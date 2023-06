Felemás Eb-t zártak a kajakosok

Nincs pihenő

Első felnőtt Eb-jén rögtön a mélyvízbe dobta Sidó Biankát a szlovák szövetség, a somorjai származású kajakost három számban is indították. K4 500 méteren és K2 500 méteren már a nyitónapon abszolválta az elő- és a középfutamokat, azaz gyors egymásutánban négyszer is letudta a távot. „Bár tartottam ettől, utólag azt mondhatom, jobban fekszik nekem a sűrű program. Idővel egyre jobban éreztem magam a hajókban, a középfutamok például sokkal jobban sikerültek, mint az előfutamok. Honti Jenő edzőmmel a kondis felkészülésre is nagy hangsúlyt fektettünk, így ezzel sem volt gond” – nyilatkozta lapunknak Sidó Bianka.

Az említett két szám közül párosban, Katarína Pecsukovával sikerült bejutniuk az A döntőbe, ahol csak a táv utolsó méterein csúsztak le a 9. helyre. „Elégedettek lehettünk az eredménnyel, mert messze mi voltunk a legfiatalabbak a mezőnyben. A futam végére besavasodtunk, kicsit »belehaltunk« a versenybe, kiadtuk magunkból a maximumot – jegyezte meg Sidó, aki a négyes kapcsán is realistán értékelt. – Sajnos nem nagyon javulunk egyelőre, míg a többiek igen. Nem tudom, van-e bennünk még tartalék, másrészt még mindig csak pár verseny van mögöttünk. Duisburgban a vb-n még biztosan ebben az összetételben indulunk, Katkával, Bugár Rékával és Mariana Petrušovával.”

Hosszú idő után a szlovák szövetség a vegyes párosra is nevezett egységet, K2 200-on Denis Myšák volt Sidó párja. A duó balszerencsésen maradt le a fináléról. „Denissel egyre jobban és jobban ment az evezés, volt esélyünk a jó helyezésre. A középfutamban viszont a rajtblokk alá sodródott a hajónk, s mivel közben elrajtolták a futamot, lényegében a mezőny mögül indultunk. És még így is olyan időt mentünk, amivel a másik középfutamból továbbjutottunk volna” – mesélte a pozsonyi klub versenyzője.

A májusban sikeresen leérettségizett, mosolygós kajakos továbbra sem szusszanhat, másfél hét múlva Olaszországban az U23-as világbajnokságon fog szerepelni. „Ott is K4-ben és K2-ben indulok. Nagyon szerettem volna K1-ben is rajthoz állni, de a szövetség valamiért nem engedte, pedig abban is komoly céljaim voltak. Párosban is szeretnénk harcban lenni az éremért, másrészt U23-as kategóriában még nem versenyeztünk, így nehéz megítélni, milyen lesz a konkurencia” – tette hozzá Sidó.