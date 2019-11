Győzelemmel zárták az őszt a rimaszombatiak

A hazaiak már öt perc játék után ziccerbe kerültek, de Fajčík lövését védte Tatar. A korábban Rimaszombatban is szereplő kapus legalább hat-nyolc nagy védést mutatott be a meccsen, stílusához hűen főként lábbal. A 19. percben a vendégek először mentek át a felezővonalon, és rögtön gólt is rúgtak, Lenard fejezte be jól az akciót – 0:1. Négy perc múlva jött az egyenlítés, Vasilko jó cselek után az alapvonaltól visszapasszolt Šuleknek, aki a léc alá lőtt – 1:1.

A hazaiak domináltak, a második félidő első percében egy perc alatt három gólhelyzetet alakítottak ki, aztán Nagy éles szögből leadott lövését ütötte ki – ezúttal kézzel – Tatar. Az 53. percben Szekulics lövése kijött a vendégek kapusáról, Grujovics pedig közelről a hálóba sodorta a labdát – 2:1.

Kilenc perccel később a szerb csatár egy bal oldali akció után a szépen bejátszott labdát hidegvérrel továbbította a hálóba – 3:1.

A rimaszombatiak azonban kicsit túlbonyolították a meccs hátralévő részét, mert a 68. percben egy vendégkontra végén teljesen egyedül hagyták a középen érkező Lenardot, a kiszolgáltatott Gregor kapus nem tehetett semmit – 3:2. Három perccel később szerencséjük is volt a hazaiaknak, mert a vendégek elherdálták az egyenlítési lehetőséget.

Már a ráadásban az ukrán Papariha jó cselek után az év gólját lőhette volna, de a labda kijött a felső kapufa és a jobb oldali léc találkozásánál lévő sarokvasról.

A lefújás után a rimaszombatiak így is elégedetten falatozhattak a szezonzáró partira hozatott csirkecombokból, mert sorozatban hatodik meccsükön szereztek pontot.

Az első kilenc fordulóban Tomáš Boháčik együttese összesen két döntetlent ért el, a turócszentmártoni 9:0-s vereség után azonban összekapta magát a csapat, és hat meccsen négyszer győzött, kétszer pedig döntetlenezett.

A Žarnovica legyőzése után a hazai vezetőedző nem tagadta, nem teljesen volt elégedett a látottakkal. „Figyelmeztettem a fiúkat, hogy nem vár ránk egyszerű meccs, a jó sorozat után néhányan egy kicsit el is szálltak. Örülök, hogy nyertünk, de ha ez nem az utolsó forduló lett volna, akkor nem hagyhattam volna következmények nélkül néhány játékos fegyelmezetlen hozzáállását. Elégedett vagyok azzal, hogy sok helyzetet alakítottunk ki, azzal már nem, hogy kihagytuk őket, azzal pedig főleg nem, hogy felelőtlen megoldásokkal két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek” – fogalmazott Boháčik.