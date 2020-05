Hornyák Zsolt: „A harmadik hely megszerzése a célunk”

GPS-es teljesítménymérővel is figyelték a játékosok munkáját a karantén során, de nagyon élvezik, hogy végre közösen készülhettek az NB I hétvégi folytatására. A Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt szerint az utolsó napokban már csak a csapattaktikán dolgoztak. Kérdéseinkre írásban válaszolt a köbölkúti származású szakember.

Felcsút | GPS-es teljesítménymérővel is figyelték a játékosok munkáját a karantén során, de nagyon élvezik, hogy végre közösen készülhettek az NB I hétvégi folytatására. A Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt szerint az utolsó napokban már csak a csapattaktikán dolgoztak. Kérdéseinkre írásban válaszolt a köbölkúti származású szakember.

A járvány miatti kényszerszünet előtt egy rosszabb sorozatban volt a csapat, hat tétmeccséből egyet tudott csak megnyerni. Mondhatjuk ebből a szempontból, hogy nem is volt rossz egy kis pihenő?

Nem mondanám, hogy rossz sorozatban voltunk, mert szinte mindegyik meccsen jól játszottunk, bár tény, hogy többször nem tudtuk a magunk javára fordítani a játék képe alapján inkább nekünk álló mérkőzést. Az eddigi utolsó bajnokinkon a Mezőkövesd ellen is végig jobbak voltunk, gyakorlatilag egykapuztunk, ám az ellenfél végül megúszta kapott gól nélkül. Ugyanakkor a legutóbbi néhány találkozón valóban kevés gólt szereztünk, remélem, arra jó volt a szünet, hogy ezen a téren előrelépjünk.

Mennyire ellenőrizték a játékosok „karanténos” otthoni edzéseit?

Mindennapos kapcsolatban voltunk a játékosokkal, a GPS-es teljesítménymérő rendszeren keresztül is tudtuk követni a teljesítményüket. Nyugodtan mondhatom: a fiúk rendkívül lelkiismeretesen teljesítették az előírt feladatokat.

Milyen érzés volt az első közös, csoportos edzést levezényelni?

Bár amint említettem, mindenkiről tudtuk, mi van vele, illetve a családjával, a többhetes szünet után természetesen jó volt újra találkozni, élveztük a közös munkát.

Bő két hónap után játszhattak először meccset a Budafok ellen (2:0). Mennyire és miben volt más a csapat játéka a márciusihoz képest? Miben kell még utolérniük magukat?

A hozzáállással maximálisan elégedett voltam, de tisztában vagyok vele, hogy a sűrített bajnoki ritmust még fel kell vennünk. Azt nyugodtan állíthatom, hogy a csapat nagyon jó fizikai állapotban van, amikor megtudtuk, mikor indul újra a bajnokság, úgy éreztem, két hét múlva már alkalmasak lettünk volna arra, hogy tétmeccset játsszunk. Most a csapattaktikán dolgozunk, a felfogásunkon nem szeretnénk változtatni, továbbra is attraktív támadófutballt akarunk játszani. A harmadik hely megszerzése a célunk, de a mögöttünk lévőkre is figyelnünk kell.



A Puskás Akadémia az NB I-be feljutott Budafok ellen melegített be a bajnokság folytatására (Fotók: pfla.hu)

A folytatódó NB I-ben csak az első két meccs között van egy hét, egyébként háromnaponta sorjáznak majd a meccsek. Mit eredményezhet ez a feszítettebb tempó?

A bővebb kerettel rendelkező csapatok számára biztosan előny lesz, de mindenkinek úgy kell beállítania a programot, hogy a játékosok megfelelően tudjanak regenerálódni a mérkőzések közt. Meccset játszani jobb, mint edzeni, így személy szerint örülök annak, hogy nem csak hetente egyszer kell pályára lépnünk.

A Bundesligát nézve már belekóstolhattak a játékosok – milyenek lesznek a nézők nélküli bajnokik? Lehet és kell erre speciálisan készülni? (A beszélgetés még a z enyhítések bejelentése előtt született – a szerk.)

Az, hogy üres lelátók előtt kell játszanunk, nyilván sokat elvesz a mérkőzések hangulatából – ezt már az utolsó eddigi fordulóban, Mezőkövesden is tapasztalhattuk. Ugyanakkor tudjuk, hogy csak így lehetséges befejezni a bajnokságot, nincs mit tennünk, ezt el kell fogadunk. Más tekintetben is hozzá kell szoknunk a szigorú szabályokhoz, hiszen hetente legalább kétszer koronavírusteszten kell átesnünk, de egymás egészségének megóvása érdekében ez is elengedhetetlen.

A Ferencváros az idényben nem tudott még győzni a Puskás Akadémia ellen. Mire számít a vasárnapi találkozón? Nyolc meccs alatt kellene befogni a hatpontos fórban levő Mezőkövesdet, mekkora esélyt lát erre, a dobogó elérésére?

Nagyon tisztelem a Ferencvárost, hiszen az egyik legnagyobb csapat Magyarországon, amelynek az országhatárokon túl is jól ismerik a nevét – ennek megfelelően készülünk a mérkőzésre. Azonban ezen kívül lesz még hét találkozónk, amelyeken ugyanúgy helyt kell állnunk, mert azt, hogy a Mezőkövesdet meg tudjuk előzni, csak a jó eredmények tudják garantálni.