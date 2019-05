A szlovákok behúzták a kötelezőt

Napsütés és bizakodás

A kora nyári időjárás (és a péntek délutáni) időpont megtette a hatását, Kassán kirajzottak a szlovák hokidrukkerek is. A városban nem lehetett nem belebotlani skandáló szurkolókba, akár a bevásárlóközpontban, akár a belváros utcácskáin sétáltunk, de még egy eldugottnak hitt kis föld alatti borozóból is kerepelők nyekergése hallatszott.

Pedig a szlovák hokisok eddig nem értek el jó eredményeket, az 1 győzelem/3 vereség mérleg miatt győzelmi kényszerben léptek jégre a franciák ellen. Lépett Craig Ramsay, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya is, aki Libor Hudáčeket átvitte az első sor centerének Michal Krištof helyére, Tomáš Tatar és Richard Pánik mellé. A kapuba pedig Patrik Rybárt jelölte, aki a kanadaiak elleni, meccs közbeni lecserélését követően csak a kispadról nézte végig a németek elleni (2:3) szerdai vesztes meccset.

A már korábban megsérült Marek Ďaloga mellett egy másik védő, Christián Jaroš sem állt Ramsay rendelkezésére, aki így hat hátvédet forgatott.

Három a szlovák igazság?

A találkozó óriási szurkolással kezdődőtt, s a felfokozott hangulatot jelzi, hogy már a 34. másodpercben kialakult a jégen kisebb lökdösődés. A szlovákok támadólag léptek fel, és a 3. percben kiharcoltak egy francia kiállítást, de komolyabb helyzetet nem alakítottak ki a két perc során. Ugyanez a 7. percben is megismétlődött, hiába dobolt folyamatosan a szlovák tábor, Hardy kapus nem izzadt meg. Hogy három lenne a szlovák igazság is, nem tudtunk róla, de mikor a 13. percben újra emberelőnybe kerültek Tatarék, már gólt ünnepelhetett a közönség – kétszer is, mert a Lantoši kipattanó lövését a hálóba paskoló Richard Pánik helyezkedését hosszas videózás után ítélte szabályosnak a játékvezető.

A harmad végefelé a franciák előtt is adódott helyzet egy védelmi könnyelműsködés után, de a szlovák védők javították hibájukat. Hardy kapus is csapattársaiét, aki az elcsípett koronggal meglóduló Lantoši szólóját hatástalanította a 19. percben. A 20. percben viszont tehetetlen volt, Fehérváry lövésébe Matúš Sukeľ tette bele fifikásan a botját – 2:0.

Hátradőlés helyett izgalom

A szurkolók egy része talán már az első szünetben ünnepelni kezdett, legalábbis még a 24. percben is több száz szék volt üresen a lelátókon… Az újabb szlovák emberelőnyre azonban már mindenki visszaért – megérte, a korong körbejáratása után Hudáček maradt egyedül, és tanítanivalóan cselezte ki Hardy kapust – 3:0 a 26. percben. Ezután a játék felélénkült, mindkét oldalon voltak helyzetek – amikor pedig épp nem, mexikói hullámmal szórakoztatták magukat a nézők. A 33. percben elcsendesedtek: még mielőtt érvénybe lépett volna egy szlovák védő kiállítása, Manavian a kapu közeléből szépített – 3:1. Erik Černáké azonban érvénybe lépett, s Texier góljával a franciák 3:2-re feljöttek a 36. percben. Kihasználatlan szlovák emberelőnnyel zárult a második harmad.

Gyors döntés

Mielőtt azonban túlzott izgalmak következtek volna, a harmadik harmad 16. másodpercében Černák bombázott távolról a kapuba – 4:2, a franciák ellenállását pedig Michal Čajkovský törte meg végleg, aki emberhátrányban talált be – 5.2. 6:2-re Nagy módosította az állást emberelőnyben, a kapu közvetlen közeléből bekotorva a korongot. A Steel Arénában hatalmas népünnepély kezdődött, nem egyszer rengett a táblagépeket tartó asztalsor a sajtótribünön… A hajrában Rech szépített, kialakítva a 6:3-as végeredményt.

A britek következnek

A szlovákok szombaton (20.15) az újonc Nagy-Britannia ellen játszanak, azaz egy újabb kötelező győzelem vár rájuk. Eddig háromszor találkoztak egymással a csapatok, mindháromszor a papírformának megfelelően szlovák siker született: a 90-es években 7:1-es és 7:3-as, néhány hete a felkészülés során pedig 6:1-es (gólszerzők: Zigo, Tatar, Sukeľ, Lantoši, Marinčin, Liška). A britek eddig két szorosabb meccset játszottak a vb-n (Németország, 1:3 és USA, 6:3), kétszer pedig nagy zakóba szaladtak bele (Kanada, 0:8 és Dánia, 0:9), a finnek elleni mérkőzésük tegnap lapzárta után ért véget.

„A legegyszerűbb forgatókönyv, hogy minden meccsünket megnyerjük, mert csak ezt tudjuk befolyásolni. Azt, hogy mások mit játszanak, hogy kikap-e az USA, nem oldjuk – utasította el Marko Daňo, a szlovákok támadója a negyeddöntős számolgatást. – Bízom benne, hogy megörvendeztetjük a szurkolókat. Magunk miatt is szeretnénk nyerni, mert tudjuk, hogy képesek vagyunk rá.”