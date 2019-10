Nyert a DAC az újonc otthonában, és új klubrekordot állított fel

Az újonc stadionjának műsorközlője a meccs előtt nagyon kedvesen köszöntötte a vendégszektort, megköszönte, hogy ilyen messzire elutaztak, és előrevetítette, hogy a DAC-drukkereknek köszönhetően fantasztikus hangulat várható.

Peter Hyballa vezetőedző csak egy helyen változtatott az aranyosmarótiak elleni bajnokihoz képest a kezdőcsapatán: Ramirez meggyógyult, így Divkovic helyett ő kapott helyet elöl. Koštrnára és Davisre azonban még mindig nem számíthat a szakvezető.

Vida Kristophernek ez volt a századik bajnokija sárga-kékben, vagyis most éppen feketében, mert a DAC ezúttal a nagyon vagány szürke-fekete második számú mezében lépett pályára.

A vendégszurkolók a meccs elején ütemes skandálással köszöntötték Radványi Miklóst, a hazaiak edzőjét, aki a DAC-cal játékosként és edzőként is szép sikereket ért el.

A meccset az újonc kezdte jobban, az első kilenc percben három ígéretes támadást is vezettek, Zachara kapura is tudott lőni, de Jedlička összeszedte a labdát. Hyballát régen láttuk már a meccs legelején ennyire idegesnek. Minden oka meg is volt rá, mert a dunaszerdahelyiek mintha nem találták volna egymást a pályán.

Az első félórában a DAC-nak nem volt értékelhető lövése, helyzete, Hyballa elküldte melegíteni a cserejátékosokat.

A 37. percben pedig vezetést szerezhetett volna az újonc: Župa ment el a bal oldalon, és adott középre, de a labda végül Blahúthoz került, akinek a lövését szögletre mentették. A szöglet után jött egy újabb szöglet, és egy hazai fejes, ami nem sokkal ment mellé.

Ezután a DAC is vezetett egy akciót, ami kinézett valahogy, és amint nem járatták feleslegesen a labdát, mindjárt veszélyes helyzetet is tudtak kialakítani a dunaszerdahelyiek, Blackman kiugratása után a jobb oldalról jött egy beívelés, amiről Vida Kristopher nem sokkal maradt le.

A félidő végén már aktívabb volt a DAC, Ramirez kétszer is ígéretes helyzetben volt a kapu előtt, de sem lábbal, sem fejjel nem tudta jól irányítani a labdát.

A szünetben Hyballa lehozta Šimčákot és Fábryt – ez első félidőben nyújtott teljesítményük alapján várható volt –, beállt Davis és Kalmár.

A 48. percben Blackman vitte be jól a labdát a tizenhatosba, Kalmár is lőhetett volna, de továbbtette Davisnek, aki pedig az égbe lőtt. A másik oldalon egy szöglet után Abrahám fejelt, de az ő labdája is magasan fölément. Davis és Kalmár beállásával máris megélénkült a DAC játéka, az 53. percben a panamai hátvéd jól adta vissza a labdát Oravecnek, aki a kapu közepébe lőtt. Az 57. percben egy szöglet után Beszkorovajnij fejelt ideális helyzetben, már sokan bent látták a labdát, de a földről a kapu fölé-mellé pattant.

FK Pohronie–DAC 0:2 (0:0) Góllövők: Kalmár (61.), Kružliak (85.). Sárga lap: Župa, Pellegrini, ill. Blackman. Játékvezető: Pavlík, 2094 néző. POHRONIE: Jenčo–Tesák, Nosko, Bartoš, Župa–Dzurík, Pellegrini–Blahút, Klec (68. Mazan), Abrahám (84. Mészáros A.)–Zachara. DAC: Jedlička–Blackman (84. Divkovic), Kružliak, Beszkorovajnij, Šimčák (46. Davis)–Ronan, Vida M., Oravec–Fábry (46. Kalmár), Ramirez, Vida K.

A DAC „sebességváltása” a 61. percben góllá érett: Kalmár Ramirezzel kényszerítőzött, áthámozta magát a védőkön, és laposan a hálóba lőtt – 0:1.

A 79. percben a dunaszerdahelyi védelem majdnem összehozott egy helyzetet a hazaiaknak, Ronan és Davis is rosszul nyúlt a labdához, de végül Kružliak tisztázott. Nem sokkal később ismét Davistől szerezték meg a labdát az alapvonalnál, jött is a laposan belőtt labda a DAC kapuja elé, de nem érkezett rá senki.

Öt perccel a lefújás előtt azonban eldöntötte a három pont sorsát a DAC: Ronan szöglete után Kružliak fejelt védhetetlenül – 0:2.

A csereként beállt Mészáros még szépíthetett volna, de lövését Jedlička védte, a másik oldalon Ronan lövése fölément.

A DAC sorozatban negyedszer győzött idegenben a bajnokságban, ez új klubrekord, az eddigi csúcs három egymást követő idegenbeli siker volt.