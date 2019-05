Ahol a bajnoki címmel is csalódás lehet egy szezon – ez volt a spanyol bajnokság 2018/2019-ben

2018-ban a címvédő Barcelona vezetősége a bajnokság rajtja előtt a keretfrissítést jelölte meg a legfontosabb nyári feladatnak. Ezúttal nem volt sztárigazolás, helyette fiatal és tehetséges játékosokba invesztált a klub. Érkezett Lenglet a Sevillától (36 millió euró), Arthur a Grémiótól (31 millió), Vidal a Bayern Münchentől (18 millió euró) és Malcom a Bordeaux-tól (40 millió).



A bajnoki cím ellenére is csalódás a Barca szezonja

A szezon jól indult, a Barcelona az első négy bajnokiját megnyerte, de már ekkor is voltak jelei, hogy a túlságosan pragmatikus Valverde nem tud bánni a rendelkezésére álló csapattal. A szeptember 23-ai Girona elleni 2–2-es döntetlen a Camp Nouban egy hónapos nyeretlenségi szériát indított el, amely alatt a katalánok kikaptak a Leganéstől, és ikszeltek a Bilbaóval valamint a Valenciával. Ebben a periódusban a Barcelona kilenc pontot veszített, és a spanyol média Gerard Piquét nevezte meg bűnbaknak, akinek minden meccsére jutott legalább egy végeredményt befolyásoló hiba.

A probléma azonban sokkal mélyebben gyökerezett néhány egyéni hibánál. Egy évvel korábban Valverde folyamatosan kivárásra, minimális kockázatvállalás mellett a tutira játszott, de az akkori keret nem is volt alkalmas másra. Nyáron viszont a vezetőség elköltött egy zsáknyi pénzt, hogy befoltozza a keretet, ennek ellenére a Barcelonán még mindig sokszor érezhető volt a tanácstalanság, amiből csak Messi és Coutinho egyéni villanásai tudták kirángatni a csapatot.

Valverde a nála kőbe vésett 4–4–2 és a 4–3–3 között vívódott egész szezonban. Míg előbbi a Barcelonához méltatlan, korlátolt és defenzív felállás, addig utóbbihoz nem igazán ért a spanyol kritikák szerint. „Valverdét ki lehet venni a középmezőnyből, de a középmezőnyt nem lehet kivenni Valverdéből” – gúnyolták a közösségi médiában a spanyol edzőt, a megállapítás pedig tavasszal végleg igazolást nyert. Ugyan Messi és Suárez formajavulásával a Barcelona elkezdte nyerni a meccseket, és már április elejére bebiztosította a 26. bajnoki címét, játékban semmi extrát nem tudott nyújtani.

Messi a szezon elején nyilvánvalóvá tette, hogy számukra idén a Bajnokok Ligája a prioritás. „Mindent megteszünk azért, hogy visszahozzuk a BL-trófeát a Camp Nouba” – jelentette ki határozottan a csapatbemutatón. A Barcelona elsőként jutott tovább a csoportjából, utána a nyolcaddöntőben az Olympique Lyont, a negyeddöntőben a Manchester Unitedet búcsúztatta nagyon simán. A Liverpool elleni hazai elődöntőn is visszafogottan játszott a csapat, de Messi zsenialitásának köszönhetően 3–0-s előnybe került a visszavágóra. Úgy tűnt, hogy ezt innen nem lehet elrontani, de a Liverpool elhitte, hogy van visszaút, Valverde pedig fapofával nézte végig, ahogy mentálisan agyonverik és kiejtik csapatát.

A Barcelona távolról sem annyira jó, mint ahogy azt a bajnoki eredmények mutatják (a katalánok az összes fontos meccsüket megnyerték a ligában, voltaképp ezért lettek bajnokok), de háromgólos előnyről akkor sem szabad kiesnie egy ekkora klubnak – pláne nem két egymást követő évben. Tavaly az AS Roma, idén a Liverpool ellen mégis megtörtént, és ezért egyszemélyben Valverde a felelős.

A katalánok május 25-én még Király-kupa-döntőt játszanak a Valenciával, tehát könnyen lehet, hogy két trófeát is nyernek, de minden bizonnyal ez is kevés lesz ahhoz, hogy sikeresnek ítéljék a 2018/2019-es szezont. Josep María Bartomeu klubelnök azt mondta, hogy bízik Valverdében, de senki nem fog meglepődni, ha nyáron mégis edzőt váltanak Barcelonában.

