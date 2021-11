GALÉRIA: Balic korai góljával győzött a DAC a trencséni hidegben

Joao Janeiro, a DAC vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, csapata számára a három pont megszerzése a cél Trencsénben. A portugál tréner a sérült Kalmár–Szendrei–Njie–Lamkel Zé négyes mellett nem számíthatott Schäfer Andrásra sem a szombat délutáni bajnokin. A magyar válogatott középpályás egy kisebb izomsérülés miatt, megelőző jelleggel maradt ki a keretből.

Visszatért a dunaszerdahelyi kezdőbe Andrija Balic, aki a Fortuna Ligában ezt megelőzen még sérülése előtt, augusztusban volt utoljára a pályán a kezdő sípszókor. A múlt héten padon kezdő Andrejs Ciganiks és Yhoan Andzouana visszatért a kezdőbe, míg a jobbhátvéd posztján Luciano Vera megtartotta a helyét.

A 3. percben épp az argentin küzdött meg egy labdáért a jobb oldalon, szöktette Veselovskýt, akinek beadására remek ütemben érkezett Balic – a horvát középpályás kapásból védhetetlen gólt lőtt - 0:1, villámgyorsan előnybe került a DAC.

A vendégek a 9. percben veszélyeztettek először, de Tučný sistergős lövését Jedlička kiütötte. A DAC átadta a teret a hazaiaknak, akik többnyire biztonságos távolságban járatták a labdát a dunaszerdahelyiek kapujától. A 12. percben viszont ismét helyzetet alakítottak ki, Ghali megforgatta Verát, majd Jedličkának kellett ismét résen lennie.

Egy perccel később a vendégek is hallattak magukról, Ciganiks Hahn felé tartó veszélyes labdáját Kukučkának kellett kiütnie. Negyedóra után egyik fél sem tudott igazán a másik fölé kerekedni, a játék rendre a középpályán zajlott.

A 23. percben Jedlička majdnem aláfutott egy beadásnak, végül szögletre ütötte a labdát. A mérkőzés ezután totális unalamba fulladt, helyzeteket gyakorlatilag egyik csapat sem tudott kialakítani. A 44. percben még Ciganiks csempészett egy kis izgalmat a játékba: a DAC lett légiósa kapásból tekert a hosszú sarokba, de Kukučka ki tudta ütni a labdát.

Bár a DAC lőhetett volna második gólt és a hazaiak egyenlíthettek volna, az első játékrész nem került be a legszínvonalasabb félidők közé.

Trenčín–DAC 0:1 (0:1) Góllövő: Balic (3.) Játékvezető: Glova, nézők nélkül Sárga lap: Letenay, ill. Nicolaescu TRENČÍN: Kukučka–Madu, Stojsavljevic, Jovicic, Slávik–Lavrinčík–Ghali (77. Gaži), Zubairu (87. Kupusovic), Hollý (77. Ibrahim), Tučný (46. Azango)–Letenay (60. Jendrišek). DAC: Jedlička–Vera (52. Blackman), Kružliak, Muhamedbegovic, Davis–Dimun, Balic–Andzouana (80. Moumou), Veselovský (70. Fábry), Ciganiks (70. Sharani)–Hahn (80. Nicolaescu)

A második félidőt aktívan kezdték a hazaiak, az első 4-5 percben szinte nem is volt labda a dunaszerdahelyieknél. Miután a trencséniek kétszer is elfutottak a jobb szélen, Joao Janiero azonnal rászólt a melegítő Blackmanre, hogy készüljön a becserelésére. Az 52. percben már be is állt a panamai jobbhátvéd, Vera pedig elhagyta a pályát. A hazai rohamok abbamaradtak, a játék kiegyenlítettebbé vált. A 69. percben Hollý tesztelte Jedličkát, aki bravúrral védett.

A dunaszerdahelyiek egyre visszafogottabban játszottak, így Janeiro kettős cserével próbálta meg orvosolni a problémát, Sharani és Fábry érkezett a pályára. A játék képe azonban nem változott, sőt, a hazaiak még inkább rákapcsoltak, amire Janeirónak újabb kettős csere volt a válasza: a 80. percben Nicolaescut és Moumout is pályára küldte.

Az utolsó tíz perc is hazai mezőnyfölényt hozott, de Jedlička kapuját nem érte jelentős nyomás. A DAC Janeiro második mérkőzésén is 1:0-s győzelmet aratott.