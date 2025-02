Borbély Balázs szerint a pozitívum, hogy fel tudtak állni, és felvették a versenyt a Fradival

A vendégek mestere szerint nem szabad megengedniük, hogy 3-4 perc alatt két gólt kapjanak, és ezzel visszaengedjék az ellenfelet a mérkőzésbe.

„Nem örülök, hogy az első félidőben is kaptunk egy gólt, de az, hogy ebből sikerült felállnunk és lőttünk hármat, már örvendetesebb. Az, hogy utána percek alatt kapjunk két gólt, elfogadhatatlan. Ez a koncentráció kihagyására vezethető vissza.

De úgy gondolom, hogy ez a győzelem fordulópont lehet a csapat életében, mert éreztem az összetartást és a csapatszellemet a játékosokon.

A hosszabbításban jól játszottunk. Arra kértem a srácokat, hogy ne hosszú labdákkal próbálkozzunk, hiszen Varga Barnabás már nem volt a pályán, Saldanhát pedig más módon kell megtalálnunk, hogy ki tudjuk használni az erősségeit. Azt kértem, hogy a széleken próbálkozzunk, Kehinde és Joseph aktív volt ott, de Zachariassen beállása is új energiát hozott a csapatnak. Nagyon örülünk a győzelemnek” – értékelt Robbie Keane, aki a következő kérdésben, amikor meghallotta Varga nevét, azonnal folytatta.

Nem értettem, de tudom, mi a következő kérdés. Nem tudom mi van vele, holnap vizsgálatok várnak rá és meglátjuk.

Vágta rá az ír szakember, aki szerint mindig jó, ha egy rangadót játszhatnak, de mindig csak a következő mérkőzésre fókuszálhatnak, és ha eljön a derbi, akkor örömmel vágnak majd neki az összecsapásnak.

Keane megerősítette korábbi szavait, hogy a befejezéseknél mindig szükség van egy kis szerencsére is, hiszen látva mennyi helyzetük volt az előző találkozókon is, el kell jönnie az időnek, amikor ezekből gólok születnek. Ő pedig szereti, ha csapatai sok gólt lőnek, így volt ez korábbi klubjánál, a Maccabinál is, ám egy kis időre van szükség ahhoz, hogy mindenki alkalmazkodjon az ő elképzeléseihez.

Emellett a 44 éves egykori klasszis csatár hozzátette, nem szeret sok gólt kapni, így ezen is dolgozni fognak a jövőben.

A Ferencváros a következő körben tehát az Újpestet fogadja hazai pályán. A negyeddöntők hivatalosa játéknapja április 2. A pontos időpontokról később ad majd tájékoztatást a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).