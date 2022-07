Izgalmak után újabb lonatói arany Varga Eriknek

Olimpia nélküli évben sem maradnak világversenyek nélkül a koronglövők. Varga Erik, neves traplövőnk is utazna, ha bárhova mehetne. Az olaszországi Lonatóba azonban eljutott, s ha már ott volt a világkupa-viadalon, annak rendje és módja szerint meg is nyerte a férfiak egyéni számát, igaz, felfokozott izgalmak közepette. Erről is faggattam a negyvenen már jóval túl járó diószegi sportembert.

Olimpia nélküli évben sem maradnak világversenyek nélkül a koronglövők. Varga Erik, neves traplövőnk is utazna, ha bárhova mehetne. Az olaszországi Lonatóba azonban eljutott, s ha már ott volt a világkupa-viadalon, annak rendje és módja szerint meg is nyerte a férfiak egyéni számát, igaz, felfokozott izgalmak közepette. Erről is faggattam a negyvenen már jóval túl járó diószegi sportembert.

Legutóbb Bakuban versenyzett, szintén vk-viadalon. Milyen élményekkel tért haza onnan?

Vegyesekkel. Mert kedvenc lőteremről van szó, ahányszor ott voltam, mindig sikert hozott. Idén csak szerencsével jutottam ki, mert mindössze azok mehettek oda, akik be vannak oltva vagy átvészelték a Covidot. Én nem tartoztam közéjük mindaddig, míg Lonatóból hazajövet nem kaptam el én is a koronavírust. Ezért örömmel fogadtam, hogy így sikerült kijutnom. Ott az volt a gond, hogy kicserélték a korongokat, nem olyanokra lőttünk, amilyenekre az előírás szerint kellett volna. Ez részben megkeverte a kártyákat, egyéniben két napig szenvedtem is miatta a pályán. Csapatban jobban ment, szétlövés után negyedikek lettünk, érem nélkül. De akkorra már összeszedtem magam, jobban ráéreztem a korongokra.

Hányadik idei vk-versenye volt a bakui?

A harmadik. Cipruson kezdtem, s ez Lonato után következett.

Menjünk vissza Olaszországba. A 2016-os világbajnoki aranya után újra nyert Lonatóban, ezúttal világkupát. 176 induló között szétlövéssel lett első a férfi trap egyéni számában. A döntőbeli szétlövés percei voltak a legnehezebbek a siker felé vezető úton?

Számomra a rajt volt a legnehezebb, amikor elkezdtük. S bár világbajnokságot és már világkupát is nyertem ott, számomra ez a lőtér a legnehezebb. Mindig picit kishitűen megyek oda, ezért tartom az elejét a legnagyobb próbatételnek. Nemcsak nekem kellemetlen, hanem másoknak is nagy buktató. Ha megnézi valaki az ottani eredményeket, máris látja, miről beszélek. A verseny aztán folytatódott, de a szétlövés se volt vicc. Ráadásul megint máshogy jött a finálé. Folyton változik a lebonyolítás, már lassan olyan, mintha búcsúi céllövöldében célozgatnánk, annyiszor változnak a szabályok.

Maga a szétlövés sem volt olyan izgalmas, mint a döntőbeli szabályváltozások?

Nehéz ügy volt az is! Nagyon jól ismert, nagyon jó lövővel kerültem a végső párharcba. Tudtam, hogy mindvégig versenyben lesz, s az utolsó korongokon fog eldőlni a dolog. Korábban rontottam, de a döntőben már nem tehettem, tiszta fejjel kellett folytatni. Összeszedtem sokéves tapasztalataimat, ami sokat segített. A nagy akarás se jó mindig, fordítva sülhet el a dolog, úgyhogy valahogy meg kell találni a sikerhez vezető középutat.

Úgy látszik, a férfi trapban állandósult a versenymenü: van férfi egyéni, csapat és vegyes csapat. Melyiket tartja most a legnagyobb kihívásnak?

A vegyes párosban sajnos negyedikek lettünk az olimpián. Időközben kitalálták azt, hogy megszűnik az ötkarikás versenyünk, már nem olimpiai szám a vegyes páros trapban, hanem átvitték skeetbe. És azt is bevezették, hogy ezentúl két harmadik hely lesz, meg ötödik és hatodik. Ilyen hülyeséget még nem hallottam! Ebben a helyzetben nem vállalom a vegyes párost a jövőben. Én a tokiói olimpián negyedik voltam, s ezek szerint lehettem volna harmadik is, de az már a múlté. Az is bosszantó, hogy nincsenek azonos feltételei a hatos döntőbe kerülőknek, mint azelőtt.

Maradt tehát az egyéni és a csapatverseny. Melyik áll közelebb önhöz?

Csakis az egyéni, bár csapatban már külön verseny van az elsőségért, nem úgy, mint korábban, amikor az alapszakasz után alakult ki a sorrend. Ha így fog folytatódni, a csapattal se fogok versenyezni, mert nekünk nincs semmi hasznunk belőle.

Még profi lövő?

Igen. Ha sikerült volna az olimpia, az sportolói pályafutásom végét jelentette volna, mert itt vagyok már több mint harminc éve. Még egyszer nekivágtam, és megpróbálom kigürizni a 2024-es párizsi olimpiát, ami nem lesz könnyű.

Pillantsunk vissza a világkupa-diadalaira. Csangvonban 2007-ben, Nicosiában 2013-ban, Abu-Dzabiban szintén 2013-ban, ráadásul vk-döntőben és Lonatóban 2022-ben nyert. Mivel tovább folytatja, mikor jöhet az újabb ilyen világraszóló siker?

Idén terveztem a koreai, csangvoni indulást, de letettem róla, mert oda csak azok mehetnek, akik háromszor be vannak oltva. Mehetnék ugyan, de előtte hétnapos karatén várna rám, azt meg nem vállalom, hogy annyi időt egy szállodában töltsek, ami nem is ingyenes. Több világkupaverseny meg nem lesz ebben az évben.

Lonatói győzelme után a szakmai stábban feltűnt édesapja, Varga Béla, egykori világbajnoki ötödik neve is. Netán együtt edzenek?

Ő is benne van a csapatomban, másodedzőként. Tőle kaptam mindent a traplövészetben. Lonatóban is ott volt velem a döntőben. Jelenleg fiatalokkal foglalkozik Nagyszombatban, de velem is együttműködik.