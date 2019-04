Az ötödik helyért játszhatnak a komáromi röplabdázók

A komáromiak az extraliga alsóházi helyosztójának első mérkőzésén Myjaván kellemes meglepetést okozva 3:2-es (25:21, 26:28, 25:21, 16:25, 15:13) értékes győzelmet arattak a hazaiak ellen. A második összecsapást csütörtökön játszották Komáromban, amelyen drámai csatában a vendéglátók 3:1-re (25:22, 25:21, 20:25, 29:27) győztek, s ezzel 2:0-ra megnyerték a párharcot, s így az ötödik helyért játszhatnak.

Az első szettben a komáromiak játszottak fölényben, a vendégek csak egyszer vezettek. Robin Pělucha védencei 25:22-re nyerték a játszmát – 1:0. A folytatásban a vendégek ráijesztettek a hazaiakra, mert 6:1-re és 8:4-re is vezettek a második szettben. De a komáromiak ritmust tudtak váltani, 10:10-re egyenlítettek, és a játszmát már nem engedték ki a kezükből, 25:21-gyel zártak – 2:0.

A harmadik játszma fordulatot sejtetett, a myjavaiak alaposan csökkentették ki nem kényszerített hibáikat, és a játékrész első felében domináltak. A hazaiak azonban 11:11-re egyenlítettek, sőt 16:14-re vezettek is. Ez után azonban megtorpantak, több szervát rontottak és a szervafogadással is gondjuk volt. Ezt az ellenfél kihasználta, lendületbe jött, és 20:25-tel fejeződött be a játszma – 1:2.

A negyedik játszmában a vendégek szinte nem vétettek hibát, a komáromiak meg halmozták a bakikat. 18:22 után kisebb csodát láttak a jelenlevők. A hazaiak megtáltosodtak, 22:22-re egyenlítettek, 24:23-nál játszmalabdához jutottak, de a vendégek legjobbja, Koncz védhetetlen bombával 24:24-re egyenlített, sőt, hasonló támadással játszmalabdát is szereztek a myjavaiak 24:25-tel. Az idegcsata még percekig folytatódott, de a komáromiak negyedik játszmalabdáját a vendégek nem tudták hárítani, és 29:27-tel zártak.