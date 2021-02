BL: bejelentkezett a trófeára a Manchester City

Tegnap éppen azt elemeztük, hogy mennyire furcsán alakul a Bajnokok Ligája 2020-21-es idénye, hiszen a nyolcaddöntő első mérkőzésein elképesztő fölényben voltak a vendégcsapatok. Nos, a tendencia szerdán is folytatódott.

Miután a német hatóságok lezárták a határokat a britek előtt, a Borussia Mönchengladbach kénytelen volt olyan lehetőség után nézni, amely mindenkinek megfelel: így aztán a budapesti Puskás Aréna újabb BL-meccs helyszíne lehetett. A hazai pálya előnyéről pszichológia és szociológiai tanulmányokat lehetne írni, de kétségtelen, hogy ennek a párharcnak a Borussia Parkban is a Manchester City lett volna az esélyese.

Az angolok szédületes formában érkeztek a magyar fővárosba, a csapat 25 forduló után 59 pontot gyűjtve vezeti az angol bajnokságot, előnye tíz pont a Manchester United és a Leicester City előtt. Emellett a legutóbbi 18 mérkőzését megnyerte, és 25 tétmeccs óta veretlen volt – ezek a statisztikai adatok eggyel nőttek is szerda óta.

Pep Guardiola csapata ugyanis kétséget nem hagyott afelől, hogy sokkal jobb, és ehhez labdába sem kellett rúgni, elég volt ránézni a kispadra, ahol Kevin De Bruyne, Benjamn Mendy, John Stones, Fernandinho és Sergio Agüero foglalt helyet. És közülük csupán utóbbi kapott csereként lehetőséget, tíz percet.

Ugyan Guardiola papíron négyvédős rendszert álmodott meg, de a balhátvédnek beírt Cancelo belső középpályást játszott, a City pedig ellenállhatatlan volt végig. Bár Bernando Silva és Gabriel Jesus révén csak két gólig jutott, de ez a 2–0 is bőven elég lehet a továbbjutáshoz. Sőt, mondjuk ki bátran, ez a City bejelentkezett a trófeára is. A ’Gladbachnak, amely 43 év után először jelent meg a verseny ezen szakaszában, nem akadt érdemleges válasza, így a németek esetleges bravúrhoz valami földöntúli csoda kellene.

„Végig mi irányítottuk a játékot, de elöl nem voltunk túl határozottak. Ez az, amin javítanunk kell, mert a Bajnokok Ligájában tökéletesnek kell lenned ahhoz, hogy biztosan továbbmenj” – fogalmazott meg némi kritikát Guardiola, akinek csapata új angol rekordot állított fel azzal, hogy sorozatban 12. idegenbeli tétmérkőzését nyerte meg.

Marco Rose, a németek edzője szerint játékosai nagyon sok energiát fektettek a mérkőzésbe, és felemelt fejjel járhatnak, mert mindent elkövettek. „Ezen az estén egy brutálisan jó csapat ellen játszottunk, amelyet nehéz megállítani. Viszonylag jól védekeztünk, de nagyon nehéz akkor, amikor folyamatos nyomás alatt vagy” – mondta.

A nap másik mérkőzésén az Atalanta közel volt a bravúrhoz, ahhoz, hogy kihúzza gól nélküli döntetlennel a Real Madrid ellen. Alaphelyzetben persze ennél sokkal többet is várhattunk volna, mégiscsak a Serie A második legeredményesebb csapatáról beszélünk. Azonban a bergamóiak a 17. percben Remo Freuler kiállítása miatt emberhátrányba kerültek, és innentől már nem az volt a kérdés, betalálnak-e, hanem, hogy kihúzzák-e kapott gól nélkül.

Nos, nem sikerült, a spanyolok azonban nem nagyon tudtak mit kezdeni a 68 százalékos labdabirtoklással és a 18:2-es lövési aránnyal. Hogy mégis sikerült idegenben győzni, az Ferland Mendynek köszönhető, aki a 86. percben szépen tekert a kapu bal oldalába (0–1).

„Ellenfelünk fizikailag hihetetlen erős volt, és remekül védekezett, emberelőnyben sem volt könnyű dolgunk Sok hiányzónk van, de jó úton haladunk. Védekezésben erősek vagyunk, nem adtunk egyetlen esélyt sem az olaszoknak, és idegenbeli gólt szereztünk. Ne legyünk elégedetlenek, ez jó eredmény nekünk és ez a legfontosabb” – mondta Zinedine Zidane, a Real Madrid edzője.

Gian Piero Gasperini, az Atalanta edzője kifejezetten bosszú volt a lefújást követően. „Kiábrándító, hogy nem játszhattunk úgy, ahogy szerettük volna. A kiállításig teljesen más volt játék, utána védekezésre kényszerültünk, de nem voltunk rosszak. Nyernünk kell Madridban. Ennyi, nem akarjuk túlgondolni, csak egy lehetőségünk van” – jelentette ki.

A szakember hozzátette, nem ért egyet a piros lappal, de miután a Serie A-ban is most tiltották el, inkább visszafogja magát, amennyire csak tudja. „Ha most mondok valamit, akkor az UEFA egy hónapra eltilt, ami öngyilkosság lenne. De azért azt megjegyzem, nem lehetnek olyan játékvezetőink, akik soha nem futballoztak, és nem tudják, mi a különbség egy párharc és egy szabálytalanság között.”