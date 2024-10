A spanyol Rodri először nyerte el a rangos Aranylabdát

Az angol Manchester City jelenleg sérült 28 éves játékosa az elmúlt idényben megnyerte csapatával az angol bajnokságot, döntős volt az FA Kupában, míg a Bajnokok Ligájában - a 2023-as diadal után - a negyeddöntőben búcsúzott a későbbi győztes Real Madriddal szemben, majd nyáron diadalra vezette a spanyol válogatottat az Európa-bajnokságon. A középpályás a negyedik spanyol és az első Manchester City-játékos, aki elnyerte az elismerést.

Rodri - aki mankóval ment fel a színpadra - a hétfőn, Párizsban rendezett díjátadón elmondta, sok mindenkinek tartozik köszönettel azért, hogy most ott állhat, de külön kiemelte párját, valamint a szüleit.

"Csapattársaimnak is jár a köszönet, ez a díj az egész spanyol labdarúgásnak elismerés, nem csak nekem. Keményen dolgoztam, minden nap azért edzettem, hogy jobb legyek, és azt gondolom, ma a labdarúgás győzött" - fogalmazott a középpályás.

A spanyol játékos hozzátette, az elmúlt években sokat változott a pályán betöltött szerepköre, már az ő posztján is sokkal támadóbbnak kell lenni, meglátása szerint ennek is köszönhető a győzelme. "Csak egy normális srác vagyok, aki minden nap a legjobbját szeretné adni és vezér szeretne lenni. Most, hogy a rehabilitációmat végzem, több idő jut a családomra, de keményen dolgozok azért, hogy még erősebben térjek vissza" - mondta Rodri.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

1. Rodri (spanyol, Manchester City)

2. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (spanyol, Real Madrid)

5. Erling Haaland (norvég, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

7. Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)

8. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

9. Toni Kroos (német, Real Madrid, már visszavonult)

10. Harry Kane (angol, Bayern München