Bokatörést szenvedett a DAC csapatkapitánya

A DAC csapatkapitánya tíz perccel a lefújás előtt csúszott be Torreirának, az ütközés után lent maradt, fájdalmasan a gyepet ütötte, lábra sem tudott állni. Végül hordágyon vitték le a pályáról.

Közvetlenül a 2:1-es uruguayi győzelemmel végződő meccs után még Marco Rossi magyar szövetségi kapitány sem tudta, mennyire súlyos Kalmár sérülése, de az nyilvánvaló volt, hogy Walesben kedden nem játszhat. "Nagyon sajnálom Zsoltit, mert nemrég tért vissza a térdműtéte után, és nagyon jó teljesítményt nyújtott a DAC-ban. A dunaszerdahelyi szurkolók miatt is nagyon sajnálom, ami történt" - fogalmazott Rossi.

A klubtárs Vida Máté a mérkőzés után azt mondta, valami roppant Kalmár jobb lábában.

Az MLSZ pénteken késő éjjel Twitter-üzenetben közölte, hogy a kreatív középpályásnak eltört a bokája, és több hónap kihagyásra számíthat.

Kalmár sérülése nagy érvágás a magyar nemzeti csapatnak és a DAC-nak is. A sárga-kékek csapatkapitánya az aktuális idényben csak 7 bajnokin lépett pályára (de hatszor is betalált), mert a térdét meg kellett műteni. Visszatérése után azonban azonnal újra igazolta, hogy "különbséget jelentő játékos": a Pohronie otthonában a második félidőre állt be, és kulcsfontosságú gólt szerzett, a legutóbbi fordulóban pedig a trencsénieknek lőtt ollózós gólt.

A Fortuna Liga hátralévő három őszi fordulóját Kalmár biztosan csak kívülről nézheti, és kérdéses, egyáltalán elkezdheti-e már a januári alapozást a csapattal.