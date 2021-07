A visszatérő szurkolók továbbjuttathatják a DAC-ot

A DAC múlt csütörtökön 1:0-s vereséget szenvedett Belgrádban. Azon a találkozón a sárga-kékek támadásban keveset mutattak, de a kapuban Martin Jedlička brillírozott, és több góltól is megmentette csapatát. Ennek fényében a dunaszerdahelyiek számára nem számít rossz eredménynek az egygólos vereség, hiszen minden esélyük megmaradt a továbbjutásra.



A belgrádi csapat szurkolók nélkül érkezik Dunaszerdahelyre, mivel az UEFA szabályozása továbbra sem teszi lehetővé a vendégszurkolók jelenlétét a stadionokban. A Partizanban ott lesz az első mérkőzést eldöntő és korábban a Liverpoolban is megfordult Lazar Markovics, valamint a magyar válogatott Holender Filip is. A belgrádiak keretének tagja két olyan játékos is, akik korábban megfordultak a DAC-ban: Marko Zsivkovics és Dusan Lalatovics. Dunaszerdahelyi oldalon mindenki bevethető lesz a súlyosan sérült Kalmár Zsolton kívül.



Meglepetést okozni

„Az a célunk, hogy továbbjussunk, megpróbálunk nyerni. Tudjuk, hogy erős csapat a Partizan, de vannak gyenge pontjai. Remélem, hogy a szurkolóink segítségével ki tudjuk őket használni, és meglepetést okozva továbbjutni. Az első meccs több szakaszában nagy nyomás alatt játszottunk, de ahogy azt a csapattal is megbeszéltük, ezt több esetben mi magunk okoztuk, olyan hibákat vétettünk, amik nem jellemzőek ránkˮ – mondta Németh Antal vezetőedző a DAC tegnapi sajtótájékoztatóján.

„Nagyon jó csapat ellen fogunk játszani, de az első mérkőzés második félidejében bebizonyítottuk, hogy egyenrangú ellenfelek tudunk lenni. A csapatban is pozitív a légkör a mai mérkőzéssel kapcsolatbanˮ – fogalmazott Schäfer András.



6000 néző lehet

A korlátozások enyhítésének köszönhetően ma akár 50 százalékig megtelhet a MOL Aréna, ami 6000 szurkolót jelent. A mérkőzésen azok a szurkolók vehetnek részt, akik legalább 14 napja megkapták a kétadagos oltás második adagját, vagy legalább 21 napja az egyadagos oltást, valamint ha az elmúlt 180 napban bizonyítottan átestek a koronavírus-fertőzésen. Oltás nélkül csak 24 óránál nem régebbi PCR- vagy LAMP-teszttel lehet bejutni a stadionba.



A mérkőzés játékvezetője a svájci Alain Bieri lesz, a találkozót az STV 2 élőben közvetíti. A párharc továbbjutójára a Szocsi–Kesla páros győztese vár.

EKL: Teljesen nyílt és lefutott párharcok Homlokegyenest eltérő helyzetből várják a mai EKL-selejtezős visszavágókat az NB I-es és a Fortuna ligás csapatok. Az Újpest minimális, 2:1-es győzelem után utazott Liechtensteinbe a Vaduz elleni párharc második találkozójára. „ Bárhogyan jussunk a következő körbe, mindenki ugyanúgy elégedett lesz” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Stieber Zoltán, a lilák szélsője.



A Puskás Akadémia viszont 3:0-s vereséget szenvedett Rigában az RFS-től. „Szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a továbbjutás, de megpróbálkozunk vele” – mondta Hornyák Zsolt, a PFLA mestere.



Ezzel szemben a zsolnaiak 3:1-es előnnyel várhatják a hazai meccset a ciprusi Apollon ellen. „Jó a helyzetünk, de bármi megtörténhet. Mindent megteszünk, hogy a visszavágón az legyen, amit mi akarunk” – szögezte le Pavol Staňo, a zsolnaiak vezetőedzője.



A nagyszombati 0:0 után bármi megtörténhet Sepsiszentgyörgyön, ahová a Spartak autóbusszal utazott el. „Mindenképpen gólt akarunk szerezni, szerintem nem 0:0 lesz a vége” – jósolt Michal Gašparík, a nagyszombatiak trénere. (ot)