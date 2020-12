Győzelemmel búcsúzott az évtől a DAC

A DAC három nyeretlen mérkőzés után, az ősz utolsó fordulójában a Senica ellen készült arra, hogy a decemberben először gyűjtse be mindhárom pontot, így korai karácsonyi ajándékként győzelemmel ajándékozzák meg a szurkolókat és a klubot is. Ennek ellenére a vendégek kezdtek aktívabban, Košťál és Yenne hozta leginkább zavarba a hazai védőket. A másik oldalon Kalmár passza után Divkovic került a földre gyanús körülmények között a tizenhatosban, de Očenáš játékvezető sípja néma maradt.

A 19. percben Piroska szögletét Antonio Asanovic továbbította remekül kapura, Jedličkának kellett óriásit védeni, Addo pedig már ne tudta bepiszkálni a hazai kapuba a kipattanót A nagy igyekezetében saját maga került a hálóba a labda helyet és pár pillanatig úgy tűnt, súlyosabban megsérült, szerencsére azonban folytatni tudta a játékot a vendégek középpályása.

Ramírez három perccel később megszerezhette volna a szezonbeli 8. gólját, ám a remek tekerését a vendégek kapusa, Tomáš Fryšták óriási bravúrral védte.

Njie veszítette el a labdát a középpályán, amiből Yenne indulhatott meg, ám a lövés előtti utolsó pillanatban blokkolni tudták őt a DAC védői.

Az első 30 perc végén egy bedobásra pattant labdát látva Bernd Storck bosszúsan csapott a saját markába: akart a DAC de a csapat játéka nagyon görcsös volt, a vendégek veszélyesebbek voltak. Ezt bizonyította a Košťál lövése. Amire kissé meglepő módon Beszkorovajnij válaszolt, de ő nem túl erős ebben a műfajban.

Ramírez viszont igen. Kalmár nagyszerű kiugratása után elhúzta az egyik szenicai védő mellett a labdát majd tüzelt, Fryšták előbb ujjheggyel majd szemmel tolta a kapufa mellé a labdát.

A 0 fok körüli hőmérsékletben jó 35 perc kellett a DAC-nak ahhoz, hogy kiolvadjanak és felvegyék a meccs ritmusát. Az első félidő végén már a hazaik birtokolták többet a labdát, és próbálták szervezni a játékot.

Az 50. percben megszerezte a vezetést a DAC. A félidőben becserélt Nicolaescu lódult meg a szélen, a lapos beadása egy vendég védő lábáról a kapu előtt egyedül árválkodó Divkovichoz pattant, aki önzetlenül gurította Kalmár Zsolthoz, a csapatkapitánynak pedig már nem volt nehéz dolga, jobban mondva egyszerűbb nem is lehetett volna – 1:0.

Ismét Nicolaescu, aki ezúttal Ramírezt ugratta ki. A venezuelai kicsit kisodródva lőtt, de Fryšták most is a helyén volt. Pár perccel később ismét Ramírez fejelt, de megint célt tévesztett, csak nem akart megszületni a 8. gólja.

Pedig Ramírez minden megtett azért a gólért: Kalmár lekészítése utána Senica tizenhatosának vonaláról lőhetett, de ezúttal a kapu fölött suhant el a labda.

Divkovic két vendég védő között pazarul ugratta ki Blackmant, akinek a beadására Müller érkezett veszélyesen, de maradt az egy gólos hazai vezetés.

A vezető gól jót tett a hazaiakkal, óriási mezőnyfölényben kezdtek focizni, sorban jöttek a kisebb-nagyobb helyzetek, a 72. percben Ion Nicolaescu pedig egy megpattanó lövéssel megduplázta a DAC előnyét – 2:0.

A 79. percben életjelet adtak magukról a vendégek is. Gallovič lapos beadására Duda érkezett, ám a csereként beállt középpályás rosszul találta el a labdát, Jedličkának védenie sem kellett.

Ismét Ramírez villant, ezúttal egy távoli bombával, ami alig kerülte el a kaput. A venezuelai próbálkozott becsülettel, de ahogy mondani szokás, akkor sem lőtt volna gólt ezen a meccsen, ha reggelig játszanak.

Az utolsó percekben Balic szerzett labdát, amivel Blackman iramodott meg, betört a vendégek tizenhatosára ahol Asanovic buktatta őt. Legalábbis első ránézésre, Očenáš játékvezető azonban büntet helyett szinészkedésért sárga lappal jutalmazta a hazai védőt.

A hátralévő pár percben már nem történt változás az eredményben, így a DAC győzelemmel búcsúztatta ezt a felemás őszi szezont. Az, hogy hány pontos hátránya lesz a második helyen az éllovas Slovan mögött az a mai Slovan–Žilina meccs eredményétől függ.

„Érdekes játék ez a foci, mert az elmúlt négy meccsből most játszottunk a leggyengébben, nem is sikerült annyi helyzetet kidolgoznunk, mégis megnyertük a meccset – kezdte a lefújás utáni értékelést Kalmár Zsolt. – Hoztuk a három pontot, amely nagyon fontos volt a bajnokság szempontjából, és kellett a lelki békénkhez, hiszen az elmúlt két hétben nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szerettük volna. A csapat egész évben jól dolgozott és tette a dolgát, az elmúlt hetekben elhullajtott pontok miatt azonban most futunk az eredmények és az első hely után. De úgy gondolom, hogy a szünet után visszatérnek a sérültjeink, és a vírusból visszajönnek a játékosok és motiváltan vágunk neki a következő félévnek, hogy sikerüljön megszerezni az első helyet. – Arra az újságírói kérdésre, hogy pályafutása legegyszerűbb gólját szerezte mosolyogva így válaszolt Kalmár – Igen, mondtam is, hogy megkaptam tőlük a karácsonyi ajándékomat.

„Kicsit felforgatott rendszerrel léptünk pályára, valószínűleg ezért nem sikerült úgy az első félidő ahogy elterveztük. Emellett természetesen a Senica csapata is jól teljesített az első játékrészben. Igen, lehet, hogy az első gólunk szerencsés volt, de megküzdöttünk ezért a szerencséért. A második találat után is volt még helyzetünk, jó felfogásban játszottak ma a játékosok. Mindenképpen megakartuk nyerni ezt a mérkőzést, hogy jó érzéssel menjünk a szünetre. Ez sikerült is, gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményükhöz” – mondta a Bernd Storck, a DAC edzője. Arra a kérdésre, hogy nem fél-e attól, hogy a téli átigazolási időszakban elveszítik Kalmár Zsoltot úgy válaszolt, hogy nem fél tőle mert még élő szerződése van a klubbal, és egyelőre nem is érkezett Kalmárért semmilyen ajánlat.