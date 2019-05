Ismét napirenden a futball Rimaszombatban

A rimaszombati városi képviselő-testület kedd délutáni ülésén a Szlovák Labdarúgó-szövetségtől igényelhető támogatás is téma lesz. „Szeretnénk tudni, a képviselők hajlandóak-e jóváhagyni a stadion rekonstrukcióját megcélzó projektet, mert ha elutasítóak, akkor kár is kidolgozni a tervezetet – tudtuk meg Szántó István városi elöljárótól. – A futballszövetségben lévő jó kapcsolatainknak köszönhetően ajánlották fel nekünk a támogatást, miután a stadionrekonstrukciós programtól több város, például Besztercebánya vagy Turócszentmárton visszalépett.”

A SFZ 750 000 eurót adna a klubnak, ezt a városnak legalább 500 000 euró önrésszel kellene kiegészítenie. A szövetség a felhasználás módját is megszabja – erről egyelőre Cziprusz Zoltán (MKP) városi képviselőnek sincsenek pontos információi. „Reméljük, az ülésen választ kapunk arra, pontosan mire használhatnánk fel a pénzt. Most ugyanis a gyerekek edzőpályáinak kell prioritást élvezniük – mondta lapunknak Cziprusz. – Úgy érzem, hogy a polgármester és a képviselők részéről is van akarat arra, hogy a foci ügyét végre megoldjuk, de pontosabb információkra lesz szükségünk.”

Miroslav Bitala, a klub ügyvezetője eközben arra figyelmeztet, komoly hatással lehet a klubra, hogy csökkentették a költségvetését. „A korábbi 158 000 euró helyett 140 000 eurót kaptunk erre az évre. A felnőttcsapatra fordítható összeget csökkentették, az utánpótlásra megkaptuk a 60 000 eurót, de azt is tudatosítani kell, hogy ez utóbbi csomagból csak az utánpótlásedzőket és az utánpótlásmeccsek játékvezetőit fizetjük. Minden egyéb tételt, amiből az utánpótlás is profitál, például a pályakarbantartás stb., az A csapat költségvetéséből fedezünk” – magyarázta Bitala.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy a városi közterület-fenntartó vállalat, amely korábban ingyen bocsátotta a klub rendelkezésére a buszát, most már kiszámlázza ezt, ami havi szinten négy-ötezer euró kiadást is jelenthet. „Sok képviselő talán nem tudatosítja, hogy bár a fiatalabb és idősebb diákok a közép-szlovákiai I. ligában szerepelnek, ez nem azt jelenti, hogy a környékről vannak az ellenfeleik. Námestovóba, Zsolnára, Rózsahegyre utaznak, a két legközelebbi város Zólyom, illetve Podbrezová…”

Bitala abban bízik, hogy a képviselők mérlegelik a helyzetet, és legalább 10 000 euróval emelik a klub költségvetését. „Ellenkező esetben akár az is előfordulhat, hogy a felnőttcsapat egy évre szünetet tart, vagy a gyerekek lehetőségeit kell korlátoznunk. Nagy kár lenne érte, főleg úgy, hogy a hírek szerint akár még az is előfordulhat, hogy felkínálják nekünk a II. ligás szereplés lehetőségét, mert a III. ligában jelenleg éllovas rózsahegyi B csapat nem biztos, hogy fel akar kerülni, mi pedig a második helyen állunk. A klubban jelenleg összesen kb. 270 gyerek futballozik, akiknek jelentős hányada rimaszombati” – mondta az ügyvezető.