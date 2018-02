Aortatágulás miatt befejezi pályafutását Novota

Orvosi ajánlásra fel kell hagynia a profi sporttal Novota Jánosnak. A DAC és a bécsi Rapid korábbi kapusa, aki nyáron Debrecenbe igazolt, igyekszik elfogadni a kialakult helyzetet, sajnáltatni nem akarja magát.

A debreceni futballklub hivatalos honlapja szűkszavú hírt tett közzé a hétvégén: „Novota János nem tudta elkezdeni a felkészülést a DVSC csapatával, mivel az edzéseket megelőző vizsgálatok olyan eredménnyel zárultak, hogy a kapusnak be kell fejeznie a pályafutását.”

A 34 éves kapus lapunknak részletesen elmesélte, miről van szó. „A januári felkészülés előtt orvosi vizsgálatokon vettem részt, és kiderült, hogy aortatágulásom van. Az orvosok azt mondták, nem ajánlják, hogy folytassam a profi sportot, mert veszélyes lehet az egészségemre” – mondta Novota, aki több szakemberrel is konzultált, és bár véleményük nem mindenben egyezett, a profi sporttal járó megterhelést mindegyikük kockázatosnak ítélte.

„Nem voltak jelei a dolognak. Nyáron felfedeztek nálam egy enyhe tágulást, amire azt mondták, hogy figyelni kell, ezért is kellett januárban újabb kivizsgálásra mennem. De nem számítottam rá, hogy ez a dolog ennyit romolhat fél év alatt, most pedig már nagy tágulásról beszéltek” – avatott be a részletekbe Novota.

A hétköznapi életben nem korlátozza a diagnózis, annak sincs akadálya, hogy később edzősködjön. Novota próbál megbékélni a helyzettel: „Nem volt könnyű megemészteni a hírt, de azt gondolom, még mindig szerencsésebb, hogy így vették észre a bajt, mintha valami baj történt volna. Gondolkodtam már néhány dolgon, hogy mihez fogok kezdeni, de még túl friss minden, egy kicsit le kell ülepednie. Semmiképp sem akarom sajnáltatni magam, el kell fogadnom a helyzetet. Nyilván én is feltettem magamnak a kérdést, hogy miért történik ez velem, de erre nincs válasz. A családom nagyon sokat segít, és sok ismerős is jelentkezett, írt, hívott, hogy támogatásáról biztosítson” – fogalmazott a kapus, akit a DAC-ban, majd később a bécsi Rapidban is imádott a közönség. A taksonyi származású játékos tagja volt Ján Kozák válogatott keretének is, a franciaországi Eb-n is kint volt tartalékkapusként.

Novota nyáron Debrecenbe igazolt, első számú kapusnak szerződtették, de rögtön az első edzésen megsérült, s felépülése után csak epizódszerepekhez jutott a Lokiban, amellyel 2019 nyaráig szóló szerződése van. „A napokban fogunk tárgyalni a megállapodásomról, amely jelenleg még érvényben van” – tette hozzá Novota János.