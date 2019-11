EURO 2020 - Finnország eljutott az ígéret földjére

San Marino újra gólt lőtt Szombaton, a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezősorozat I csoportjának 9. fordulójában San Marino hazai pályán két góllal kikapott Kazahsztántól, a miniállam válogatottjának azonban így is volt mit ünnepelnie: Filippo Berardinak köszönhetően több mint két év, egészen pontosan 803 nap után szereztek ismét gólt. San Marino hivatalos válogatott mérkőzésen – a kazahok elleni találatot megelőzően – legutóbb 2017. szeptember 4-én szerzett gólt Azerbajdzsánban, akkor egyébként 5–1-re kapott ki a házigazdától. Ha csak a hazai mérkőzéseket vizsgáljuk, Filippo Berardi még hosszabb gólcsendet tört meg, hiszen San Marino házigazdaként legutóbb 2013. szeptember 10-én ünnepelhetett gólt (a Lengyelország elleni 5–1-es vereség alkalmával).

Ha meg kell neveznünk azt a csapatot, amely a legnagyobb meglepetést okozta idén ősszel, akkor egyértelműen Finnországot mondanánk. Az északi válogatott már 2018-ban meglepetést keltett azzal, hogy a Nemzetek Ligája C divíziójának 2. csoportjában Magyarország, Görögország és Észtország előtt az első helyen végzett, bár akkor sokan legyintettek, hogy azonos erősségű riválisokkal szemben ment csak ennyire a játék.



80 éve erről álmodtak a finnek

Markku Kanerva kapitány azonban hitt benne, hogy ez a sikerszéria lökést adhat, és a kedvező sorsolást a selejtezőn is ki kell használni. A válogatott pedig maximálisan élt a lehetőséggel, a H csoportban kilenc mérkőzéséből hatot megnyert, csupán az olaszoktól kapott ki oda-vissza (ez várható is volt), és Boszniában futott bele egy 4–1-es vereségbe. Lapzártánk után még Görögországban játszott, de a második pozícióját már semmi sem veszélyeztette.

Bármilyen meglepő, Finnország az 1938-ban vívott első (világbajnoki) selejtezője óta nyolcvan évet várt arra, hogy egyszer végre ott legyen egy komoly nemzetközi futballtornán.

„Erről álmodtuk egészen 1938 óta, amikor is először játszottunk selejtezőt a vb-re. Generációk álma vált valóra, és a jövő nyáron egész Finnország úgy fog ünnepelni, mint előtte sosem” – olvasható a szövetség Facebook-oldalán.

„Oh, Finnország, oh, Finnország, oh, Finnország végre kijutott az Európa-bajnokságra!” – lelkendezett Antti Rinne miniszterelnök is.

A finnek az első két vb-re nem jelentkeztek, az 1938-as torna kvalifikációján viszont – mint azóta valamennyi vb-, illetve Eb-selejtezőn – elbuktak. A Liechtenstein elleni pénteki 3–0-s győzelemmel viszont eldőlt, hogy ott lehetnek a 2020-as Eb-n.

A sok múltbéli csalódás után ez óriási elégtétel az 5,5 millió lakosú országnak, amely az évek során olyan klasszisokat adott a világ labdarúgásának, mint Jari Litmanen, az Ajax és a Barcelona csatára, vagy Sami Hyypiä, a Liverpool védője, a nagy áttörés azonban velük sem sikerült. A csapat korábban egyszer jutott el legalább hat győzelemig egy selejtezőcsoportban, a 2008-as Eb kvalifikációjában ott volt a kezében a meglepetés lehetősége, de az utolsó fordulóban gól nélküli döntetlent ért el Portugáliában, így a továbbjutás helyett csupán a 4. helyen zárt.



De akkor mi változott még az utóbbi időben?

2016 decemberében Markku Kanerva, a válogatott addigi asszisztense kapta meg a feladatot. Egy olyan csapatot örökölt, amely 2015 októbere óta sorozatban 13 meccsen maradt nyeretlen, és mely néhány kulcsemberét elveszítette. A középpályás Roman Eremenko kétéves eltiltást kapott kokainhasználat miatt, Perparim Hetemaj 2018 elején vonult vissza, hogy klubkarrierjére összpontosítson.

Kanerva átértékelte a lehetőségeket, visszatért a 4–4–2-es felálláshoz, és egy erős védekezés mellett a legjobb csatárra, Teemu Pukkira épülő kontrajátékot talált ki. Az eredmények feltűnőek: amint már írtuk, Finnország megnyerte a Nemzetek Ligája-csoportját, majd nagyszerűen szerepelt az Eb-selejtezőkön is.

„Megvan a kirakós hiányzó darabja, most már igazi sportnemzet lehetünk” – lelkendezett Marco Casagrande, a Finn Labdarúgó-szövetség főtitkára.

