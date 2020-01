Elődöntőben a magyar pólósok

A Duna Aréna környékén szerda este hasonló volt a helyzet, mint a magyar-spanyol csoportdöntőn: kígyózó kocsisorok, dudáló sofőrök, reménytelen próbálkozások parkolóhely fellelésére. A járdán pedig azok korzóztak, akik jegyet vennének, és akikre nem figyelt senki - a nagy hidegben mindenki rohamléptekben igyekezett a fűtött uszodába, eszük ágában sem volt továbbadni a belépőn.

A szurkolók könnyed magyar győzelemre készültek, az oroszok ugyanis már a csoportkörben botlottak a románok ellen (10:11), majd a negyeddöntőért is megizzadtak az outsider Grúzia ellen. Varga Dénesék ellenben a csoportkörben a második legjobb mutatóval zártak támadásban (56%-os hatékonyság), míg a védekezésüknél nem volt hatékonyabb (66 lövésből 16 gólt kaptak). Visszavágni is volt miért, a barcelonai Eb-n a helyosztón az oroszok győztek 9:8-ra és lettek hetedikek.

A szerdai találkozón a magyar csapat eddigi legeredményesebbje, Zalánki Gergő kezdte meg a gólgyártást. Őt és csapattársait is nagy magabiztosság jellemezte, bátran vállalkoztak lövésre és hosszú indításokra is, mégha nem is túl nagy hatékonysággal. Az első nyolc perc utáni szoros állás (3:2) ellenére úgy tűnt, jobb csapat a magyar.

A folytatásban is belefértek elszórakozott előnyök, mert az oroszok a jó lövőhelyzeteiket is elpuskázták (hogy ebben mennyi szerepe volt a lelátóról egy alkalommal felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt c. népdalnak, nem sikerült megtudnunk). 4:4-nél azonban ismét fontossá vált, hogy az újabb előnyt már gólra váltsa a Märcz-csapat, ez a remeklő Zalánki révén sikerült, majd Vámos Márton akciógóljával ismét megnyugtatóbbá vált az állás (6:4).

A második félidő elején Manhercz révén először nőtt háromgólosra a különbség (8:5), Varga büntetőjével pedig először négyre (10:6). Fergetegesnek mégsem volt nevezhető a hangulat: volt lelátói hajrá-magyarok felelgetős, néha dobszó, időnkénti felélénkülés, de hiányzott egy picit a rendületlenül skandáló B-közép.

("Szur-kol-jon min-den-ki", hangzott fel szinte ugyanebben a pillanatban.)

Az oroszos acélos hajrá elmaradt, öt perccel a vége előtt már öt volt közte (13:8), s csak a gólarány volt kérdéses: végül 14:10-re nyertek a magyarok.

Zalánkiék az elődöntőben az olaszokat verő montenegróiakkal találkoznak.