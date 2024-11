Négygólos vereség Amszterdamban, Szalai Ádám rosszul lett a kispadon

Remek hangulatban, telt ház előtt kezdődött a találkozó, amelyen már az első percben remek kontrát vezetett a magyar csapat még úgy is, hogy les előzte meg Nego ziccerét, melyet amúgy lábbal kivédett a holland kapus. Nem sokkal később Szoboszlai viharzott el a bal szélen, de túl sokat várt, így egy védő blokkolta a közeli lövését, a kipattanóból pedig Schäfer célt tévesztett. Ez a két támadás mindenesetre jelezte, nem csupán védekezni akar Marco Rossi szövetségi kapitány csapata.

A hangulat azonban egy pillanat alatt megfagyott, ugyanis a magyar kispadnál rosszul lett Szalai Ádám pályaedző, így a játék félbeszakadt. A stábtagok és cserejátékosok azonnal körbeállták a területet, hogy a kamerákat távol tartsák a drámai pillanatoktól, még egy holland futballista is segített ebben. Amíg a mentősök dolgoztak, addig egy fehér ponyva is érkezett, hogy még jobban takarják az életmentés pillanatait. A döbbenet csendjét szórványos „Ria, ria, Hungária” rigmus törte meg, majd amikor elterjedt a hír, hogy a korábbi csapatkapitány szorul orvosi segítségre, akkor a nevét skandálták a lelátón elszórtan jelen lévő magyar drukkerek. Több mint tíz percig állt a játék, de sikerült stabilizálni Szalai állapotát, akit ezt követően azonnal kórházba szállítottak. Az újraindulás előtt a nemzeti együttesben ötvenedik alkalommal pályára lépő csapatkapitány, Szoboszlai tartott eligazítást összekapaszkodó társainak.

Csakhogy a játék – Nikitscher kezezése miatt – nem bedobással, hanem hazai büntetővel folytatódott, melyet Weghorst értékesített. A magyar együttes nem tört össze, újabb ziccert dolgozott ki, azonban Sallai pontosan a holland kapus kezébe fejelte a labdát. Innentől kezdve viszont egyértelmű fölénybe került a holland csapat, sorra dolgozta ki a helyzeteket, Dibusznak hol kisebb, hol nagyobb bravúrokkal kellett hárítania. Amikor már úgy tűnt, a magyarok megússzák az első félidőt újabb kapott gól nélkül, akkor másodjára is tizenegyeshez jutottak a hazaiak, akik így megduplázták az előnyüket.

A magyar csapat a folytatásban is többnyire védekezésre kényszerült, de védői remek teljesítményt nyújtva állták a sarat, sok lövést blokkoltak. Persze az összeset nem, Weghorst 18 méteres, bal felső sarok felé tartó próbálkozása a keresztlécen csattant. A magyarok ebben a periódusban már csak elvétve vezettek gyors ellentámadásokat, de egy ilyenből Szoboszlai Dominik helyzetbe került, azonban a bal sarok mellé fejelt. Ezt leszámítva továbbra is a hollandok irányítottak, Dibusznak többször is védenie kellett, azonban Dumfries hajszálpontos lövésével szemben már a Ferencváros kapusa is tehetetlennek bizonyult. A narancsmezesek a biztos előny birtokában sem álltak le, igyekeztek kiszolgálni a közönségüket, így Dibuszt továbbra is elhalmozták lövésekkel, de a kapus bírta a sorozatterhelést. A kegyelemdöfést végül a csereként beállt Koopmeiners gyönyörű fejese jelentette, de ha Dibusz nem véd ennyire fantasztikusan, akkor a mérkőzés akár nagyobb különbségű hazai sikerrel is zárulhatott volna, mert a hátralévő időben is legalább két-három nagy hárítása volt.

A magyarok a keddi zárófordulóban a csoportgyőztes német csapatot fogadják a Puskás Arénában.