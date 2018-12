Váltás Érsekújvárban, Bozsóky került Sporni helyére

Peter Sporni a hétvégi, vágsellyeiek elleni súlyos, 31:21-es vereség után döntött úgy, hogy nem folytatja a felnőttcsapat trénereként. „Egyrészt sok volt ez az öt és fél év, a családdal is megbeszéltük, hogy felmondok – nyilatkozta lapunknak Sporni. – A sellyeiek és a vágbeszterceiek elleni (25:35) meccsek is hozzájárultak a döntésemhez, de leginkább az, hogy a saját nevelésű játékosainktól sokkal többet vártam. Pszichikailag nagyon megviselt, hogy egyesektől nem azt kaptam, amit várok. Nagyon nehéz a fiatalokkal, hiába készültem az edzésekre, ez nem köszönt vissza kellőképpen a játékban. Nagyobb odaadást vártam pár kézilabdázótól, és mivel nem lehet négy-öt játékost lecserélni, inkább én mondtam fel, hátha így jobban fog menni a szekér.”

Sporni 2013-ban tért vissza újra az érsekújváriak kispadjára. A klubban lezajlott komoly változások után várakozáson felül teljesítve ötödik lett a csapattal az extraligában. Ezt végső a helyezést még egyszer sikerült megismételnie, a 2016/2017-es szezonban, amikor az alapszakaszban még dobogóra is állhatott a Štart. A tavalyi nyolcadik hely után a mostani idényben a hatodik helyen tanyáznak az érsekújváriak.

„Elfogadtuk az edző döntését. Valamilyen szinten ez logikus lépés volt, talán neki is egy kis pihenőre van szüksége. Teljesen jó viszonyban vagyunk, Sporni továbbra is megmarad az idősebb diákcsapatunk edzőjének”– tájékoztatta az Új Szót Tomáš Straňovský, a klub mindenese, aki menedzserként, játékosként és (az új edzői stábban is) asszisztensként segíti a klubot.

Orosz Attilával közösen Bozsóky Márk, az új vezetőedző munkáját fognak igyekezni megkönnyíteni. A 42 éves szakember szintén a klub kötelékében dolgozott eddig is, a fiatalabb diákokat edzette.



Az érsekújváriak keretébe nemrég egy légiós érkezett, a jobbátlövőként és jobbszélsőként is bevethető ukrán Jevhen Rakatinec a Malacky csapatától érkezett. „Egy picit elégedetlen a klubvezetés az eredményekkel, ezért a keretben is lehetnek változások, de elsősorban új igazolásokban gondolkodunk. A kitűzött célunk, az első hatba kerülés nem változott, jó lenne, ha ez már a januári, utolsó alapszakaszbeli forduló előtt biztossá válna. De titkos célunk a negyedik hely elcsípése” – tette hozzá Straňovský.