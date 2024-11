Aki történelmet írt a pályán és azon túl is

A francia sportnapilap, a L’Équipe honlapján megjelentek az idei Aranylabda-szavazás pontszámai: mint kiderült, a díjat kiérdemlő Rodri 41 ponttal előzte meg a második helyezett Vinícius Júniort. A nagy vitákat kavaró sorrend eddig is ismert volt, mára viszont tudjuk a pontszámokat is. Minden szavazó kiválasztott tíz játékost a harmincas listáról, akik sorrendben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak. Pontegyenlőség esetén az a játékos került előbbre, akit többen tettek az első helyre. Ha ez is döntetlen, a második helyek számát vizsgálták, és így tovább.