2016–2017-ben ezüst-, tavaly bronzérmes volt az RB Leipzig labdarúgócsapata, olyan esélye azonban még sohasem volt, mint a jelenlegi idényben. A Julian Nagelsmann vezette, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó együttes féltávnál a Bundesliga élén áll, előnye két pont a Borussia Mönchengladbach és négy pont a Bayern München előtt. A nagyobb lipcsei klubok közül a Lokomotive Leipzig a 2., a Chemie Leipzig 13. helyen áll a negyedosztályú Regionalliga Nordostban. Előbbit azért ismerhetjük, mert ugyan bajnoki címet nem szerzett, de 1987-ben bejutott a KEK döntőjébe. Utóbbi viszont kétszeres bajnoknak mondhatja magát, és az NDK labdarúgó-történetének legváratlanabb aranyérmet szerezte 1963–1964-ben. A második világháborút követően a két részre szakadt Németország keleti részében sok futballcsapat alakult, vagy újjászerveződött. Ilyen volt a ZSG Industrie Leipzig is, amely ezen a néven bő egy évet élt, és az első keletnémet futballbajnokságot a 8. helyen zárta. Az átszervezést nem kerülhette el, így 1950. augusztus 30-án új névvel megalakult a Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, röviden BSG Chemie Leipzig, amely 1950–1951-ben ugyanúgy 50 pontot szerzett, mint a BSG Turbine Erfurt. Akkor azonban még nem a gólarány vagy az egymás elleni eredmény döntött, hanem egy újabb meccs, amelyet 1951. május 20-án a chemnitzi Ernst-Thälmann-Stadionban rendeztek, és amelyet a BSG Chemie Leipzig 2–0-ra megnyert Gerhard Helbig 65. és Rudolf Krause 70. percben szerzett góljával.

A siker ellenére egy ismételt átszervezés miatt 1954-ben a csapat ideiglenesen megszűnt, a játékosok választás elé kerültek, hogy SC Chemie Halle-Leuna vagy az újonnan alapított Sportclub Lokomotive állományában folytatják-e.

1957-ben aztán az eredeti néven az ötödosztályban mégis elindult a Chemie, ennek később komoly jelentősége lett. Mert akár hiszik, akár nem, a politika és a káosz újabb átszervezést hozott, 1963-ban az SC Lokomotive Leipziget erőszakkal egyesítették az SC Rotation Leipziggel, így alakult meg az SC Leipzig. Miután mindkét klub az élvonalban szerepelt, a megüresedett helyre kellett egy beugró, ezt a helyet kapta meg a BSG Chemie Leipzig. A csapat edzője Alfred Kunze lett, aki hihetetlen teljesítménnyel bajnoki címhez segítette a csapatot.

Hogy a szakember valóban tényező volt a német labdarúgásban, arra a helyi sporttörténészek is próbáltak emlékeztetni: egy lipcsei újságíró, Jens Fuge könyvet írt róla a Csendes zseni (Das stille Genie) címmel.

Alfred Kunze 1909. szeptember 8-án született Lipcsében. Futballpályafutását 1926-ban kezdte meg a VfL Südost Leipzig munkásklub színeiben, azonban 24 éves korában 1933-ban váltania kellett, ugyanis a nemzetiszocialisták betiltották a munkavállalók sportklubjait. Testvérével együtt a Wacker Leipzigbe igazolt, ahol 1938-ig atlétaként (futóként) sportolt.

Bundesliga: a nagy riválisok szerint a Leipzig a favorit

A német labdarúgó Bundesliga tavaszi szezonjának pénteki rajtja előtt a legnagyobb riválisok az éllovas RB Leipziget – Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát – tartják a favoritnak.

„A lipcseiek megérdemelten vezetik négypontos előnnyel a tabellát. Természetesen abban reménykedünk, hogy tavasszal hullajtanak majd pontokat” – mondta Hansi Flick, a Bayern München vezetőedzője arra a körkérdésre válaszolva, amelyet a DPA német hírügynökség intézett a 18 klubhoz a bajnoki címmel kapcsolatban. A keletnémet együttes a második Mönchengladbachot két, a harmadik bajorokat négy ponttal előzi meg.

A Gladbach sportigazgatója, Max Eberl is dicsérte az éllovast:

„Az RB Leipzig a bajnoki cím legnagyobb esélyese. Nemcsak a megszerzett pontoknak, hanem az általuk képviselt stílusnak is köszönhetik azt a pozíciót, amit jelenleg elfoglalnak” – fogalmazott.

„A Leipzig alapvetően sokkal stabilabb benyomást kelt, mint a korábbi években. Bejutott a nyolcaddöntőbe a Bajnokok Ligájában, és ennek ellenére a bajnokságban is eredményes” – mondta Michael Zorc, a 4. helyezett Borussia Dortmund sportigazgatója.

Lipcsei oldalon ugyanakkor a vezető pozíció ellenére is óvatosak.

„A Bayern mindig esélyes a bajnoki címre, ahogy a BVB is. A mostani idényben, legalábbis eddig, nagyon szorosan alakult a top öt versengése, ami a szurkolóknak és a ligának is jó. Én úgy gondolom, hogy egészen a végéig izgalmas lesz a verseny” – jelentette ki Markus Krösche, a klub sportigazgatója.