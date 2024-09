Bejött a szurkolók tippje a DAC kupameccsén

A meccs előtt egy órával a főlelátó jelentős része már megtelt, csak egy-két törzsszurkoló helye, valamint a sajtónak fenntartott székek álltak üresen. A bejáratnál sokan igyekeztek, hogy a pálya körüli padokat még el tudják foglalni, a sietség közben „a gyorsan, itt ma kétezren lesznek” mondat is elhangzott. Szurkolók nem csak a környékbéli falvakból, de Ipolyságról és Párkányból is érkeztek. Utóbbiak egy feliratos magyar zászlót is kihelyeztek a korlátra. Voltak leleményes érdeklődők is, hiszen a DAC busza mellett a segédkező tűzoltók szolgálati járműve foglalt helyet, melynek tetejéről öten remekül tudták figyelni az összecsapást.

A helyiek külön, emléknek is tökéletes, jeggyel és sállal készültek a meccsre, de a szokásos csapolt sör és kofola sem hiányzott a büfékből, valamint finoman illatozó kemencés lángos is kapható volt. A találkozót, ahogy annak ilyenkor lennie kell, magyar retró slágerekkel és egy-egy szlovák dallal vezették fel, de a Bayern München indulója is megszólalt. Miután elhangzott a Nélküled, a játékosok a régiónkban is egyre népszerűbb olasz dal, a Sara perche ti amo dallamára vonultak a pályára. A szerdahelyiek erős felállításban kezdtek, a kapuban Popovics kapott helyett, előtte Yapi, Csinger, Kacsaraba és Andzouana alkotta a védelmet, a középpályán Redzic, Bajo, Vitális és Bősze, a csatársorban pedig Bassey és Trusa kapot helyet.

„Hosszú a fű, úgyhogy 0:3” – hangzott a szakértő gondolatokat némi viccel fűszerező mondat kezdő sípszó pillanatában a mögöttünk helyet foglaló környékbéli fociszeretőktől. A vendégek ennek megfelelően aktívan kezdtek és nem nagyon engedték ki saját téreflükről az ölvedieket. Egy-egy hazai kontránál azonnal felhördült a közönség, ám ezek jelentős része a DAC térfelének felénél elhalt. A 15. percben Popovicsnak is megvolt az első feladata, Csinger hazafejelt labdájára vetődött rá. Öt perccel később Vitális 25 méteres szabadrúgását szépen védte Krátky kapus. Amikor pedig éppen alábbhagyott a nézőtéri tapsvihar, a labda visszakerült a tizenhatoson belülre, ahol Trusa egy lapos lövéssel vezetést szerzett, 0:1.

Smolák játékvezető folyamatosan kapta a kritikát a nézőtérről, a 28. pecben Šoky tűnt el Csinger mellett a tizenhatos vonalától nem messze, de ekkor is továbbot intett a bíró, pedig egy szabadrúgást megérdemelt volna a gyors hazai támadás. Fél órát követően egy szöglet után Bajo csúsztatása kis híján a kapuban kötött ki, három perccel később Trusa lövésnél viszont már a védelem és a kapus is tehetetlen volt, a lapos lövés védhetetlenül csapódott a hálóba, 0:2.

Andzouana lőhette volna a harmadikat, de szép tekerésében nem volt elég erő, így Krátky szépen védett. Orávik szabadrúgását Domasta fejelte fölé, ezzel először okozott komoly veszélyt a DAC kapuja előtt a helyi Družstevník. A szünet előtt Yapi húzta vissza a nadrágjánál fogva Šokyt, ami után utóbbi Redziccsel szólalkozott össze, de Csingerék gyorsan lenyugtatták a feleket, majd jött a szünet.

Xisco Munoz a második félidőre pályára küldte Hercet, Tubolyt és Szendreit is, Vitális, Trusa és Redzic nem folytatta. A csapatkapitány a fiatal Bősze Levente lett. Szendrei azonnal kiharcolt egy szabadrúgást, amit Andzouana tekert remekül, de Krátky újra szépen hárított, majd Yapi lövésénél is a kapus volt a végállomás. Aktívabbá vált a DAC, a lövések tekintetében mindenképpen, Herc felső sarokba tartó labdáját szögletre tolta Krátky. Az eredményjelző órája nem indult el időben a szünet után, amit időközben próbáltak korrigálni, így csak reméljük, hogy a következő események időpontjaiban mi sem tévedünk nagyokat.

A vendégek lendülete kissé alábbhagyott és helyenként a nagyölvediek is szép kombinációkkal hozták ki a labdát a saját térfelükről, de Kacsarabáék jól zártak hátul. Bő egy óra után Strákoš indult meg remekül a bal oldalon, majd Šokyhoz passzolt, akinek a beadását az előre húzódó Bujna pörgette kapura, de a labda nem sokkal elkerülte a kaput. Szép akció volt. A szerdahelyieknél Bajo és Andozuana helyére Ortiz és Almási érkezett a pályára. A 71. percben egy szabadrúgás után jött a harmadik DAC-gól, az első fejest még védte Krátky, de Szendrei ismétlésénél már tehetetlen volt, 0:3.

A vége előtt nem sokkal begörcsölt a hazaiak egyik játékosa, a lelátó népe viszont igyekezett biztatni csapatát. A „Gyerünk Ölved, a DAC már nem bír!” kiáltás nem kis derültséget váltott ki a nézőtéren. Ekkor néhányan már elindultak hazafelé, hogy elkerüljék a meccs utáni dugót, hiszen a környező utcák mindegyikében végig autók parkoltak. Ők nem sok mindenről maradtak le, hiszen a magas fű miatt megjósolt tipp bejött, a dunaszerdahelyiek 3:0-val jutottak be a kupa negyedik fordulójába.

A lefújás után így is járt a vastaps a nagyölvedieknek, míg a gyerekek azonnal ellepték a pályát, de ők elsősorban a DAC játékosait keresték egy-egy fénykép és aláírás megszerzéséért.