A Ligakupáért játszhatnak az érsekújvári kézisek

Az eredménybeli különbség szerda este jóval kisebb volt, mint szombaton Vágbesztercén (33:21), viszont az érsekújváriak megilletődötten kezdtek, az ellenfél már a meccs elején elhúzott. „Teljes mértékben megértem a fiatal csapattársaimat, hogy még túlzott tisztelettel viszonyulnak a rutinos ellenfélhez. Öt hiányzónk volt, így nagyobb szerepet kellett kapniuk” – mondta a meccs után lapunknak ifjabb Kucsera Miklós, hét góljával az érsekújváriak legeredményesebb játékosa.

Ő is csak 21 éves, de hasonló korú társaival ellentétben jóval nagyobb meccsrutinja van, már a felnőttválogatottba is behívták a jobbátlövőt. Szerda este néha irányítóként is felbukkant, csakúgy, mint a 37 éves Vadkerti Gábor. Ők ketten tudtak valami pluszt nyújtani a szorongatott helyzetekben. A második félidőre feljavuló Marek Pavlovič kapusteljesítményével kiegészülve – és az erek eredőjeként egyre bátrabb és jobban játszó fiataloknak köszönhetően – két gólra is felzárkózhatott volna a Štart. De mindhárom alkalommal közbeszólt valami, hol egy megkérdőjelezhető bírói ítélet (belemenés), hol egy kapusbravúr, így aztán gyorsan visszaállt a megszokott 5-6 gólos vendégvezetés.

A hangulat ennek ellenére kellemesnek volt mondható. A mintegy 100 néző minden jó hazai megoldást megtapsolt, a kiosztott műanyag lapokból hajtogatott kerepelőkkel pedig valódi meccszajt lehetett csapni. Voltak persze halkabb időszakok is, ilyenkor (mondhatni kárpótlásként) azt is meg lehetett például hallani, hogy Peter Sporni, az érsekújváriak vezetőedzője a túloldalon magyarul instruálja Vadkertit, s a nyelvi korlátok miatt még csak izgulnia sem kell, hogy az ellenfél megtud valamit a taktikai húzásról. De a lelátón is elhangzottak érdekes párbeszédek, sőt, egy monológ is.

„Ha belemenést fújnál ilyen esetben, nem történne semmi. A másik oldalon nem adtál meg egy gólt, pedig ugyanilyen eset volt. Nézd majd vissza a videón, meglátod, igazam van. Ne akard idejekorán eldönteni a meccset” – magyarázta kimért tempóban, de segítőkész hangon az egyik drukker a bírónak.

Megjegyzéseket a szabaddobásokat rendre picivel hátrébb visszafújó másik játékvezető is kapott („Mi van, te tízcentis?”), de a légkör maximálisan sportszerű volt, a faultoknál nem volt reklamálás a pályán sem, a nézőtéren pedig azt tárgyalták a legtöbben, csak kevés hiányzott az érsekújváriaknál ahhoz, hogy reálisan versenyben legyenek a továbbjutásért az alapszakasz harmadik helyezettje ellen.

„A sok sérültünk miatt nem volt meg a csapatunk. De ahhoz képest, hogy a vágbeszterceiekkel játszottunk, elég jól sikerült a párharc. Beleadtunk mindent. Sajnos a meccs elején elaludtunk, a védekezés és a támadás is elég rossz volt. De aztán kicsit összeszedtük magunkat, feljöttünk, de egyenlíteni nem sikerült” – értékelt röviden az Új Szónak Bandri Dániel, aki a defenzívában kapott szerepet.

Az érsekújváriak így az 5–8. helyezettek számára kiírt Ligakupában folytatják a szereplést. Itt kétszer játszik mindenki mindenkivel, a minitáblázatba pedig az alapszakaszbeli helyezésekért járó pluszpontokat is beszámítják majd. Az érsekújváriak riválisai a bajmóciak, a modraiak és a pozsonyi ŠKP lesz.