Idegenben is győzött és továbbjutott a DAC

A hazaiak Solitude nevű stadionja ugyan nem telt meg teljesen, de a jó hangulat így is adott volt. Ehhez nagyban hozzájárult a két-három tucatnyi szerdahelyi szurkoló, akik a meccs előtt a Cliftonville drukkerekkel együtt melegítettek, de a kezdő sípszó után már ellenfelekké váltak. Az első percekben a hazaiak némiképp meglepték a csallóközieket, letámadták ellenfelüket és igyekeztek gyorsan eljutni Veszelinov kapujáig. Ezt a belfasti drukkerek is értékelték és az 5. percben már fel is álltak, de a „Stand up...” kezdetű ének elhalkulása után már újra a helyükön ültek.

A vendégek szinte a semmiből szereztek gólt a 12. percben, amikor Balogh ment el a jobb oldalon, középre adott, ahol az érkező Veselovský a kapufa segítségével a hálóba lőtte a labdát, 0:1. Rögtön jöhetett volna az egyenlítés, de Kružliak jól helyezkedett és egy hazai beadást szögletre mentett, ami után Dimun szabadított fel. Még csak a 15. percben jártunk, amikor Veszelinov tolt ki a kapufa mellől egy a rövidsarokra érkező szabadrúgást.

A szerdahelyiek jól vezettek kontrát, Veselovský, Szánthó, Káčer volt a labda útja, utóbbi a tizenhatoson belül át akarta emelni a kapust, de Talley könnyen fogta meg a labdát. A hazai tábor szinte teljesen elhalkult, a sárga-kékek szektorából viszont zengett a „Csak a DéÁCé!”, az előttünk ülő északír szurkolók nem meglepő módon sajátjaik helyett a dunaszerdahelyi drukkereket videózták. A Cliftonville igazi brit csapathoz méltón beadásokból próbált veszélyeztetni, de előbb Káčer, majd Blackman érkezett jól és menteni tudott. A 24. percben Káčer szánta el magát egy lövésre, de a rövid alsóba tartó labdát védte a hazai kapus.

A vendégek néhány szép passz után jutottak lövésig, de Szánthó jobblábas kísérletét könnyen fogta Talley. Ez után egyre inkább lassult a játék, ez nagyban volt köszönhető annak, hogy a belfasti játékosok kezdtek fáradni. A DAC futballistái tettek is ezért, szemmel látható volt, hogy a labdajáratással igyekeznek fárasztani ellenfelüket. Öt perccel a szünet vége előtt Brunetti merészkedett előre, majd lőtt jó 30 méterről, de pattogós lövését szögletre ütötte a kapus. A végén Brunetti és Blackman mellett is elesett egy-egy északír játékos, a hazai szurkolók pedig büntetőt reklamáltak. Fordított esetben Dunaszerdahelyen is ugyan így tettek volna a drukkerek, de az izlandi játékvezető sípja néma maradt. Közvetlen a szünet előtt Veszelinov ütött ki egy újabb beadást, így 0:1-nél vonultak az öltözőbe a csapatok.

A második játékrészt mindkét csapat aktívan kezdte, a nagyobb helyzetre öt percet kellett várni, amikor Mallon villant meg a bal szélen és éles szögből lőtt, de Veszelinov bravúrral védte a léc felé tartó labdát. Nem sokkal később Dimun egy szöglet után lőhette rá a lecsorgót, de egy védőről a kapufa tetejére pattant a labda. Centiméterek hiányoztak az újabb gólhoz. Mint ahogy a túloldalon sem kellett sok, de Hale lövése fölé szállt.

Egy óra után remek kontrát vezetett a DAC. Veselovský hozta fel a labdát majd Káčerhez passzolt, aki a tizenhatoson belül remek mozdulattal tálalt az üresen mozgó Balogh elé, a magyar támadó azonban gyenge megoldást választott, így a kapus könnyen védett. A 64. percben a betegeskedő Nikola Krstovic váltotta Baloghot és azonnal lőtt is egy gyönyörű gólt. A montenegrói csatár a kaputól 25 méterre szánta el magát lövésre és a labda védhetetelenül vágódott a hálóba, 0:2. A szerdahelyi táborban máris felcsendült „Az éjjel soha nem érhet véget” című sláger. Krstovicnak megjött a kedve, pláne miután a szurkolók is a nevét skandálták, de újabb kísérletét magához ölelte a kapus.

A hazai szurkolók teljesen elcsendesültek és sokan inkább a büfében töltötték a hátralévő időt, miközben a szerdahelyi szektorból folyamatosan harsantak fel a rigmusok. A meccs tempója egyre inkább alábbhagyott. A 82. perc végén Káčer kisszöglete után a középpályás másodjára beadta a labdát, amit Muhamaedbegovic fejelt a kapuba, de les miatt nem adták meg a gólt. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt Rymarenko lőhetett volna újabb gólt, de a hazai védők a gólvonalról kivágták a nem túl erős lövését. A 89. percben Káčer a szólója végén elesett a kapus mellett, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest Krstovic magabiztosan vágta a kapuba, 0:3.

Ez után az alattunk lévő sorok egyik leghangosabb szurkolója, aki egyszer-egyszer keményen is odaszólt a sárga-kék játékosoknak, állt meg előttünk és gratulált a továbbjutáshoz. A DAC a hazai 2:1-es siker után idegenben három góllal győzött és 5:1-es összesítéssel jutott be az Ekl-selejtező 2. fordulójába.

A következő fordulóban a dunaszerdahelyeik először a Feröer-szigetekre utaznak, ahol a Víkingur ellen mérkőznek a jövő héten, majd egy héttel később a MOL Arénában rendezik a visszavágót.

Cliftonville FC–DAC 1904 0:3 (0:1) Belfast, Solitude, v.: Arnason (izlandi) Sárga lap: Talley (89.), ill. Muhamaedbegovic (57.), Hahn (66.) Gólszerzők: Veselovský (12.), Krstovic (65.), Krstovic (90., 11-esből) DAC: Veszelinov – Blackman, Kružliak, Brunetti, Muhamedbegovic – Dimun, Káčer - Szánthó (46. Andzouana), Balogh (64. Krstovic), Veselovský (84. Andrezinho) – Hahn (72. Rymarenko)