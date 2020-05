A nagyfödémesi Ľubomír Guldan: „Lubin már a második otthonom”

Ľubomír Guldan 38 évesen is kirobbanthatatlan a lengyel élvonalbeli Zaglebie Lubin védelméből. A nagyfödémesi származású, magyarul is értő ötszörös szlovák válogatott középhátvédnek egyelőre esze ágában sincs visszavonulni.

Ľubomír Guldan 38 évesen is kirobbanthatatlan a lengyel élvonalbeli Zaglebie Lubin védelméből. A nagyfödémesi származású, magyarul is értő ötszörös szlovák válogatott középhátvédnek egyelőre esze ágában sincs visszavonulni.

Guldan a mátyusföldi Nagyfödémes községből származik, édesanyjának köszönhetően pedig a magyar nyelv sem idegen tőle. „Mindent megértek magyarul, de a beszéd az nem megyˮ – árulta el lapunknak a Zaglebie Lubin csapatkapitánya.

Lubinban az élet

Guldan a koronavírus-járvány miatt az Ekstraklasa összes légiósához hasonlóan Lengyelországban ragadt. „Hetedik évemet töltöm a csapatnál, nekem ez már a második otthonom. Lubinban egyedül vagyok, és bár vannak itt barátaim, de a feleségem Szlovákiában van. Nem tudjuk, meddig fog tartani a jelenlegi helyzet, de a lengyelországi klubok egyetlen légióst sem engedtek hazautazni a járvány kitörése óta. Hacsak nem törlik a hátralévő fordulókat és ér véget a szezon idő előtt, akkor erre nem is fog sor kerülniˮ.

Csapata, a Zaglebie egyébként is kaotikus időszakon van túl. Az idei szezon során jelenleg már a harmadik klubtulajdonos igazgatja a klubot.

Nem meglepő módon edzőcserére is sor került már, a rossz szezonrajt után (8 forduló alatt 1 győzelem) szeptember közepén Martin Ševela vette át a csapat irányítását. A Slovantól a Sutjeska Niksic elleni BL-selejtezőbeli fiaskó miatt elküldött 44 éves szlovák szakember Guldan szerint nagyon jó hatással volt a csapatra. „Ševela érkezésével rengeteget javult a csapat játéka, vele mindenki egy kicsit megnyugodott. Jobb lett a hangulat az öltözőben, eredményesebbek lettünk, és ami nagyon fontos: a szurkolók is megszerették őt.”

A Lubin jelenleg a 11. helyen áll a 16 csapatos bajnokságban, harcban van a felsőházi rájátszásért, aminek elérésére Guldan szerint reális esélye van: „Mindenképpen jobb csapat vagyunk annál, hogy a 11. helyen álljunk, egy olyan fiatal és modern gondolkodású edzővel, mint Ševela, még feljebb kapaszkodhatunk a tabellán.ˮ

Visszavonulása után is szeretne a foci világában maradni.

Szenc, Žilina, Razgrad

Guldan 2001 és 2007 között Szencen pallérozódott, ezután igazolt Svájcba, ahol életében először kipróbálhatta a légióskodást. „A svájci élvonalbeli Thunban összességében csak egy évet töltöttem, így nem mondanám, hogy ez a kitérő pályafutásom fontos állomása volt. Aztán azonban az MŠK Žilina következett, ahol remek csapatunk volt, nagyszerű éveket töltöttem ott.ˮ

Guldan az MŠK-val bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is, a 2010/2011-es szezon csoportkörében a Chelsea, a Marseille és a Szpartak Moszkva ellen is kipróbálhatta magát. Bár az MŠK-t tartja a legjobban működő klubnak, amelyben valaha játszott, ennek ellenére nem az ott töltött éveket tekinti karrierje legszebb időszakának: „2011-ben igazoltam a bolgár bajnokságba, a Ludogorec Razgrad csapatához. Az itt eltöltött két évben jobban éreztem magam, mint valaha. A hely is tetszett, a csapat is, ráadásul a mai napig kapcsolatban vagyok a klubbal, már ajánlatom is volt tőlük.ˮ

Guldan 2013-ban igazolt Bulgáriából Lengyelországba, a Zaglebie Lubin csapatához, ahol azóta is szerepel. „Lengyelországban a futball teljesen máshol tart, mint Szlovákiában. Nagyobb a médiafigyelem, rengeteg tévés közvetítés van, a sokkal jobb anyagi lehetőségekről nem is beszélve. A klubok nagyon komolyan veszik a lengyel bajnokságot, a tapasztalataim szerint komolyabban, mint a nyári, nemzetközi kupamérkőzéseket a BL- vagy az EL-selejtezőkben. Talán ez is az oka annak, hogy az idei szezonban egyetlen lengyel csapat sem jutott főtáblára az európai kupákban.ˮ

Ľubomír Guldan Született: 1983. január 30., Nagyfödémes Posztja: középhátvéd Klubjai:

Senec (2001–2007) FC Thun (2007–2008) MŠK Žilina (2009–2011) Ludogorec Razgrad (2011–2013) Zaglebie Lubin (2013–) Válogatottság: 5 mérkőzés/1 gól

Folytatás edzőként?

Guldan elárulta, fiatalkora óta fokozatosan egyre nagyobb célokat tűzött maga elé, amiket sikerült is megvalósítania. „Az első álmom az volt, hogy az I. ligában játszhassak, ez sikerült. Aztán a bajnoki címet tűztem ki célul, majd hogy Bajnokok Ligájában szerepelhessek. Ezek az álmok végül meg is valósultak. Közben pedig a válogatottban is pályára léphettem ötször, ráadásul egy gólt is sikerült szereznem. Természetesen boldog lettem volna, ha még többször pályára léphetek a nemzeti csapatban, de így is hálás vagyok azért, ami nekem jutott.ˮ

Bár válogatottmeghívót valószínűleg már nem fog kapni, Guldan klubszinten továbbra is nagy segítséget jelent csapata számára, jól érzi magát Lubinban, és egyelőre a jövőjét is itt képzeli el.

„Nemrég egy évvel meghosszabbítottam a szerződésemet a Lubinnal, így jövőre is itt tervezek játszani. Aztán majd meglátjuk, hogyan tovább, de annyi biztos, hogy a visszavonulásom után is szeretnék a foci világában maradni. Vannak kapcsolataim, így remélhetőleg nem veszek el. Egyébként már most lehetőségem lett volna belekóstolni az edzősködésbe, mert amikor decemberben Pavel Vrbát kinevezték a Ludogorec vezetőedzőjének, megkértek, hogy csatlakozzak a szakmai stábhoz. Egyelőre azonban még nem érzem úgy, hogy be akarom fejezni a labdarúgást. Amíg többet játszom, mint padozom, addig biztosan nem hagyom abbaˮ – fogalmazott a 38 éves Guldan, aki egyetlen bajnokit hagyott ki az idei szezonban eltiltás miatt, az összes többit végigjátszotta.