Elődöntőben a magyar férfi pólósok az Eb-n

A vasárnapi elődöntőben a címvédő horvát és a világbajnoki ezüstérmes görög csapat párharcának továbbjutójával találkozik Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

Az Európa-bajnokságon – az olimpiai kvóta birtokában – javarészt fiatal tehetségekkel felálló magyar válogatott elé előzetesen a legjobb nyolc közé jutást tűzte ki célul a szövetség. Ezt már biztosan túlteljesítik Pohlék, mivel a hat olimpiai bajnokkal felálló szerbeken is túl tudtak lépni. Igaz, az utolsó utáni pillanatig nem lehetett biztosra venni, melyik gárda jut tovább. A meccsen hol Vigváriék, hol a szerbek vezettek, gyakran meg is fordult az állás, de meglógni a másiktól egyik csapat sem tudott. Az utolsó negyedben már-már úgy tűnt, a kimaradt helyzetek után betaláló szerbek nem engedik ki kezükből az előnyt, de Vigvári Vince azonnal egyenlített a támadóidő lejártakor eleresztett lövéssel. Az újabb szerb fórnál Fekete Gergő blokkolta a rivális egyik legnagyobb klasszisa, Mandics lövését, így a magyarok a győzelemért támadhattak, de gól már nem született – azért sem, mert négy másodperccel a vége előtt egy bejátszáskor a bírók nem merték befújni a teljesen egyértelmű kiállítást (esetleg ötméterest).

Büntetők persze így is jöttek, a szerbek az ötméterespárharc alatt is cseréltek kapust, de Varga Zsolt is Gyapjas Viktort küldte be Bányai Márk helyére. Végül azonban nem a hálóőrökön múlt a végeredmény, hanem Radulovicson. Akinek kezéből a lövés előtt kicsusszant a labda, ami elrontott büntetőnek számít. Ezzel pedig a 10:10-es rendes játékidő után 5:4-re nyerte a büntetőpárbajt a magyar csapat.

„Mindig nagyon magas színvonalú a meccsünk a szerbek ellen, két tradicionális kultúra, iskola csap ilyenkor össze. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, sok munka és koncentráció volt ebben a sikerben. Megvoltak a jó blokkok, a jó védekezés és leginkább a hitünk, hogy továbbjuthatunk – értékelt Varga Zsolt. – Hátrányban hajlamos a csapat arra, hogy gyorsan akar gólt lőni, így nagyobb terület jut az ellenfélnek. Szerencsére az ilyen hibák hátul kiegyenlítődtek elöl. Alapvetően megvolt a taktikai fegyelem, ki tudtuk kapcsolni Mandicsot a játékból. Ugyanilyen szívvel és csapatmunkával kell kiállnunk az elődöntőben, az ellenfél iránti maximális tisztelettel.”

A mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa, Vigvári Vince kiemelte, nagy siker, hogy a legjobb négy közé jutottak. „Sokunknak ez az első Eb-je, így már önmagában az életre szóló élmény, hogy az elődöntőben vagyunk. Nagyon remélem, és úgy is érzem, hogy folytatódni fog a sikerszéria, a szurkolók és a tévénézők bízhatnak bennünk, mert mindent meg fogunk tenni minden találkozón az utolsó pillanatig – nyilatkozta a 20 éves pólós, aki már tavaly Fukuokában is kerettag volt a vb-n. – A büntetőknél nem is mondanám, hogy túl akartam volna járni a kapus eszén. Magabiztos ötméteresező vagyok, ezt be kell gyakorolni és olyan mentális állapotba kell kerülni, hogy ne izgulja túl az ember a dolgot. Edzésen 10/10 vagy 10/9 mindig megvan, persze, egy Eb-negyeddöntőben nagyobb a tét.”

A magyarok továbbjutása egyúttal azt is jelenti, hogy az előző két olimpiát megnyerő szerbeknek a dohai vb-n kell kiharcolniuk a kvótát.

A szlovák válogatott Izrael legyőzése után szombaton a 13. helyért játszik Szlovéniával.