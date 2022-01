Bemutatkozott Csercseszov

Az orosz válogatottól 2021 nyarán távozó orosz három napja dolgozik együtt a kerettel, de elmondása szerint sajnos több játékossal még nem tudott találkozni. A Mmaee-testvérek és Laidouni az Afrika Kupára készülnek a marokkói illetve tunéziai válogatottal, míg Uzuni, Boli, Besic és Loncar koronavírus miatt nem lehetnek a társakkal. „Jól dolgozott mindenki, jó benyomást tettek rám a játékosok. Egyelőre próbálunk összecsiszológni, meghallgatjuk egymást. Korai lenne még a játékunkról beszélni, meg kell ismernünk, hogy melyik futballista milyen pozícióban, milyen szerepkörben érzi magát a legjobban. Amit elsőre is láttam, hogy nagyon jó támadókkal rendelkezünk, amit ki kell használni, de fő az egyensúly” – utalt arra Csercseszov, hogy a védekezést sem fogják elhanyagolni. A lehetséges erősítésekről nem akart beszélni és az FTC jövőbeli játékstílusa kapcsán sem akart konkrétabban fogalmazni, de hozzátette, hogy modern focit szeretne látni a csapattól.

Kiderült ellenben, hogy a szerződés aláírása előtt beszélt elődjével Peter Stögerrel, akivel már húsz éve ismerik egymást. „Minden jót kívánt és megerősítette, hogy egy nagyon jó csapathoz érkezek. Egy baráti beszélgetés volt, nem esett szó a játékosokról, a hozzáállásukról, de ha így is lett volna, azt sem árulnám el” – válaszolta az 58 éves edző egy újságírói kérdésre. Szó esett korábbi két magyar válogatott játékosáról, Dzsudzsák Balázsról és Nikolics Nemanjáról is. Mindkettejüket profi hozzáállású játékosnak tartja és beszélt is velük az utóbbi hetekben, sok sikert kívántak neki a ferencvárosi szerepléséhez.

„Olyan csapatok, mint a Ferencváros nem létezhetnek szurkolók nélkül. Tudom, hogy nagy tábora van a klubnak. Azt láttam, hogy a nemzetközi meccseken telt ház szokott lenni, de a bajnokikon már nem. A célunk, hogy az NB I-ben is megteljenek a lelátók, hiszen egy ilyen gyönyörű stadionhoz ez lenne a méltó” – beszélt a zöld-fehér drukkerekről is a varsói Legia, a moszkvai Dinamo és Szpartak korábbi trénere, aki többször is kiemelte, hogy a kemény munkában hisz igazán. „Ma is elmondtam a játékosoknak, hogy nem az egyéni akaratok érvényesülnek, hanem a csapat a legfontosabb. Egy profi klubnál minden a megtervezettek szerint kell, hogy menjen. Egy ilyen klubnál nagy fegyelemre van szükség.”

Csercseszov nem tervez megtanulni magyarul, de egy szót azért kimondott: „Egészségedre!” Az újságírók ekkor és az esemény legvégén is felnevettek, mivel az orosz így zárta mondandóját: „Én tudom mit mondtam, azt hogy a tolmács mit fordított magyarra, már nem.”