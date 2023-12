Fordulatos meccsen jutott döntőbe a HC DAC

A mérkőzésre három nappal karácsony előtt került sor, de ami ennél is nehezebbé tette a felkészülést, hogy a két csapat több mint egy hónapja játszott utoljára tétmeccset, míg a következő bajnoki is csak bő két hét múlva esedékes. „Én megmondom őszintén nem szívesen játszottam most, mert utoljára a komplett csapattal a Most elleni meccsen voltunk együtt. Nem tudtunk együtt edzeni, a szlovák válogatottból két játékosunk sérülten jött vissza, igazából a felkészülésünk egy katasztrófa volt. Ezért is kötöttünk le edzőmeccset a »világvégén«, Kozármislenyben. Az első félidő eleje ma nagyon rossz volt, aztán az utolsó öt percben megtáltosodtunk. A szerencse is mellénk állt, az ellenfelünk nem tudott gólt lőni, ezt mi ki tudtuk használni és kiegyenlítettünk. A második félidőben már majdnem végig mi vezettünk. Nyertünk, de igazából nem játszottunk jól. Ennél többet vártam” – foglalta össze a találkozó után a csapat helyzetét és a látottakat Debre Viktor, a HC DAC edzője.

A vágsellyeiek az első 25 percben könnyen törtek be a vendégek védőfalába, elsősorban Olívia Ščípová és Pastorek Edina volt elemében és már hat góllal is el tudtak húzni. „Tudtuk, hogy nagyon passzívan védekeznek, ezért próbáltuk őket egy az egyben kicsit kijjebb vinni, hogy menjenek a kinti lövések is. Az elején tartottuk is magunkat a taktikához, de az erőnk és a koncentrációnk is egyre jobban fogyott. Az edző is azt kérte a szünetben, hogy jobban figyeljünk oda és ne vétsünk annyi hibát, mint ott az utolsó percekben. Volt esély, így természetesen csalódott vagyok, megérdemeltük volna a sikert, de ilyen a sport” – nyilatkozta lapunknak a négy gólig jutó imelyi Pastorek.

A vágsellyei kapus, Soňa Furgaláková védései mellett a sárga-kékeknek az első félidő jelentős részében szerencséjük sem volt, nem megszokott módon Juhos Kata vagy a születésnapos Bízik Réka kezéből is kiperdültek a labdák, de a kispadról beszállók közül Jovana Ilic és a kapuban Magera Noémit váltó Gajdóczi Barbara is hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez. „Láttuk, hogy hol a hiba és a szünetben meg is beszéltük, hogy min kéne javítani. Ahogy kijöttünk az öltözőből, ez már látszott is. Az elején Nonóval (Magera Noémi – a szerk.) éreztük, hogy kevesebb segítséget kaptunk a védekezéstől, de ez már az első félidő végén is javult. Az utolsó 15 percben már kimondottan jól zártak vissza a csajok, sok ütközésünk volt középen, és ez meglátszott az én teljesítményemen is” – értékelt Gajdóczi.

A dunaszerdahelyiek játékához hozzátett a szurkolótábor is, akiknek nem volt ellenfele az az egy-két vágsellyei hangadó, akikhez helyenként tapssal csatlakoztak a többiek is. A Duslo edzője, Peter Pčola meg is jegyezte, hogy ennél nagyobb támogatást érdemelnének a játékosai. A sárga-kék drukkerek többször is elnyomták a neveket többször keverő, de annál lelkesebb hangosbemondót, aki a hazai játékosok mellett kifejezetten örült a vendégek szlovák válogatottjainak és annak az Eliška Desortovának is, aki a cseh nemzeti csapattal szerepelt a világbajnokságon. Ő és egy-két meghatározó játékos most azonban nem tudott sokat hozzáteni a játékhoz és Debre is jelezte, mindenkinek be kell állnia a sorba. „Lehet, kicsit másképp kéne hozzáállni, amíg egy-két játékosunk nem a földön fog járni, miután visszatér ide, ilyen gondjaink lesznek. A jó kézilabdás mindig jó kézilabdás, de nem álltunk be egymás mellé, szét voltunk esve és nem lehetett más az eredmény, csak ami az elején volt” – fogalmazta meg a gyenge kezdés okát a vezetőedző.

A második félidőben azonban már csak a különbség volt kérdés az elfáradó vágsellyeiek ellen, a védekezésben robotoló Bugár Cintia egy labdaszerzés utáni góllal, a padról visszaálló Bízik szép megoldásokkal, a csapatkapitány Juhos pedig a tőle megszokott higgadt befejezésekkel járult hozzá a győzelemhez. „Idegesen kezdtünk, rég volt tétmeccsünk, keveset készültünk és hiába voltak meg a helyzeteink, nem értékesítettük őket, a védekezésünk sem működött. Csapatkapitányként ilyenkor is szeretnék a pályán vezér lenni, de ahhoz, hogy én helyzetbe kerüljek, kellenek a többiek, hogy a belső poszton szereplők előnyt szerezzenek és előttem így lehetőség adódjon. A félidőben volt letolás is, az ősszel is adódtak hasonló problémáink, így érthető, hogy nem dicsértek meg. De mi is éreztük, hogy tudunk ennél jobban játszani” – mondta az Új Szónak a kilenc góllal záró Juhos.