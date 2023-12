Emberhátrányban remizett otthon a DAC

Bár a sárga-kékeknél mindent megtettek a héten, a pálya így sem volt a legideálisabb állapotban, de a meccs után a szerdahelyiek és a trencséniek is elismerték, a körülményekhez képest jó volt a gyep minősége. A hazaiak mestere, Xisco Munoz az utóbbi hetekben megszokott csapatát küldte pályára, csupán Gouré sérülése szólt közbe, így kezdő volt Bartol Barisic.

A stadion környékén a kezdéshez közeledve egyre inkább leszállt a köd, ha pedig ez nem lett volna elég, a szerdahelyi keménymag néhány füstbomba és görögtűz segítségével tovább rontott a látási viszonyokon. A B-középben helyet foglalók az első 2-3 perc látványát beáldozták a hangulat oltárán.

Az 5. percben Gong veszélyeztetett először, de lövése nem talált kaput, nem sokkal később Andzouna is megpróbálkozott egy lövéssel, de az irányzék nála sem volt elég pontos. Mindkét csapat aktívan kezdett, jöttek a megindulások, beadások itt is ott is, de úgy tűnt a vendégek taktikája ízlik kevésbé az ellenfélnek. A sárga-kék szurkolók az első perctől folyamatosan biztatták csapatukat, de Eric Davis nevét is skandálni kezdték.

A 19. percben Barisic harcosan labdát szerzett, majd összecsúzott a vendégek csapatkapitányával, Barišsal. A játékvezető előbb sárga lapot mutatott fel a horvát játékosnak, majd miután a VAR jelzett és Smolák visszanézte az esetet, a sárgát visszavonta és pirosat adott a támadónak. Emberhátrányba került, a DAC. Bariš rövid ápolás után visszatért a pályára. Két perccel később Andzouana rogyott a földre egy ártatlan szituáció után, de ekkor még nem volt szükség cserére.

Csökkent a helyzetek száma, a 31. percben jegyezhettük fel a következőt, Gong lövését fogta Popovics. Meglódult a DAC is, de Andzouana nem tudta megjátszani a labdát, majd leült a fűre. Ekkor már beállásra készült Gruszkowski, aki a kongói csapatkapitányt váltotta, a karszalagot Dimun kapta meg. Alaposan átvariálta csapatát a DAC mestere, a lengyel játékos a három belső védős rendszer jobb oldalán kapott szerepet Kaša és Brunetti mellett, Pinto és Mendez feljebb húzódott, és szárnyvédőként folytatta. Védekezésben Vitális, Dimun és Čermák alkották a középpályát, támadásnál viszont utóbbi feljebb lépett a csatárrá avanzsált Trusa mellé.

A 34. percben a felső lécen csattant Bondarenko lövése, a kipattanóra pedig lesről érkezett a trencséni támadó, így Popovics védése nem számított bele a hivatalos statisztikákba. Ennek ellenére érezhető volt a vendégeken, hogy, néhány percre legalábbis, meglepte őket a csallóköziek új felállása. A jobb oldalon nagyon aktív Gond okozott újra veszélyt, de éles beadását Popovics csípte el, így gól nélkül zárult az első félidő.

A szünet után is Popovicsnak kellett először játékba avatkoznia a kapusok közül, Ibrahim lövését tolta szögletre. Az 53. percben Bartoš lövése suhant el veszélyesen a hazai kapu előtt. Egy perccel később Trusa lövését és Pinto ismétlését is védte Vozinha, de a partjelző közben lest jelzett. Ettől függetlenül a legnagyobb szerdahelyi helyzetek voltak. A túloldalon Brunetti mentett a kapu torkából egy nem túl erős, de veszélyes fejest.

Káčer és Niarkhosz készült pályára lépni, mikor Munoz úgy tűnt a görögöt mégsem küldené be, de Borbély Balázs meggyőzte a vezetőedzőt, hogy neki is jönnie kell. Trusa és Čermák hagyták el a pályát, de a Trenčín is kettőt változtatott. A vendégek birtokolták a labdát és próbáltak nyomást helyezni a DAC védelmére, de a sárga-kékek kontráiban is volt elképzelés, bár létszámhátrányban nem volt egyszerű végigvezetniük azokat.

A 68. percben elhangzott, hogy 3935 néző váltott jegyet a találkozóra, de aligha voltak ennyien a lelátókon. Két perccel később egy szabadrúgás után Vitális ugratta ki Pintot, akinek beadását Brunetti elől takarították el a védők. A brazil védő kezezést reklamált, de mivel a VAR nem jelzett, ő kapott sárga lapot a heves tiltakozásáért. Soares lövése volt a következő gólszerzési lehetőség, de Popovics védett, majd Bariš kapott sárgát, miután az utolsó védők egyikeként szerelte a kilépő támadót. A szabadrúgás után Niarkhosz lőtt nagyon csúnyán mellé.

A kispad mellett számtalanszor nem Munoz, hanem segítője, Roberto Cuesta irányította a játékosokat, majd miután kiosztotta az instrukciókat visszaült és újra előre lépett a vezetőedző.

Vitális került lövőhelyzetbe, de nem talált kaput, majd a 84. percben szabadrúgáshoz jutott a DAC és zúgott a „Mindent bele!”, de a kapus lehúzta Vitális beadását. A hosszabbításban mindkét edző cserélt még, de ennek már nem volt sok foganatja, 0:0-val ért véget a meccs, de utoljára a szerdahelyi kapu előtt alakult ki egy veszélyes kavarodás, így a trencséniek álltak közelebb a sikerhez.

A DAC új edzőjével harmadik meccsén sem kapott gólt és emberhátrányban egy pontot szerzett a MOL Aréna utolsó 2023-as mérkőzésén.