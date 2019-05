A Kristiansand– Győr elődöntő a tv-ben

10.00 – ČT ŠPORT: Chrudim– Vlašim cseh másodosztályú focimeccs

10.15 – M4 SPORT, SPORT 1 (cseh): Forma–3, Spanyol Nagydíj, 1. futam

11.00 – EUROSPORT 2: Superbike, Superpole, Imola

11.45, 15.00 és 17.45 – EUROSPORT 2: Motorsport, Endurance, Szlovákia

11.45 – EUROSPORT 1: Formula– E, Monaco, selejtező

11.55 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma–1, Spanyol Nagydíj, 3. szabadedzés

13.00, 15.30 – ARENA SPORT 1: European Darts Grand Prix 2019

13.30 – DIGISPORT 4, ARENA SPORT 1: Aston Villa–West Bromwich angol másodosztályú focimeccs

13.35 – ARENA SPORT 2: Hebei China–Henan Jianye kínai bajnoki focimeccs

14.00 – EUROSPORT 2: Superbike, 1. futam, Imola

15.00 – M4 SPORT, SPORT 1 (cseh): Forma–1, Spanyol Nagydíj, időmérő

15.00 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Kristiansand– Győr női kézilabda BL-elődöntő, Final Four

15.00 – DIGISPORT 3 (magyar): Rizespor–Galatasaray török bajnoki focimeccs

15.00 – DIGISPORT 1 (magyar): Atalanta–Genoa olasz bajnoki focimeccs

15.00 – ORANGE SPORT: Slovan–Žilina Fortuna Liga focimeccs

15.30 – SPORT 2 (magyar), DIGISPORT 1 (szlovák): Leipzig– Bayern német bajnoki focimeccs

15.30 – DIGISPORT 2 (szlovák): Dortmund–Düsseldorf német bajnoki focimeccs

16.00 és 21.00 – DIGISPORT 2 (magyar), DIGISPORT 3 (szlovák): Madridi férfitenisztorna

16.30 – EUROSPORT 2, SPORT 1 (cseh): Formula–E, Monaco, 9. forduló

16.40 – EUROSPORT 1: Giro d'Italia országúti kerékpárverseny, 1. szakasz

17.00 – M4 SPORT: Újpest–Puskás Akadémia magyar bajnoki focimeccs

17.00 – DIGISPORT 3 (magyar), NOVA SPORT 2: Angers–PSG francia bajnoki focimeccs

17.30 – ORANGE SPORT: Jablonec–Ostrava cseh bajnoki focimeccs

18.00 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Metz–Rosztov-Don női kézilabda BL-elődöntő, Final Four

18.00 – DIGISPORT 1 (magyar, szlovák): Cagliari–Lazio olasz bajnoki focimeccs

18.10 – DIGISPORT 4 (szlovák), ARENA SPORT 1: Derby–Leeds angol másodosztályú focimeccs

18.30 – DIGISPORT 2 (magyar), DIGISPORT 5: Madridi női tenisztorna, döntő

18.30 – ARENA SPORT 2: Sahtar Donyeck–Olekszandrija ukrán bajnoki focimeccs

19.30 – M4 SPORT: Ferencváros– Debrecen magyar bajnoki focimeccs

19.55 – DUNA WORLD: Úszás, Bajnokok Sorozata, Budapest

20.00 – NOVA SPORT 2: Nice– Nantes francia bajnoki focimeccs

20.00 – DIGISPORT 3 (magyar): Nimes–AS Monaco francia bajnoki focimeccs

20.00 – ORANGE SPORT: Sparta Praha–Liberec cseh bajnoki focimeccs

20.05 – NOVA SPORT 1: Dallas– New York Red Bulls labdarúgó MLS-meccs

20.30 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Siófok–Esbjerg női kézilabda EHF Kupa-döntő, visszavágó

20.30 – ARENA SPORT 2: European Darts Grand Prix 2019

20.30 – ARENA SPORT 1: Sunderland–Portsmouth angol másodosztályú focimeccs

20.30 – DIGISPORT 1 (magyar, szlovák): Fiorentina–AC Milan olasz bajnoki focimeccs

21.30 – SPORT 2 (magyar), SPORT 1 (cseh): Sporting–Tondela portugál bajnoki focimeccs

22.05 – NOVA SPORT 1: LA Galaxy–New York City FC labdarúgó MLS-meccs

2.00 (vasárnap) – SPÍLER 1 TV, NOVA SPORT 1: San Jose–St. Louis jégkorong NHL-meccs, főcsoportdöntő