Megsérült Ter Stegen Térdsérülése miatt pihenőre kényszerül Marc-André ter Stegen, az FC Barcelona labdarúgócsapatának német válogatott kapusa. A spanyol bajnok klub csütörtökön közölte, hogy a 27 éves játékos a jobb térdével bajlódik, így a szezon utolsó bajnokiján nem volt ott a keretben. Egyelőre nem tudni, hogy a felépülése mennyi időt vesz majd igénybe. A Barcelona kupadöntőre készül, azaz a La Liga megnyerése után duplázhat, ennek ellenére a helyi média szerint nagyon valószínű, hogy a Bajnokok Ligája-elődöntős búcsú miatt Ernesto Valverde vezetőedző munkáját megköszöni a klubvezetés.

A Real nem tud létezni Zidane nélkül

Julen Lopeteguit sokan féltették a Real kispadjától, de a korábbi spanyol szövetségi kapitány hamar bebizonyította, hogy nem az epizódszerep kedvéért szerződött Madridba. Miközben a fél világ Ronaldóért és Zidane-ért sírt, Lopetegui kockázatos döntések sorát meghozva próbálta nyomatékosítani: ez az ő csapata. A nyáron összesen 140 millió euróért igazolt Odriozolát, Courtois-t, Marianót és Viníciust hetekig jegelte (a 18 éves brazil csodagyereket egészen a Castilláig száműzte a harmadosztályba), az oroszországi világbajnokság legjobb játékosának választott Modricra csak csereként számított, miközben megpróbálta beépíteni a Zidane-korszakban látványosan mellőzött Ceballost. A leggyakoribb kérdésre, azaz, hogy hogyan fogja tudni pótolni Ronaldót és az ő szezononkénti 50 gólját, az volt a válasza, hogy egyének helyett csapatban kezdett gondolkodni. Az eredmények pedig – a kezdeti döccenőt követően – őt igazolták. Az Európai Szuperkupa elvesztése után a Real sebességi fokozatot váltott, és elsöpört mindenkit, aki az útjába került.

Szeptember 26-án azonban valami megtört hirtelen. Sevillában egy sima hármast kaptak a madridiak, akik aztán a következő három meccsükön sem tudtak a kapuba találni. A klub elérte a 21. századi történetének mélypontját, de Lopetegui és a játékosok is azt hajtogatták, hogy nincs gond, csak az a fránya labda nem akar bemenni. A Real nem tudott kijönni a gödörből, Lopetegui pedig egy karakteres vezető helyett egy megtört és magányos edző benyomását keltette. A válás borítékolható volt, ami a Barcelonától elszenvedett 5–1-es vereség után lett hivatalos. Lopetegui összesen 138 napot élt meg a kispadon.

Bale visszatérhet a Tottenhambe? Spanyol lapértesülések szerint a Real Madrid mindenképp megszabadulna Gareth Bale-től, akit korábbi csapata, a Tottenham Hotspur 10 millió euróért hajlandó lenne kölcsönvenni. A Real Madrid újjáépítése minden bizonnyal elindul a nyár folyamán. Ehhez nemcsak új igazolásokra van szükség, hanem el kell engedni azokat a futballistákat, akik nem nyújtják a „királyiak” által elvárt szintet. Ezekhez a játékosokhoz tartozik Gareth Bale is, aki 2013-ban érkezett a madridiakhoz 101 millió euróért, ezzel jelenleg is a Real Madrid történetének legdrágábban vett labdarúgója. Úgy tudni, Zidane két opciót ajánlott fel Bale-nek: vagy balhátvédként folytatja a klubnál, vagy távoznia kell a Real Madridtól. Utóbbival az a probléma, hogy a 29 éves játékosért még nem érkezett ajánlat. A Premier League-ből is csupán a Manchester United és a Tottenham Hotspur érdeklődését lehet hallani. A Real Madrid állítólag 10 millió euróért kölcsönadná Bale-t abban az esetben, ha egy klub sem szeretné szerződtetni – írja a Marca. A Tottenham hajlana az üzletre, azonban a walesi játékos heti 350 ezer fontos fizetését (ami bónuszokkal együtt 600 ezer is lehet) nem képes finanszírozni. Florentino Pérez viszont belemenne abba, hogy az angolok csupán 250 ezer fontot fizessenek hetente, a maradékot a Real Madrid állja. Annak ellenére, hogy Zidane nem tervez a sérülésekkel is bajlódó szélsővel, Bale maradni szeretne, s kitöltené 2022-ig tartó szerződését.