A korábbi 69-szeres válogatott Aki Riihilahti, a HJK Helsinki ügyvezető igazgatója szerint nagy dolog, hogy sikerült legyőzni a finn szkepticizmust is. De ehhez kellett egy helyi sztár is. „Teemu Pukki valóban olyasvalaki, akit mindenki szeret. Ő az, akit finn megmentőként fogadtak el, aki elvisz minket az ígéret földjére” – mondta Riihilahti.

Pukki eddigi 79 mérkőzésén 24-szer volt eredményes, a jelenlegi Eb-selejtezőn kilenc meccs után 9 találatnál járt, Liechtensteinnek is bevert kettőt. Nem véletlen, hogy ő volt az, aki pénteken pezsgőt bontott, és mindenkit lelocsolt az öltözőben. A helyiek pedig óriási ünneplést szerveztek, a Pukki Party néven elhíresült banzáj Helsinki belvárosában folytatódott hajnalig.

Kane rekordbeállítása Az angolok 38 szerzett góllal zárták a 2019-es évet, ennél eredményesebbek csak 1908-ban voltak, akkor is csak egyetlen góllal értek el többet. Harry Kane 12 találattal zárt, ezzel beállította George Hilsdon (1908) és Dixie Dean (1927) rekordját. Minden bizonnyal az Eb-selejtezők gólkirálya lesz Kane 12 találattal, nyolc mérkőzésen a tucatnyi gól mellett adott öt gólpasszt is, Sterling hét fellépésén nyolcszor volt eredményes tíz gólpassz mellett.

A csoport: Kane-tripla az 1000. angol meccsen

Az A csoportban a 9. forduló előtt az volt a nagy kérdés, Koszovó képes lehet-e elodázni a továbbjutás kérdését egy csehországi bravúrral. Nos, Bernard Challandes kapitány csapata közel állt a meglepetéshez, hiszen a Sheffield Wednesday csatára, Atdhe Nuhiu a második félidő elején vezetést szerzett, de a csehek végül Alex Král és Ondrej Celustka révén fordítottak, és a 2–1-re hozták az év mérkőzéseként beharangozott csatát.

A csapat ezzel sorozatban hetedszer is kijutott az Eb-re. Csakúgy, mint az angolok, akik történetük 1000. mérkőzését legyalulták Montenegrót: a triplázó Harry Kane vezetésével sikerült 7–0-ra győzni.

Az utolsó forduló ezek után már csak sétagalopp volt, Anglia Pristinában úgy verte 4–0-ra Koszovót, hogy a 79. percben még csupán egy góllal vezetett, míg a cseheknek az is belefért, hogy 1–0-ra kikapjanak Bulgáriában.



B csoport: nem jött be a szerb bónusz

Az utolsó két fordulónak Ukrajna már biztos továbbjutóként vágott neki, a másik helyre a címvédő portugálok pályáztak jó eséllyel. Elméletileg maradt esélye a szerb válogatottnak, de ahhoz nem volt elég kétszer nyernie, Portugáliának is pontot kellett volna veszítenie.

„A válogatottnak minden mérkőzésen a győzni akarás szándékával kell pályára lépnie. Úgy gondolkodunk, hogy legyőzzük Luxemburgot, majd nyerünk Ukrajna ellen, és minden más csak bónusz számunkra” – nyilatkozta Ljubisa Tumbakovic szövetségi kapitány.

Végül egyik sem jött össze, a portugálok 6–0-ra elintézték Litvániát, majd 2–0-ra nyertek Luxemburgban, míg a szerbek nagy nehezen csak 3–2-re verték a nagyhercegség válogatottját, utolsó meccsen pedig 2–2-es döntetlent játszottak az ukránokkal.



C csoport: sztárcsapatok mentek tovább

Hollandia nem nagyon erőltette meg magát Belfastban, ahol egy laza gól nélküli döntetlennel meg is oldotta a továbbjutás kérdését. A csapatok ugyan még végezhetnek azonos pontszámmal, de az egymás elleni eredményeket tekintve Hollandia jobban áll (3–1, 0–0).

Kicsit furcsa is volt hallani/olvasni Ronald Koeman nyilatkozatát, aki októberben teljesen kikelt magából, és lekezelően nyilatkozott az ellenfélről. Arról, amelyet egyébként csak a hosszabbításban sikerült felülmúlni, a 91. percben még 1–1 volt az eredmény. Koeman nagyon negatívan úgy beszélt Michael O’Neill csapatából, hogy a mutatott produkció felháborító volt, még nézni is szörnyű.

A szombati mérkőzés utána aztán Koeman agyba-főbe dicsérte a hazaiakat. „Összességében irányítottuk a játékot, de az északírek jól szervezett védelmével nem tudtunk mit kezdeni. Az Európa-bajnokság számára fantasztikus lenne, ha egy ilyen csapat bejutna. Sok szerencsét kívánok neki” – mondta.

A német válogatott is továbbment, hazai pályán 4–0-ra legyőzte Fehéroroszországot, úgy, hogy az első félidőben döbbenetes, nyolcvan százalék körüli labdabirtoklást ért el, és húsz alkalommal próbálkozott a gólszerzéssel. Ami még érdekesség, hogy Manuel Neuer kapus számára ez volt a 40. mérkőzés, amelyen nem kapott gólt, így már csak négy hibátlan teljesítmény kell neki ahhoz, hogy utolérje a válogatottsági rekorder Sepp Maiert.



