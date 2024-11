Botlott a Fradi a Groupama Arénában

Máté Csaba a Ferencvárosban hosszú-hosszú évekig dolgozott asszisztensként, majd rövid ideig vezetőedzőként. Első „rendes” megbízatását azonban a hajdúsági klubtól kapta, amely viszont zsinórban öt veresség után elköszönt tőle. Így Máté „megúszta”, hogy ellenfélként térjen vissza a Groupama Arénába – a vasárnapi bajnokin beugróként Dombi Tibor irányította a Lokit. Amely óriási meglepetésre még a 85. percben is győzelemre állt (miuátán hátrnyból fodított). Jött azonban a csereként beállt Gruber Zsombor, aki szép lövésével a döntetlent és a tabellaelsőséget is megmentette a Fradi számára. „

„Úgy látszik, lassan tanulunk. Tudtuk, hogy irányítani fogunk, mert az ellenfél az eredményért jött, viszont nem fejeztük be a helyzeteket. Egygólos előnyben úgy tűnt, kézben tartjuk a meccset, aztán kaptunk két olyan gól, amik tipikusan tükrözték a mai hozzáállásunkat” – értékelt Pascal Jansen, z FTC mestere. „Lehetett volna szebb is, meg csúnyább is. Örülök a döntetlennek, de ez nemcsak egy pont, hanem remélem, ezzel elhitték a srácok, hogy feljebb tudunk lépni, mert nagyon a béka feneke alatt voltunk” – szögezte le Dombi.

Kisebb meglepetés a korábbi vasárnapi meccsen is született: a Paks hazai pályán kapott ki 4:3-ra a diósgyőriektől. Bognár György csapatának első otthoni pontvesztése annál fájóbb volt a Tolna vármegyeiek számára, hogy az 5. perctől kezdve folyamatosan hátrányban voltak, a sok gól ellenére 0:1 után egyszer sem állt döntetlenre a meccs.

„Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után… Az ember nem tervezgeti, mikor szeretné megszerezni a 150. NB I-es gólját, egy dologban biztos voltam, nem büntetőből szeretném elérni ezt a számot. Két gólt szereztem, de jobb lett volna, ha inkább nyerünk, annak jobban örültem volna. Számítottunk rá, hogy a Diósgyőr kontrákkal próbálkozik majd, ült is nekik ez a meccsen, nekünk élesebbnek kellett volna lennünk” – idézte a Nemzeti Sport Böde Dánielt, a paksiak jubiláló csatárát.

Érdekesség, hogy a szombati játéknap az 1:1-es döntetleneké volt: a ZTE vezetőedzője, Márton Gábor maga is elismerte, nem biztos, hogy megérdemelték az egy pontot a pályát felborító MTK ellen. A Puskás Akadémia–Újpest meccsen mindkét gárda megnyerhette volna az élvezetes 90 percet, a Győr és a Nyíregyháza pedig egy-egy félidőt uralva osztozott meg igazságosan a pontokon.