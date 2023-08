Gólfesztivál a szakadó esőben

Somorján szombattól vasárnap kora reggelig több mint 50 mm eső esett, ennek ellenére a klub mindenese, Csölle Roland és csapata önfeláldozó munkájának köszönhetően sor kerülhetett a bajnoki találkozóra.

Az, hogy a helyi szurkolók szeretik a csapatukat, bizonyította a nézőszám is. Olyan időben, melyben még a kutyát sem vernénk ki, 414-en jöttek el szurkolni a kék-fehéreknek.

Kellemetlen hírrel szembesültek a somorjaiak a meccs előtt. Sérülés miatt három alapjátékos vált harcképtelenné. Matej Draško Marič–Bjekič, Urblík Norbert és Nagy Péter is sérülés miatt hiányoztak. A DAC-tól pedig a megengedett öt játékos helyett csak ketten érkeztek. Veszelinov Dániel és Szolgai Máté.

A somorjai csikócsapat jól kezdte a találkozót. Előbb Szabó fejelt mellé, majd a Owusu remek egyéni akciója Olejník megszerezte a vezetést. A hazai öröm nem tartott sokáig, a vendégek tíz perc alatt háromszor is betaláltak. A harmadik góljukat büntetőből szerezték. ,,Hát ez nem volt tizenegyes. A labdát kipöcköltem, és az ellenfél játékosa pedig belém rúgott” – nyilatkozta az Új Szónak utóbb Szolgai Bálint.

Ugyan közvetlenül a szünet előtt a somorjaiak Szabó büntetője után szépítettek, de elmaradt az áhított fordulat. Sőt, a második félidőben a puhóiak még kétszer betaláltak. Ezen felül Veszelinov Dániel több bravúrt is bemutatott. A somorjaiaknak is megvoltak a lehetőségeik, de a vendégkapus Vavrúš többször is remekül védett. ,,Be kell ismernünk, jobb volt az ellenfél. Mondhatni, szinte minden beadásuk hozzájuk került, nem semlegesítettük megfelelően a puhóiakat. Ezen felül nem voltunk ott a párharcokban sem. Nagyon sajnáljuk, hogy ma nem jött ki a lépés. Dolgozunk tovább, hogy már a jövő héten eredményesebbek legyünk” – tette hozzá a 19-éves Szolgai Bálint.

Unokatestvére, a 20 éves középpályás, Szolgai Máté nagyon nehezen találta a szavakat a meccs után. ,,Mit is mondjak. Ugyan jól kezdtünk, de aztán megint belealudtunk a meccsbe. Nem tudom, mi történt. Mintha nem mertünk volna játszani. Nem értem, miért. Igen, lehet, hogy más lett volna, ha nagyobb az effektivitásunk, de ma a védekezésünk nagyon nem volt rendben. A mi hibáink után kaptuk a gólokat. Mindenkitől nagyobb akarás kell. Sokkal több – mondta lapunknak Szolgai Máté, aki mint csapatkapitány vezette tegnap a somorjaiakat. – Nagyra becsülöm a karszalagot, de sajnos ma csalódást okoztunk a szurkolóinknak, akik az egész meccs alatt szurkoltak nekünk. Köszönjük a biztatást, igyekszünk a következő találkozón javítani.”