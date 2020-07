Indulatokkal teli felkészülési meccs Pozsonyban

Amikor a 2. percben a Slovan szélsője, Csavrics csúnyán lerúgta Petrjakot, a Fehérvár ukrán légiósát, majd két perccel később a két labdarúgó szerepet cserélt, és Petrjak labda nélkül elkaszálta Csavricsot, már érezhető volt, hogy ez egy puskaporos mérkőzés lesz. Nem hétköznapi jelenség, hogy egy felkészülési meccsen pár perc után úgy kell lefogni a játékosokat, hogy ne ugorjanak egymásnak, márpedig itt ez volt a helyzet.



A két durva szabálytalanság rányomta a bélyegét a mérkőzésre: Kružliak játékvezető nem kezdett el rögtön lapokat osztogatni, ami utólag nagy hibának bizonyult. Mindkét csapat sokat szabálytalankodott, és nem egy alkalommal láthattunk szándékos és alattomos faultokat is az első félidőben.



Amikor a csapatok nem egymással és a bíróval foglalkoztak, láthattunk pár igazán szép akciót is: az első negyvenöt perc enyhe Slovan-fölényt hozott, a 10. percben például egy gyönyörű egyérintős akció után kis híján vezetést szerzett a szlovák bajnok. Ez végül a 20. perben következett be: Strelec szabadrúgása után De Marco csúsztatott a kapuba, öt perccel később Zan Medved (védhető) szabadrúgása Kovácsik hálójában kötött ki. A vendégek részéről Stopira fejjel szépített, így 2:1-es állással vonultak szünetre a felek.



A második félidő a szabálytalanságok számában és durvaságban kevéssel ugyan, de elmaradt az első félidőhöz képest. Márton Gábor vezetőedző hatot cserélt a szünetben, és a második játékrészre alaposan feljavult a fehérváriak támadójátéka. Miután egy óra elteltével Funsho egy védelmi hiba után egyenlített, már úgy tűnt, inkább a vendégek diktálják a tempót.



A hajrához érve azonban felgyorsított a Slovan, főleg a jól irányító Holman Dávidnak köszönhetően, így a hazaiak végső soron közelebb jártak a győztes gól megszerzéséhez. Csakhogy az utolsó percek ismét a kakaskodásról szóltak, a 90. percben egy durvább vendégszabálytalanság után tömegjelenet alakult ki a pályán, lökdösődéssel és szitkozódással tarkítva. A játékvezető nem hosszabbított egy percet sem, inkább lefújta a találkozót – 2:2 maradt a vége.



A mérkőzés több érdekes momentumát is ki lehetne emelni: például, hogy a Fehérvár nigériai középpályása, Funsho Bamgboye milyen szaftosat tud káromkodni magyarul, vagy hogy hogyan gyalázta egy Slovan-szurkoló a magyarokat, miközben mellette egy 10 éves forma srác állt Holman-mezben.

Ifj. Ján Kozák, a Slovan vezetőedzője azt mondta a klubhonlapnak, hogy érdekes és színvonalas mérkőzést látott. „Az első félidő rendben volt, a másodiknak voltak olyan szakaszai, ahol könnyen eladogattuk a labdákat. Nem hiányoztak az emóciók sem a mérkőzésről, de ez rendben van. Örülök, hogy a játékosaim bebizonyították, hogy tudnak adni és kapni is.ˮ



A mérkőzés után szerettük volna megkérdezni Márton Gábort, a Fehérvár Zalaegerszegről érkezett vezetőedzőjét, illetve Nikolics Nemanját, hogy mit gondolnak a látottakról, de a Slovan illetékesei nem engedélyezték számunkra a beszélgetést.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom