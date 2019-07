Babosék az elődöntőbe jutottak Wimbledonban

A torna hetedik kiemeltje, a román Simona Halep egy szoros és egy sima szettben győzte le a kínai Csang Suajt. A volt világelső rosszul kezdte a meccset, Csang azonnal az első adogatását elvette, majd a sajátját hozta, ezzel megerősítette a brékelőnyét, így gyorsan 4:2 lett a kínai teniszezőnek. A hatodik, maratoni hosszúságú játék fordulópont volt az egész mérkőzés szempontjából. Halep négy bréklabdát is sikerrel hárított és behúzta a játékot, ezzel új erőre kapott. A következő játékban azonnal elvette az ellenfele adogatását. Ezután már nem volt bréklabda, a rövidítést pedig Halep bírta jobban idegekkel, övé lett az első játszma. A második szett már sokkal simább volt, Halep kétszer brékelte Csangot és végül 7:6, 6:1-re megnyerte a meccset.



„Az első szett nagyon nehéz volt, keményen kellett küzdenem, hogy megnyerjem. Tudtam, hogy ma csak akkor győzhetek, ha a lehető legjobbamat hozom” – mondta Simona Halep a meccs után, aki karrierjében másodszor jutott el Wimbledonban az elődöntőig.

Itt az amerikai Serena Williams lesz az ellenfele, aki három játszmában, 6:4, 4:6, 6:3-ra legyőzte honfitársát, Alison Riske-et. „Kiszenvedett győzelem volt, Alison nagyon jól játszott, tudta, hogy nincs veszítenivalója. Végül én is így kezdtem teniszezni, és bejött” – értékelt a tavalyi döntős, aki már hét alkalommal megnyerte a wimbledoni tornát. A mérkőzésen összesen 11-szer brékelték egymást a felek. Williams eddig a tornán összesen 22 ászt ütött, most ezen a meccsen 19-et.



Elődöntőbe jutott Babos Tímea is Kristina Mladenovic oldalán a női páros mezőnyében. Az első helyen kiemelt duó nehéz meccsen, több, mint két óra játék után győzte le a Nicole Melichar–Květa Peschkepárost. Már az első szett első játéka óriási küzdelmet hozott, Babosék két bréklabdához is jutottak, ám egyiket sem tudták kihasználni. Nem úgy, mint az ellenfél, akik a negyedik gémben jutottak bréklabdához, amit azonnal értékesítettek is, így 3:1-re elhúztak. Innen már nem is tudtak felállni Babosék. A második játszmát azonban már ők nyerték, kétszer is elvették az ellenfelük adogatását. A döntő szett több, mint 1 óráig tartott, és a magyar–francia párosnak kétszer is a meccsben maradásért kellett szerválni. Végül ők bírták jobban a végjátékot, és 2:6, 6:2, 9:7-re megnyerték a meccset. Ezzel Babos és Mladenovic sorozatban negyedszer lett elődöntős Grand Slam-versenyen női párosban.



Wimbledonban idén vezették be, hogy a döntő játszmában 12:12-nél tiebreak határoz a továbbjutásról, de mostanáig erre nem került sor. A férfi párosok keddi nyolcaddöntőjében aztán a nyolcadikként rangsorolt ausztrál John Peers és finn Henri Kontinen duója így múlta felül a 12. helyen kiemelt Rajeev Ram, Joe Salisbury amerikai, brit kettőst. A rövidítés nem hozott izgalmas csatát, előbbi egység 7:2-re bizonyult jobbnak. A 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 13:12-es eredményt hozó találkozó egy perc híján négy és fél óráig tartott. ⋌(MTI, TASR, mgy)