Tartalékok közül a nagyszínpadra

Lopetegui helyét a klub korábbi játékosa, a tartalékcsapat edzője, Santiago Solari vette át, aki négy győzelemmel indított, és a kéthetes „próbaidő után” (a spanyol szabályok szerint a kluboknak két hetük van új vezetőedzőt találni, máskülönben az ideiglenesen kinevezettel kell szerződést kötniük) 2021-ig szóló szerződést kapott. Hamar bebizonyosodott azonban, hogy az eredmények csak az új edző hozta kezdeti lendület velejárói voltak. A Real kellemetlen vereségek sorát szenvedte el, de az igazi problémát a kulcsjátékosok formájának visszaesése jelentette. Bale pályán mutatott gesztusaiból egyértelműen kiderült, hogy nem érzi jól magát a csapatban, Kroos hónapokon át fantomközéppályást játszott, Marcelo elhízott, majd fűt-fát ígérgetett, hogy lefogy, de titkon már ment volna Ronaldo után a Juventusba.

Isco sokszor a keretbe sem került be valami ostoba személyes probléma miatt. Februárra eljutott oda a Real, hogy a siker a 18 éves Viníciuson állt vagy bukott. A brazil csodagyerek azonban – a teljes csapattal együtt – hét nap alatt csúnyán leszerepelt: kiestek a Spanyol Kupából a Barcelona ellen, négy nappal később kiszálltak a bajnoki címért folytatott versenyfutásból (szintén a Barcelona ellen), majd hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedtek a tinikkel felálló Ajaxtól, így kilenc év után ismét a legjobb 16 között búcsúztak a Bajnokok Ligájától. Ezek után Solari még megkapta a Valladolid elleni bajnokit, amit meg is nyert, de másnap reggel már a valdebebasi irodájában csomagolta a cuccait: a Real kirúgta őt. Solari 119 napig húzta a kispadon.

A második edző távozása után Florentino Pérez klubelnöknek nem volt választása, a tutihoz kellett nyúlnia: Zinédine Zidane-hoz. 2018. május 31-én, öt nappal a harmadik BL-győzelem után a francia egy rendkívüli sajtótájékoztatón köszönt el a klubtól. Távozását azzal indokolta, hogy három év után változásra van szüksége, a játékosoknak pedig új hangokra, mert már nem tudja őket motiválni. Kilenc hónappal később azonban mindkét félnek be kellett látnia: Zidane nem tud létezni a Real Madrid nélkül, és a Real Madrid sem Zidane nélkül.

A szezonból hátralévő időszakban Zidane Realja is többször botlott, de ez már senkit nem érdekelt. Mindenkinek a nyári átigazolási időszak lebeg a szeme előtt, ahol Pérez várhatóan mélyen a zsebébe fog nyúlni, és egyes sajtóhírek szerint 500 millió eurót fog elkölteni új játékosokra. Konkrétum egyelőre nincs, naponta váltakozó sztárnevek azonban vannak: Eden Hazard, Neymar, Kylian Mbappé, Sadio Mané, Luka Jovic, Christian Eriksen – nem kizárt, hogy közülük többen is a Realnál kötnek majd ki a nyáron.

A PSG is vinné Griezmannt, Lacazette jöhet A L‘Équipe szerint a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő PSG is versenybe száll az FC Barcelonával Antoine Griezmannért, aki bejelentette, hogy öt év után távozik az Atlético Madridtól. A francia lap szerint a PSG képviselői az előző héten ültek le tárgyalni a 28 éves játékossal, és állítólag hajlandóak lennének az FC Barcelona 120 milliós összegénél magasabbat is ajánlani az Atléticónak Griezmann megszerzése érdekében. Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone mindenesetre szeretné rövidre zárni a történetet, így múlt kedden találkozott Griezmannal, és megkérte, hogy igyekezzen minél gyorsabban döntést hozni, ne tartson sokáig ez a huzavona az átigazolása kapcsán. A spanyol As információi szerint egyébként az Atlético Madrid az Arsenalban futballozó Alexandre Lacazette-et nézte ki a távozó Antoine Griezmann utódjának.

Lacazette kiváló idényt fut, 49 tétmérkőzésen 19 gólt és 13 gólpasszt jegyez – és még hátravan az Európa-liga-döntő –, ennek köszönhetően megválasztották a szezon legjobb Arsenal-játékosának. Kérdés, az Ágyúsok elengednék-e egyik legjobbjukat, aki egyébként nagyszerűen érzi magát Londonban. A madridi klub érdeklődése a támadó iránt nem új keletű, a spanyolok 2017-ben már megegyeztek Lacazette akkori klubjával, a Lyonnal, ám mivel a nemzetközi Sportdöntőbíróság helybenhagyta az Atlético Madrid átigazolási tilalmáról szóló FIFA-döntést, a klub 2018 januárjáig nem regisztrálhatott új játékost – így lett a francia az Arsenalé.

