyobb önbizalmat szereztem, így magabiztosabban pózoltam életem első világbajnokságán – tudtuk meg a 42 éves háromgyermekes anyától, aki masszőr munkája mellett két éve űzi versenyszerűen kedvenc sportágát. – Mivel az Európa-bajnok egyben világbajnok is lett Dél-Koreában, aranyéremre nem számíthattam a vb-n, az ötös döntőben viszont szerettem volna bekerülni, s miután ez sikerült, ott már a forma és a konkurencia alapján minden megtörténhetett. Be is következett, amit szerettem volna. Felállhattam a dobogó harmadik fokára. Nem csalódás az sem, hogy a 165 centinél magasabb között csak negyedikként végeztem.”



Jankó Csáder Brigitta idén már volt második a magyar és harmadik az osztrák nemzetközi bajnokságon, Eb-ezüstje és vb-bronza után felmerül az a kérdés is, mikor jut el a győzelemig. Egyelőre nem ígér semmit, a közeljövőben dönti el, hogy folytatja-e a versenyzést. Ha igen, akkor az elsőség megszerzése is céljai közé kerül.

11. VILÁGBAJNOKSÁG (a WBPF égisze alatt), Csedzsu (44 ország, 300 induló) – athletic physique, 40 év feletti hölgyek: 3. Jankó Csáder Brigitta (szlovákiai).

Athletic physique, 165 cm-nél magasabbak: 4. Jankó Csáder Brigitta.