Bayern-KO, Barca-siker, Juve-fordítás

Csodának kell történnie ahhoz, hogy a Juventus elbukja az olasz bajnoki címet, a torinóiak a hétvégén az AC Milan ellen nyertek rangadót hazai pályán, és magabiztosan vezetik az olasz bajnokságot. Spanyolországban ennyire nem egyértelmű még a helyzet, de a Barcelona az Atlético Madrid elleni 2–0-s sikerrel 11 pontosra növelte előnyét, ami elég lehet az utolsó hét fordulóra. Németországban még minden nyitott, de a Dortmund, amely decemberben még kilenc ponttal vezetett, 5–0-s vereséget szenvedett a Bayerntől, és már a müncheniek vezetik pontelőnnyel a Bundesligát.

A 31. forduló előtt még úgy tűnt, lehet esélye az Atlético Madridnak arra, hogy izgalmassá tegye a spanyol bajnokság hajráját. A Barcelona szenzációs szezont fut eddig, harminc forduló alatt mindössze kétszer szenvedett vereséget, és nyolcpontos előnnyel fogadta a második helyezett Atléticót.

A statisztika sem ígért sok jót, hiszen a madridiak 2006 februárjában győztek legutóbb a Camp Nouban (akkor 3–1-re), azóta zsinórban 12 bajnokin maradtak nyeretlenek a Barcelona otthonában.

La Liga: 86 percig bírta az Atlético

Az Atlético az első félidő közepéig tartotta magát, bár addigra a Barca akár két góllal is vezethetett volna, hiszen a 14. percben Jordi Alba emelt a kapufára, a 27. percben pedig Coutinho 10 méteres lövését védte bravúrral Jan Oblak. A helyzet akkor változott meg gyökeresen, amikor Diego Costa a 28. percben váratlanul piros lapot kapott (l. keretes írásunkat), ez pedig nem csupán a rangadón, de várható eltiltása miatt a következő meccseken is meghatározó tényező lehet.

Az első félidőt Oblak bravúrjai zárták le, a másodikat a szlovén kapus védései kezdték. A 26 éves klasszis nagyszerűen helytállt, a 86. percig mindent védett (az Opta statisztikái szerint a topligákban szereplő kapusok közül messze neki a legjobb a védési hatékonysága).

A 86. percben aztán ő is tehetetlen volt, Luis Suárez 22 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, a labda úgy kanyarodott, hogy Oblak nem érhette el. A 2–0-s végeredményt két perccel később Lionel Messi állította be, aki José María Giménezt elfektetve visszalőtte a labdát a rövid bal alsóba. Egy pihentebb Oblak talán mozdult volna rá, de ennyi vetődés-felállás után ő is csak szomorúan nézte, ahogy a labda a hálóba gurul.

„A három pont megvan, nagyon fontos győzelmet arattunk. Közelebb kerültünk a bajnoki címhez, de még hosszú út áll előttünk. Be kell fejeznünk a munkát. Ráadásul olyan hatalmas ellenféllel szemben, amely tíz emberrel is a végsőkig harcolt” – nyilatkozta Ernesto Valverde, a Barcelona edzője.

„Az volt a tervünk, hogy középen lezárjuk a teret, és arra kényszerítjük a Barcelonát, hogy a széleken erőltessék a támadásokat. Úgy véltük, így lenne esélyünk a győzelemre. A kiállítás ellenére a második félidőben jobbak voltunk, hatalmas erőfeszítéseket tettünk a pontszerzés érdekében, úgy éreztem, hogy a 86. percig jól játszottunk” – mondta Diego Simeone, az Atlético edzője, aki hozzátette: a Barca nagyon jó úton jár a triplázás felé.

Costa számára véget érhet a bajnokság Az Atlético a 28. percben fogyatkozott meg, amikor Jesús Gil Manzano játékvezető felmutatta a piros lapot Diego Costának. A videófelvételek alapján nem volt egyértelmű az ok, de aztán a mérkőzés után kiderült, mit is mondott a csatár neki: „Lesz.rom a k...a anyád!” A játékvezető a jelentésében hozzátette, „miután kiállítottam, megragadta a karomat, hogy megakadályozzon abban, hogy a 2-es (Diego Godín) és a 24-es (José Giménez) számú csapattársának sárga lapot adjak”. Mindezek után Costa még egyszer „leanyázta” a játékvezetőt. A meccset követő sajtótájékoztatón Diego Simeonét is megkérdezték az esetről, mire ő annyit válaszolt: ha valóban ez hangzott el, akkor jogos a kiállítás. Ami biztos, hogy amióta Simeone az Atlético edzője, a Barca elleni rangadókon már kilenc piros lapot kaptak a játékosai. A katalán Sport napilap szerint a La Liga versenyszabályzatának 94. cikkelye szerint egy ilyen eset négy-nyolc mérkőzésről szóló eltiltást érhet.

Bundesliga: Bayern-KO Lewandowski-csúccsal

Amikor decemberben kilencpontos előnnyel vezetett a Borussia Dortmund, kevesen gondolták volna, hogy tavasszal ilyen gödörbe kerül majd Lucien Favre csapata. Márpedig ez történt, a listavezető 15 bajnokijából tízszer nyert, de három döntetlen mellett kétszer is kikapott, így a 25. és 26. fordulóban már pontazonosság állt fent, és jobb gólkülönbséggel a Bayern állt az élen. A bajorok ugyanezen szakaszban 15 meccsből 13-at megnyertek, Freiburgban 1–1-es döntetlent játszottak, csupán Leverkusenben szenvedtek 3–1-es vereséget.

