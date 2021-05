GALÉRIA: Legyőzte a DAC a zsolnaiakat, biztossá vált a nemzetközi szereplés

Az első nagy helyzetet a 9. percben láthatta az a 42 néző, aki alávetve magát a PCR- és az antigéntesztnek kilátogatott a MOL Arénába: Andrija Balic nagyszerű szóló végén lőtt kapura, de pontatlan volt. A helyzet után rendkívül aktívvá váltak a hazaiak. A 12. percben a szerencsétlenkedő zsolnai középhátvédek (miután egyikük a másik kezére fejelte a labdát), kihagyhatatlan helyzetbe hozták Taiwót, aki kezezésgyanús mozdulattal tette maga elé a labdát, majd gólt lőtt. Ezután jött a VAR vizsgálata, amely Taiwo kezezése miatt nem adta meg a gólt, viszont a zsolnai kezezés miatt 11-est ítélt a DAC javára. A labda mögé Eric Davis állt, aki nem hibázott – 1:0.

A 18. percben az aktívan játszó Taiwo vezethette a kapusra a labdát, de végül csak szögletet tudott kiharcolni. A DAC az első húsz percben összességében az elmúlt hetek legenergikusabb futballját mutatta be, és nem engedte egyetlen helyzethez a vendégeket. A 21. percben Davis lőhetett szabadrúgást 17 méterről, de Petráš kapus bravúrral védett.

A 30. percben először jártak a zsolnaiak a DAC tizenhatosában és rögtön kiegyenlítettek: Paur elé került a labda a tizenhatos vonalán, aki remekül helyezte a lövést – 1:1, ez valóságos hideg zuhany volt a sárga-kékek számára.

A kapott gól nem törte meg a dunaszerdahelyiek lendületét, a 35. percben egy újabb védelmi bizonytalanság után Taiwo került ziccerbe, de a helyzet kihasználatlan maradt. A következő nagy hazai lehetőséget a 45. percben láthatták a nézők, de Divkovic éles szögből leadott lövésénél Petráš résen volt. A 12:2-es helyzetarány ellenére azonban a csapatok döntetlennel vonultak szünetre.

A 2. félidő is hazai mezőnyfölénnyel kezdődött, de az első komolyabb helyzet a vendégek előtt adódott: az 52. percben Davis labdavesztése után egy beadásról centikkel maradt Kaprálik. Az 56. percben hazai részről Andzouana jelentkezett remek lövéssel, a 63. percben pedig egy Balic-Taiwo-Divkovic összjáték végén veszélyeztetett a DAC. Folytatódott a hazai mezőnyfölény, aminek a 68. percben meglett a gyümölcse: Taiwo kapott labdát háttal a kapunak, szépen lefordult védőjéről és a hálóba bombázott – 2:1.

A továbbiakban is kézben tartotta a mérkőzést a DAC, Taiwo háromszor is veszélyeztetni tudott. A hajrára fordulva megpróbálta átvenni a meccs irányítását a vendégcsapat, de ez nem igazán sikerült nekik. A 85. percben Moumou lábában maradt a harmadik hazai gól, és Njie is bemutatott egy veszélyes lövést.

A dunaszerdahelyi csapat alighanem a legjobb tavaszi teljesítményét nyújtotta és teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Ezzel a győzelemmel az is biztossá vált, hogy a DAC indulhat az Európa-konferencialiga első kiírásának selejtezőjében.

DAC–Žilina 2:1 (1:1) Góllövők: Davis (16., 11-esből), Taiwo (68.), ill. Paur (30.) Játékvezető: Smolák. Sárga lap: Jedlička, ill. Slebodník, Anang, Paur, Minárik DAC: Jedlička–Blackman, Kružliak, Beszkorovajnij, Davis–Schäfer, Balic, Nebyla (63. Moumou)–Divkovic, Taiwo (81. Nicolaescu), Andzouana (76. Njie) Žilina: Petráš–Anang (70. Bicsakcsjan), Kopas, Minárik, Javorček–Fazlagic, Gono (55. Myslovič), Bernát–Slebodník (55. Ďuriš)–Paur (65. Kurminowski), Kaprálik (55. Rusnák)