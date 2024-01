Az ötödik helyen zárták az Eb-t a magyar női vízilabdázók

A helyosztón a horvátok ellen szemsérülést szenvedő Kurucz-Gurisatti Gréta mellett Szabó Nikolett nem szerepelt a meccskeretben. A döntőre készülő holland válogatott szurkolóinak egy része már délután megérkezett a Pieter van den Hoogenband Uszodába, így viszonylag sok szurkoló előtt kezdődött a találkozó, amelyen ott volt a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Madaros Norbert is.

A magyar kapuban Neszmély Boglárka kezdett, a labdáért Vályi Vanda úszott, de ezúttal a megszokottól eltérően nem nyerte meg a versenyt. Néhány másodperccel később azonban már megúszott a magyar játékos és megszerezte csapata első gólját, a második magyar támadás végén pedig Parkes Rebecca talált a kapuba. A támadójáték néhány percre megakadt, de Neszmély szép védéseket mutatott be, és a blokkok is a helyükön voltak, majd Keszthelyi-Nagy Rita is megszerezte első gólját a mérkőzésen. Fél perccel később egy megúszás végén Kuna Szonja passzából belőtte a másodikat is, ami élményszámba ment, a labda a hosszú kapufáról pattant a hálóba. Körülbelül egy perccel később megszületett a mesterhármas, a magyar csapatkapitány ötméteresből triplázott. A franciák helyenként szépen találták meg az üres embereket, így volt ez a következő támadásnál is, de Neszmély hatalmas bravúrral védett. Igaz nem sokkal később Ema Vernoux révén megszületett az első francia gól is. Az első szünetben 1:5 volt az állás.

Keszthelyi újra büntetőből volt eredményes, amit a sajtószektor mellett helyet foglaló fiatal holland szurkolók is hatalmas örömmel vettek tudomásul. A másik oldalon Neszmély újabb két védést tett hozzá, majd Rybanská Nataša is gólt szerzett. Nem lassított a magyar csapat, a francia születésű Mahieu Geraldine centerből lőtt két gólt. A magyar kapusnak kevesebb dolga volt ezekben a percekben, mivel Szilágyi Dorottya szépen blokkolt, Keszthelyi és Tiba Panna labdát csent védekezésben, a nagyszünetben 1:9 állt az eredményjelzőn.

Vályi a második után a harmadik negyed elején is elhozta labdát, egy testhosszt vert ekkor ellenfelére. A második magyar támadásból jött az újabb gól, Garda Krisztina lőtte, majd Keszthelyi is betalált. A hátralévő hat percben már csak akkor rezgett újra a háló, amikor az utolsó másodpercben Neszmély a kapu tetejére paskolt egy lövést, így 1:11-nél vágtak neki az utolsó játékrésznek a csapatok.

Utoljára Kuna próbálta meg elhozni a labdát a ráúszásnál, de Audrey Daule volt a gyorsabb. A magyar védekezés továbbra is jól működött, támadásban pedig Vályi passza után Keszthelyi lőtte be a hatodik gólját. A franciák második találata emberelőnyből született, ami előtt időt is kért a szövetségi kapitányuk. A magyar csapat egyetlen balkezese, Leimeter Dóra lőtte a tizenharmadikat, a következő pedig egy megúszás végén Vályié volt. Ekkor hangzott fel az uszodában utoljára T. Danny Megmondtam című száma, amelyet a magyar gólok után játszottak be a hollandok. A franciák a harmadikat is belőtték, Daule alaposan megküzdött a labdáért és a víz alól felbukkanva talált be. Az utolsó másodpercben Szilágyi eltalálta a kapufát, de gól már nem született, 3:14 lett a végeredmény.