A szombati csúcsrangadó előtt a Dortmund 63, a Bayern 61 ponttal állt, a vendégek már egy müncheni döntetlennel is megelégedhettek volna. A hazaiak azonban nem, Niko Kovac csapata forgószélhez hasonlóan lesöpörte a pályáról a riválist. A 10. percben Thiago Alcántara szögletét követően Mats Hummels fejesével szerezte meg a vezetést (1–0), a 17. percben Robert Lewandowski egy pimasz kapusátemelés után estében növelte az előnyt (2–0), megszerezve ezzel a 200. Bundesliga-gólját (légiós még nem jutott el ilyen magasságba a Bundesligában).

A 40. percben Javi Martínez lőtt nagy gólt 16 méterről (3–0), majd a 43. percben Thomas Müller beívelését követően Serge Gnabry már a hazaiak negyedik találatát szerezte (4–0). Ilyen első félidő után érthető módon visszavett a tempóból a Bayern, Lewandowski végül a 201. találatával a 89. percben állította be az 5–0-s végeredményt.

Az utolsó hat fordulóra tehát a Bayern fordulhat egypontos előnnyel, és talán kicsit jobb a sorsolása, bár az utolsó két fordulóban előbb Lipcsében lép pályára, majd az Eintracht Frankfurtot fogadja.

A Dortmund még Brémában és az utolsó körben a BL-indulásért hajtó Mönchengladbach otthonában is játszik.

A Bundesligában legutóbb a 2001–2002-es idényben fordult elő, hogy hat fordulóval a vége előtt csak egy pont legyen a különbség az első és a második helyezett között: akkor a Bayer Leverkusen vezetett a Dortmund előtt, de végül utóbbi nyerte meg az aranyérmet.

„Ezt a vereséget nehéz lenyelni, komoly leckét kaptunk a Bayerntől. Ellenfelünk sokkal jobb volt, gyorsabban játszott. Sajnos semmi sem működött, de már az előző meccseinket is nehezen tudtuk megnyerni. Most már a hátralévő mérkőzéskre kell koncentrálnunk, de ha így játszunk, komoly problémáink lehetnek” – nyilatkozta Lucien Favre. A dortmundi csatár, Marco Reus annyit tett hozzá, katasztrófa volt ez a teljesítmény, nem is tud semmilyen magyarázatot fűzni az eredményhez.

A Bayern edzője, Niko Kovac nagyszerűnek találta tanítványai produkcióját. „Az első félidő minden szempontból szenzációs volt, lenyűgözően futballoztunk. A győzelmünk megérdemelt, de ne feledjük, még van hat bajnokink, és látva, hogy milyen gyorsan változhat a helyzet a Bundesligában, nem szabad megnyugodni. Ez a győzelem semmit sem döntött még el.”

Serie A: Moise Kean döntött

Olaszországban eddig sem volt nagyon kérdés, hogy a Juventus megvédi-e a bajnoki címét, de azért egy Milan elleni rangadót megnyerni mindig pluszörömöt jelent a torinóiaknak. Főleg úgy, hogy 2016 óta sorozatban a nyolcadik tétmérkőzést hozták a riválissal szemben.

Pedig a vendégek kezdtek jobban, Krzysztof Piatek fejesével majd-nem az első percben vezetést szereztek, de a lengyel válogatott csatárnak a 39. percig várnia kellett a találatra, akkor Tiemoué Bakayoko egy szemfüles labdaszerzés után egyből ziccerbe hozta, és nem hibázott (0–1). A hazaiaknál Cristiano Ronaldo hiányzott, az első félidőben Emre Can megsérült, de ami még rosszabb, hogy kapura is csupán egyetlen lövést sikerült küldeni.

Szünet után egy kérdéses tizenegyessel egyenlített a Juventus, Paulo Dybala elesett Mateo Musacchio mellett a tizenhatoson belül, a játékvezető megadta, a sértett pedig a balra elvetődő Pepe Reina helyére belőtte (1–1).

A 66. percben az argentin támadó helyére beállt az a 19 éves Moise Kean, akinek a nevéhez már most számos rekord fűződik: elsőként mutatkozhatott be az olasz élvonalban (16 évesen) és a Bajnokok Ligájában a 2000 után született labdarúgók közül, sőt, ő a legfiatalabb gólszerző a topbajnokságok történetében. A csatár ezúttal is villant, a 84. percben Miralem Pjanic passzát követően 13 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (2–1).

Massimiliano Allegri elégedett volt a győzelemmel, bár ő is érezte, hogy nem volt minden tökéletes. „Fontos volt, hogy nyerjünk, nekünk csak a pontszerzés a jó, mert akkor korábban bebiztosíthatjuk a bajnoki címünket. Az első félidőben eléggé lagymatagok voltunk, éreztem, hogy lesznek gondjaink. Aztán a második félidőben már rendezettebben futballoztunk, jó játéktervvel és taktikával, így sikerült nyernünk.”