Ahol még minden nyitott

A D csoportról beszélni se nagyon érdemes, hiszen lapzártánk után véget érnek a küzdelmek, így mire az olvasó a kezébe veszi az újságot, már tudni fogja a végeredményt.

Ami biztos, hogy hét mérkőzés után Svájc 14 ponttal a második helyen áll, és miután a pont nélküli Gibraltár otthonában zárja a csoportot, elképzelhetetlen, hogy ne jusson tovább. A 15 pontos Dániának egy döntetlen már elég Dublinban, azonban a csata nem lefutott, hiszen a 12 pontos írek egy győzelemmel nem csupán utolérnék pontszámban a riválist, de a júniusi koppenhágai 1–1-es döntetlen miatt az egymás elleni eredmények tekintetében meg is előznék.

Egy hely még kiadó az E csoportban is, amelyre a már biztos továbbjutó horvátok mellett három válogatott – Magyarország, Wales és Szlovákia – is pályázik. A keddi, Wales–Magyarország összecsapás lesz a döntő: amelyik válogatott nyer Cardiffban, kijut az Eb-re.

Szlovákia abban reménykedhet, hogy a két egymásnak feszülő csapat nem bír egymással, egy döntetlen ugyanis megnyitná az utat Pavel Hapal tanítványai számára, csupán Azerbajdzsánt kellene legyőzni Nagyszombatban.



F csoport: könnyező svéd kapitány

Spanyolország mellett Svédország jutott tovább, pedig a skandinávoknak nem kis feladatot kellett megoldaniuk Bukarestben. A pénteki összecsapás azonban elég gyorsan eldőlt, a telt házas Nemzeti Aréna közönsége gyorsan szembesült a valósággal, hogy a kedvencek nincsenek azonos súlycsoportban a vendégekkel. A svédek fél óra alatt Marcus Berg, majd Robin Quaison révén kétgólos előnyre tettek szert, és a továbbiakban már nem nagyon erőlködtek, csak megőrizték a 2–0-s eredményt.

A lefújást követően őrült ünneplés kezdődött, Janne Andersson szövetségi kapitány pedig nem is titkolta, megkönnyezte a sikert. „Ó! Mindenki látta a könnyeimet?! Ez nem jó” – nyilatkozta mosolyogva a Sportbladetnek. „Óriási büszkeséget és örömet érzek, különösen amiatt, ahogy játszottunk. Kitaláltunk egy meccstervet, és a játékosok hihetetlenül pontosan végre is hajtották. Amikor ezt tapasztalom, az mindig melengeti az edzői szívemet” – mondta.

A románoknak sem kell temetni az Eb-esélyeket, még bízhatnak abban, hogy a Nemzetek Ligája rájátszásából kiharcolják a részvételt.



G csoport: Szabicsék is Eb-résztvevők

Az utolsó forduló már itt sem számít a továbbjutás szempontjából, a lengyelek mellett ugyanis az osztrákok is kint vannak az Eb-n. A Franco Foda és Szabics Imre vezetett válogatott 2–1-re verte Észak-Macedóniát, így biztosan a második helyen végez csoportjában.

Lengyelország kicsit pánikhangulatban, de 2–1-re győzött Izraelben: a szombati mérkőzést megelőzően néhány órával a Jerusalem Post hivatalos honlapján azt írta, palesztin dzsihadisták meg akarják támadni a jeruzsálemi Teddi Stadiont. Ugyan a hírt percekkel később törölték, de azért egészen a hazaérkezésig nem lehetett nyugodt a lengyel delegáció.



H csoport: mindent eldöntött az isztambuli 0–0

Azzal, hogy múlt csütörtökön előbb játszották a Törökország–Izland mérkőzést, a gól nélküli döntetlennel eldőlt, hogy a franciák az utolsó két mérkőzésüktől függetlenül már ott vannak az Európa-bajokságon.

Ez túlzottan meg is nyugtatta a világbajnokot, hiszen Moldova gyorsan vezetést is szerzett Párizsban, és csak nehezen sikerült kierőszakolni a 2–1-es hazai győzelmet. A vasárnapi tiranai stadionavatón aztán egy újabb 2–0-s sikerrel a csoportelsőség is összejött.

Az említett isztambuli 0–0 egyébként megnyugtatta a törököket is, hiszen négypontos előnyöket már nem bukhatták el Izlanddal szemben, így belefért egy laza 2-0-s andorrai siker is zárásként.

Az I csoportban a belga válogatott az Eb-re szintén kijutott orosz csapat vendégeként is megőrizte százszázalékos mérlegét, a tavalyi vb-bronzérmes Szentpéterváron 4–1-re győzött. A Hazard testvérek közül a dortmundi Thorgan egy, míg a madridi Eden két góllal vette ki a részét a sikerből.