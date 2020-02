Főhet a feje Marco Rossinak

Ráadásul Willi Orbánra, a védelem oszlopára sérülés miatt nem számíthat az olasz mester. A walesi Eb-selejtezőn láthattuk, hogy mennyire hiányzott a lipcseiek honosított középhátvédje.

Kádári gondok

Kádár Tamást az utóbbi időben teljesítménye miatt sok bírálat érte, a horvátok elleni őszi, rendkívül fontos idegenbeli meccsen gólpasszt adott Modricnak, és a harmadik hazai találatban is ludas volt. Ezért Rossi nem is nevezte a novemberi, Uruguay és Wales elleni találkozókra. A 29 esztendős védő klubcsapatában sem jeleskedett, nem is kímélték őt az ukránok. „A negyvenes éveiben járó emberek gyorsabban futnak, mint Kádár. Ez nem Dinamo-szint” – nyilatkozta Szerhij Nahornyak, a kijeviek egykori futballistája. A hírek szerint a magyar játékos összeszólalkozott a csapat vezetőedzőjével, ezért küldték a fakóba. Állítólag orosz kérői vannak Kádárnak…

Biztos kapusposzt

Nagy kérdés, hogy kik lépnek majd pályára a védelem tengelyében. A tengerentúli MLS-ben légióskodó Baráth Botond novembertől nem játszott tétmeccsen, és az ottani bajnokság csak március elején kezdődik. Rossi várhatóan így is számol vele. A Cipruson rendszeresen lehetőséget kapó Lang Ádám lehet a párja, vagy esetleg a fehérvári Fiola Attila jöhet szóba. A két szélsőhátvéd elvileg adott, a ferencvárosi Lovrencsics Gergő, illetve az Arisz Szalonikiben szereplő Korhut Mihály személyében.

A kapusposzton viszont nincs probléma, Gulácsi Péter, a lipcseiek hálóőre a Bundesliga legjobbjai közé tartozik, és a ferencvárosi Dibusz Dénes is már többször bizonyította, hogy lehet rá számítani.

Dzsudzsák klubcseréje

A védekező középpályások közül a sérülésekkel bajlódó Nagy Ádám 13 bajnokin játszott a Championshipben szereplő Bristol City színeiben, de az utolsó négy meccs közül csak egyen jutott szóhoz, akkor is csak fél órára. Kleinheisler László a horvát bajnokság élmezőnyében tanyázó eszéki együttesben stabilan futballozik, csakúgy, mint Fehérvárott Pátkai Máté. Vida Máté felépülése jól halad, hamarosan csatlakozik a dunaszerdahelyi csapathoz.

Komoly problémák lehetnek a széleken, Dzsudzsák Balázst 900 ezer eurós lelépővel elküldte az egyesült arab emírségbeli al-Ittihad Kalba. De országon belül gyorsan klubot talált a válogatott 33 éves csapatkapitánya, tegnap az 5. helyen álló al-Ainnal kötött szerződést. Így minden bizonnyal ott lesz a szófiai meccsen. Sallai Roland nem tartozik a Bundesligában szereplő Freiburgnál az alapemberek közé. Összesen kilenc meccsen szerepelt a bajnokságban a 22 éves szélső, de 2020-ban csupán kétszer jutott szóhoz, előbb 45, majd legutóbb 23 percet kapott. A beugrónak számító Varga Roland is csak tartaléknak számít a Ferencvárosnál. Számításba jöhet még a Luganóban focizó Holender Filip, aki 16 meccsen játszott a svájci bajnokságban, és két gólt szerzett. Teljesítménye alapján Vida Kristophernek is ott lenne a helye a keretben, ám Rossi mellőzi a DAC ászát.

Konkurenciahiány elöl

Az irányítók közül Szoboszlai Dominik (Salzburg) és Holman Dávid (Slovan) ősszel alapember volt a klubcsapatában, várhatóan tavasszal is így lesz. Pozitívum, hogy Kalmár Zsolt novemberi bokatörése után visszatért, ha belendül a DAC kreatív játékmestere, Szófiában nagy hasznára lehet az együttesnek.

Marco Rossi az egyékes rendszert forszírozza, amelyben Szalai Ádámé a főszerep. A bennmaradásért küzdő Mainz 32 éves csatára 16 Bundesliga-meccsen 1 gólt lőtt. De a találkozók zömén a hajrában csereként jut szóhoz a tapasztalt támadó, legutóbb november elején játszotta végig a kilencven percet.

Nincs nagy konkurencia ezen a poszton, az őszi meccsekre az azóta már az Újpesttől az NB II-es Vasashoz szerződött, 33 esztendős Feczesin Róbert kapott meghívót… Jó hír lehet a kapitánynak, hogy a tengerentúli MLS-ből a Fehérvárhoz szerződött az ötszörös gólkirály (háromszor Magyarországon, egyszer Lengyelországban és az USA-ban) Nikolics Nemanja. Igaz, a 32 éves támadó 2018-ban lemondta a válogatottságot, de felkérés esetén várhatóan igent mondana.

A Bulgária–Magyarország Eb-pótselejtezőt március 26-án rendezik, a párharc győztese öt nappal később hazai pályán az Izland–Románia meccs továbbjutóját fogadja.