Bugár és Sidó ezüstérmes az U23-as kajak-kenu vb-n

A párost mindössze csak az ausztrál duó tudta megelőzni és ők is csak bő két tizeddel. A versenytáv első felében még úgy tűnt, hogy a szlovákiai hajó odaérhet az aranyéremre is, hiszen a táv felénél még ők álltak az élen, ám az ausztrálok jól osztották be az erejüket és végül előzni tudtak. „Jól sikerült a rajtunk és a táv közepén is tudtunk erősíteni, így tartottuk a lépést az ausztrálokkal. Bár a legvégén ők megléptek, de szinte az utolsó méterekig versenyben voltunk velük” – nyilatkozta a döntő után nagy mosollyal Bugár. Sidó egyetértett a társával és elmondta, hogy versenyről versenyre erősödnek, már az Eb-hez képest is előre tudtak lépni. Ott harmadikként értek célba, most pedig már az akkori riválisokat is megelőzve a kontinens legjobb eredményét érték el.

A juniorok között Marsal Máté Martin Bábikkal párban nyolcaddiként végzett K2 500 méteren.