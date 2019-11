Vereséggel avatták fel a Puskás Arénát a magyarok, Kalmár megsérült

Telt ház, több mint 65 ezer ember volt tegnap Budapesten az új Puskás Aréna nyitómérkőzésén.

Soho Party és Nélküled

A régi Népstadion helyére épült létesítményben már másfél órával a kezdőrúgás előtt elkezdődött a program, a pályán köszöntötték a Népstadion legendáit, köztük a legidősebb egykori magyar válogatott játékost, a 92 éves Raduly Józsefet.

A megnyitó alkalmából 20 év után összeállt a Soho Party együttes is, amelynek slágere, Az éjjel soha nem érhet véget a magyar válogatott nem hivatalos dala lett a 2016-os Eb előtt-alatt.

A Nélküledet a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola diákjai adták elő.

A meccs előtt Gera Zoltán hivatalosan is búcsút mondott a címeres meznek, tombolva ünnepelte a lelátó a 97-szeres válogatott futballistát. Megható kép volt, ahogy a himnuszokhoz felsorakozott csapatok is vastapssal jutalmazták a magyar válogatott ikonját, olyan világsztárok, mint Suárez és Cavani is tisztelettel adóztak Gera előtt.

A kezdőrúgást az orosz Nyikita Szimonjan végezte el Gera társaságában. Szimonjan játékosként ott volt Budapesten a régi Népstadion nyitómeccsén is, a Szpartak Moszkva színeiben gólt is szerzett a Budapest Honvéd elleni mérkőzésen.

Szalai szépítő gólja

Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőtizenegyében mind a két DAC-játékos, Kalmár Zsolt és Vida Máté is helyet kapott. A kapuban az előzetes megbeszélés értelmében Dibusz Dénes állt, és már a 4. percben nagyot kellett védenie Suárez helyzeténél. A hátvédsor úgy viselkedett, mint ama bizonyos vaj, amelyen áthasít ama bizonyos kés.

A 15. percben Vina adott kötényt Besének, ballal középre adott, Lang lemaradt Cavaniról, aki közelről nem hibázott – 0:1.

Hat perccel később egy eladott labda után Suárez passzolt ki a bal oldalra Rodríguezhez, aki elküldte Besét tejért (más vélemények szerint szotyiért), és technikásan a hálóba ívelt – 0:2.

Ebben a pillanatban úgy tűnt, akár egy nagy zakóba is beleszaladhatnak a magyarok a stadionavatón, de a 25. percben nagyszerűen kijátszottak egy akciót a jobb oldalon: Dzsudzsák adta ki a szélre Vargának, aki laposan bepasszolt Szalainak, ő pedig szintén laposan, tűpontosan a bal kapufa mellé a sarokba helyezett – 1:2! A gólöröm megrengette az új stadiont, libabőrös lett mindenki, aki hallotta.

A magyarok főleg beívelt labdákkal próbálkoztak, amivel nem sokra mentek, sokkal célravezetőbbnek tűnt a földön játszani, ritmust váltani – de ilyesmire csak ritkán volt példa.

Magyarország–Uruguay 1:2 (1:2) Góllövők: Szalai Ádám (25.), ill. Cavani (15.), Rodríguez (21.). Sárga lap: Kalmár, ill. Coates. Játékvezető: Skomina (szlovén) MAGYARORSZÁG: Dibusz–Bese, Baráth (71. Szalai Attila), Lang, Korhut (75. Nagy Zsolt)–Vida Máté– Dzsudzsák (54. Kovács), Kalmár (83. Holman), Szoboszlai (67. Nagy Ádám), Varga–Szalai Ádám (60. Feczesin). URUGUAY: Muslera–González, Coates, Godín, Vina (67. Laxalt)–Rodríguez (82. Pereiro), Bentancur (53. Vecino), Valverde (67. Torreira), Lozano–Luis Suárez (46. Maxi Gómez), Cavani (74. Stuani).

Újoncok a pályán

A második félidőben mindkét szövetségi kapitány többet cserélt, Rossi fokozatosan pályára küldte Kovácsot, Feczesint, Nagy Ádámot, az Apollon Limasszolban játszó Szalai Attila személyében pedig újoncot is avatott a nemzeti csapat. Az utolsó negyedórára Korhut helyett Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia futballistája állt be, aki szintén először szerepelt címeres mezben. Korhutra Marco Rossi eltiltás miatt nem számíthat a cardiffi Eb-selejtezőn Wales ellen.

A cserék után azonban kicsit leült a meccs, főleg a tizenhatosok között folyt a játék. Pedig a közönség minden kisebb megindulásért nagyon hálás volt.

Tíz perccel a meccs vége előtt egy ütközés után Kalmár Zsolt lent maradt a földön, és abból, ahogyan ütötte a gyepet, aztán ahogy megpróbált felülni, és visszahanyatlott, már látszott, hogy baj lehet… A DAC csapatkapitányát végül hordágyon vitték le a pályáról.

A végjátékban Dibusz még védett egy nagyot Stuani helyzeténél, neki is vastaps lett a jutalma. A másik oldalon Varga beadása után Vida Máté fejelt veszélyesen, félig háttal a kapunak, sokan már gólt kiáltottak, de a labda centikkel mellément.

A közönség így is éltette a magyar válogatottat, az utolsó percekben felállva tapsoltak.