A nyolc közé vágyik a szlovák válogatott magyar kapusa

„Nagyon örülök neki, hogy a vízilabdavilág egyik legnagyobb eseményén vehetek részt, és Európa legjobbjai ellen játszhatunk – nyilatkozta lapunknak Kiss Emőke, a szlovák válogatott kapusa. – Célunk a legjobb nyolc közé jutás, ehhez a csoportmeccseken a szerbeket és a horvátokat le kell győznünk. Mindkét csapatot jól ismerjük. Hiszek benne, hogy mindkét meccsen mi leszünk az eredményesebbek.”

Szintén az A csoportban szerepel a házigazda magyar csapat is, amely Horvátország ellen játszik vasárnap este (19.30). Négy éve Bíró Attila szövetségi kapitányként a belgrádi Eb megnyerésével debütált, ami egyben ötkarikás kvótát is jelentett a lányoknak.

"Gyönyörű emlék, én azonban sokkal jobban szeretek a jelenben élni, úgyhogy most folyamatosan erre az eseményre koncentrálunk. Még nem találkoztam olyan edzővel, aki ilyenkor azt mondta volna, hogy szörnyen sikerült a felkészülésünk. Én azonban nem csak hivatalból vagyok optimista, mert tényleg úgy gondolom, hogy folyamatosan javult a csapat, és minden szempontból a legjobb összetételű válogatottal indulunk neki a tornának.”

Keszthelyi Rita csapatkapitány hozzátette, négy éve fel sem fogták, hogy a győzelemmel az olimpiára is kijutottak, és most is mérkőzésről mérkőzésre akarnak haladni.

A tornáról egy válogatott szerez olimpiai kvótát, a világbajnok spanyolok már kijutottak Tokióba.