Korszakváltás jöhet az Atléticónál

Az Atlético Madridnak még soha nem volt olyan bő és értékes a kerete, mint idén, ennek ellenére Diego Simeone közel sem tudta kihozni belőle a maximumot. Az Atlético csúnyán beragadt a rajtnál, sorra játszotta a döntetleneket, pedig ez volt az az időszak, amikor megléphetett volna a Barcelona elől. Később már a sorozatos 1–0-s győzelmek sem voltak elegendőek ahhoz, hogy utolérjék a katalánokat – erre az április 6-i Barcelona–Atlético Madrid meccsen volt a legnagyobb esélyük, de Costát már a 28. percben kiállították (a spanyol csatár utólag nyolcmeccses eltiltást kapott, amiért a szájára vette a játékvezető édesanyját), a Barcelona pedig végül 2–0-ra nyert, és bajnok lett.

Nyáron óriási átalakuláson fog átesni a csapat, Godín, Hernández és Griezmann biztosan távozik, de könnyen lehet, hogy Juanfran, Filipe Luís, Costa és Rodri is követi őket. Az Atléticónál amúgy is rengeteg pénz van, a játékoseladásokból befolyó 2-300 millió euróval kiegészítve pedig biztosra vehető, hogy igazi sztárokat próbálnak majd meg Madridba csábítani. A sajtó egyelőre három nevet dobott be: Icardi, Cavani, Dybala.



Harc a Bajnokok Ligájáért

A negyedik, azaz Bajnokok Ligája-indulást érő helyet az utolsó pillanatban szerezte meg a Valencia, amely botrányosan kezdte az idényt. A gyenge szereplést elsősorban a támadók pocsék helyzetkihasználása okozta. Az xG-mutató azonban (amely nem a helyzetek számát, hanem azok minőségét méri) nem hazudott: a Valenciának egész végig a top 4-ben lett volna a helye. A futballban hosszú távon minden kiegyenlítődik, így volt ez a Valenciával is, amely parádés tavaszt produkált, volt egy 19 meccsen át tartó veretlenségi sorozata, amelynek eredményeként kupadöntőbe jutott, az Európa-ligában elődöntőt játszott, a bajnokságban pedig megszerezte a negyedik helyet.

A Getafe volt a szezon meglepetéscsapata, az Atlético és a Barcelona után ők kapták a legkevesebb gólt, az utolsó négy fordulóban viszont kétszer is vereséget szenvedtek, ez pedig pont elég volt ahhoz, hogy a Valencia a jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően beelőzze őket. A madridi kiscsapatnál valószínűleg az Európa-liga-indulásnak is örülnek, már csak az a nagy kérdés, hogy meg tudják-e tartani a sikeredzőt, José Bordalást.

A Sevilla az előző évhez képest visszaesett, és csak a hatodik helyen ért célba, de ami mindennél fontosabb, hogy visszatért a klubhoz Ramón Rodríguez Verdejó, ismertebb nevén Monchi, a világ talán leghíresebb és legjobb sportigazgatója.

Negatív meglepetés volt a Betis, a Villarreal, a Celta Vigo és a Girona szereplése – utóbbi el is köszön az élvonaltól egy időre. A Gironán kívül a két újonc, a Rayo Vallecano és a Huesca a másik két kieső.



Az év edzője: Gaizka Garitano (Bilbao). Garitano egy kieső helyen álló csapatot vett át decemberben, amelyet aztán tavasszal a hetedik helyig repített, úgy, hogy az utolsó fordulóban még az Európa-liga-induásra is megvolt az esélyük.



Az év játékosa: Lionel Messi (Barcelona). Bár több kiemelkedő egyéni teljesítmény is akadt a spanyol bajnokság idei szezonjában, gólok és gólpasszok tekintetében is Messi volt a legjobb, ráadásul csakis miatta nem tűnik középmezőnybeli csapatnak a Barcelona.



Az év pozitív meglepetése: A Getafe alapvetően egy masszív középcsapatnak számít, de idén messze felülmúlta a várakozásokat, és a spanyol ligától teljesen idegen, „rúgd és fuss” stílusú focijával az utolsó pillanatig harcban volt a BL-indulásért.



Az év negatív meglepetése: A Real Madrid csak a harmadik helyen zárta az idényt, ami önmagában nem lenne tragédia, de a kilátástalan játék, a sztárok formájának visszaesése és a 11 bajnoki vereség méltatlan a klubhoz.



A szezon csapata: Jan Oblak (Atlético Madrid) – Damián Suárez (Getafe), Clément Lenglet (Barcelona), Diego Godín (Atlético Madrid), Jordi Alba (Barcelona) – Dani Parejo (Valencia), Giovani Lo Celso (Betis), Santi Cazorla (Villarreal) – Pablo Sarabia (Sevilla), Iago Aspas (Celta Vigo), Lionel Messi (Barcelona)