Döntetlent játszott idegenben a DAC

Kéthetes bajnoki pauzát követően a Niké Liga 11. fordulójában Rózsahegyre utazott a csapat, amelynek keretéből hét játékos is meghívót kapott hazája válogatottjába az elmúlt napokban. A szombati meccsnapra azonban már ők is Xisco Muñoz rendelkezésére álltak. A dunaszerdahelyiek vezetőedzőjének így hat sérült játékost, Bernátot, Csingert, Dimunt, Redzicet, Szárazt és Gruszkowszkit kellett nélkülöznie Rózsahegyen. „Fontos csata zajlik majd a felsőházért folyó küzdelemben, azt akarom a csapattól, hogy megmutassa a győztes ambícióit” – fogalmazott a mérkőzést megelőzően a spanyol tréner, aki ezúttal a 3-5-2-es hadrendet választotta.

Kellemes, napos idő fogadta a pályára lépő csapatokat. A lelátó egyik felében félmeztelenre vetkőzött hazai drukkerek, a másik, árnyékosabb oldalon kabátba bújt nézők foglaltak helyet a Čebrať hegység alatti stadion tribünjén, ahová a hazaiak vezetőedzőjét is „száműzték” erre a meccsre. Ondřej Smetana ugyanis az előző fordulóban, a Kassa elleni mérkőzésen összeszedett egy piros lapot. A cseh tréner kedve azt követően sem lett jobb, hogy már a 12. percben megszerezte a DAC a vezetést. A rengeteget robotoló Herc adott középre az alapvonalról, a magas labdát pedig Bassey fejelte Ťapaj háta mögé – 0:1. A nigériai támadónknak ez volt az első találata a bajnokságban.

Nagyon soká nem örülhetett a DAC a vezetésnek, mert hét perc múlva Kružliak játékvezető a mészpontra mutatott Popović kapuja előtt. Ortiz ért hozzá kézzel a labdához a büntetőterületen belül, s noha megmozdulása nem volt szándékos, a VAR is megerősítette a bírói ítéletet. Popović ugyan jó oldalra vetődött, de a hálóba tartó labdának nem tudta útját állni. A büntetőt Lavrinčík értékesítette – 1:1.

Húsz perc telt el a mérkőzésből, és kezdődhetett minden előröl. A narancsmezesek pontrúgásból veszélyeztettek, egyszer pedig Tučný is kis híján megtréfálta a kapujától távol helyezkedő Popovićot, de a gól mindkét alkalommal elmaradt. A DAC oldalán Herc volt rendkívül aktív, nyolc szögletet is elvégzett az első félidőben, ám egyik után sem rezdült a hazai háló. Yapinak volt még egy veszélyes kapáslövése és egy remek tekerése, a kaput azonban egyik alkalommal sem találta el. Mendez pedig centikkel maradt le Vitális remek beadásáról.

A szünetben csak a hazai oldalon volt csere, Xisco Muñoz még kivárt. Az 53. percben már a 11. szögletünket rúgta a DAC, de a korábbiakkal ellentétben ez most igazán veszélyes volt. Kár, hogy Bassey fejéről kapu mellé ment a labda. A második félidő pörgősebb, aktívabb játékot hozott az elsőnél. A középpályán szinte alig mozgott a labda, amely hol az egyik, hol a másik támadóharmadban volt játékban. A vendégszektorban helyet foglaló 43 DAC-drukkertől jött is a „Mindent bele!” buzdítás.

A 65. percben nagy helyzetet hagyott ki a hazai együttes. Fejpárbajt vesztettünk középen, Hladík nyargalt el a jobb oldalon, centeréről pedig csak pár centivel maradt le Chrien. A 68. percben az addigra már pályán lévő Ramadan egy távoli pontrúgásból vette be a kaput, de Kružliak érvénytelenítette a találatot, mivel közvetlen szabadrúgást ítélt, melyet a DAC szír játékosa nem rúghatott volna egyből kapura. Felpezsdült a játék, mindkét csapat szerette volna megszerezni a győztes gólt. Az akarat a gyakori szabálytalanságok számában is megmutatkozott. A játékvezető nem fukarkodott a sárga lapokkal, melyekből öt perc alatt négyet is kiosztott: kettő az egyik, kettő a másik oldalon „talált gazdára.”

Rózsahegyi lehetőségek következtek: a csereként beállt Huf közelről nem talált be, Chrien fejesénél pedig Popović helyezkedett remekül. Luterán a tizenhatos vonaláról eresztett meg egy bombát, amely centikkel ment csak mellé, a másik oldalon pedig Almási fejese végezte hasonlóképp a 75. percben. Fokozta támadóerejét a liptói együttes: a 79. percben Hladík helyzeténél védett hatalmasat Popović, majd Huf távoli bombáját öklözte szögletre. A ráadás perceiben Kelemen fejese jelentett még nagy veszélyt a kapunkra, de az eredmény már nem változott.

Bassey Niké Ligában szerzett első találatával jutottak a dunaszerdahelyiek vezetéshez, amire gyorsan válaszolt a hazai gárda. Mindkét csapat hajtott az újabb gólért, mégis pontosztozkodás maradt a vége. 11 forduló után a DAC negyedik a tabellán, innen várja a jövő heti folytatást a Kassa ellen a MOL Arénában. A bajnoki meccset azonban még megelőzi a szerdai kupamérkőzés, a Slovnaft Cup nyolcaddöntőjében Vágsellyén lép pályára az együttes.

(dac1904.sk)