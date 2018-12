Hapal: Kulcsfontosságú lesz  a magyarok elleni nyitómeccs

Az E csoportban a magyarokon és a szlovákokon kívül a horvátok, a walesiek és az azeriek szerepelnek.

„Elégedett vagyok a sorsolással, mert nehezebb riválisokat is kaphattunk volna. Örülök, hogy öttagú csoportba kerültünk, mert így két előkészületi meccset játszhatunk (júniusban és októberben) jövőre. Nagyon sűrű lesz a műsor, hiszen nyolc hónap alatt lezajlanak az Eb-selejtezők. Kiegyenlített csoportba kerültünk, csak a frankfurti repülőtéren tudtuk meg a kvalifikáció pontos programját. Otthon a magyarok elleni rangadóval kezdünk, amely rendkívül fontos és attraktív meccsnek ígérkezik. Már most meghívom a szurkolókat Nagyszombatba, mert nagyon nagy szükségünk lesz a segítségükre – szögezte le Pavel Hapal, aki elárulta, hogy a vasárnapi, dublini sorsolás alatt nem volt ideges, csak attól tartott, nehogy a németek és a hollandok mellé sorsolják a szlovákokat. – Szerettem volna ismét a csehekkel játszani, mert nehezen viseltem el a Nemzetek Ligájában elszenvedett prágai vereséget, és vissza akartam vágni. De azt hiszem, a magyarok elleni derbi még nagyobb presztízscsata lesz. Cristiano Ronaldo a kedvenc futballistám, ezért örültem volna, ha a címvédő portugál csapat játékosaként eljött volna Szlovákiába.”

Azért lesz Nagyszombatban a magyarok elleni meccs, mert a válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai már megszokták az ottani környezetet, és nem akarnak éppen egy kulcsmeccs előtt helyszínt váltani. Az őszi horvátok elleni derbit várhatóan már az újjáépített pozsonyi téglamezei stadionban rendezik.



„Egyértelműen a sztárokkal teletűzdelt vb-ezüstérmes horvát csapat a csoport legnagyobb favoritja, de ha játékosaink kihozzák magukból a maximumot, akkor Modricék ellen is lehet esélyünk. Respektálom a riválisokat, erős válogatottal rendelkeznek a walesiek és a magyarok is, de az azerieket sem becsüljük le – jelentette ki a nyitraiak, a zsolnaiak és a prágai Sparta korábbi edzője. – Egyértelműen a továbbjutás a célünk, teljesen mindegy, hogy csoportelsőként, másodikként, esetleg a Nemzetek Ligája-osztályozón keresztül vívjuk-e ki a továbbjutást. Most minden erőnkkel a selejtezőkre összpontosítunk.”



Lapunk kérdésére, hogy előny lehet-e a magyaroknak, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány több mint egy évig a DAC-ot irányította, Pavel Hapal így felelt: „Biztosan, hiszen az olasz edző ismeri a szlovák bajnokságot, és a benne szereplő a játékosokat.” Érdekes, hogy Hapal első keretében egyetlen Fortuna Ligában szereplő futballista sem volt.



A szlovák kapitány leszögezte, hogy Vladimír Weissen kívül senki sem mondta le a válogatottságot, szerinte Škrtelék megérdemelnék, hogy egy sikeres Eb után mondjanak búcsút a címeres meznek.

A cseh tréner végül az Új Szónak elmondta, hogy a Real Madrid a kedvenc csapata, ezért örül, hogy Luka Modricot és Gareth Bale-t is láthatják a szlovák szurkolók.