A komáromiak szeretnék megszakítani sikertelen sorozatukat

A szombati mérkőzés előtt minden érdekelt abban reménykedik, hogy a sikertelen sorozat után végre feltámad a csapat, s folytatja azt a játékot, amely az első öt mérkőzésén jellemezte. A csapat teljesítőképességét a legjobban Jozef Olejník vezetőedző ismeri: „Szerintem a csapat, amelynek a 60%-a a feljutás utáni harmadik évadban kicserélődött, ugyanolyan intenzitással és becsületesen dolgozik, mint közvetlenül a ligarajt után. A 6. fordulóban a 2:0-s poprádi vereségünk után sorozatban öt meccsen nem tudtunk győzni, olyan mérkőzésen sem, amely teljesen a kezünkben volt, pl. a Skalica és a kassaiak ellen a saját pályánkon. Ez olyan önbizalomvesztést váltott ki fiatal csapatunknál, hogy mostanáig nem tudtuk igazán kiheverni. A szombati meccs előtt azonban az összes játékosom tudatosítja, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy győznünk kell. Ennek tudatában remélem, hogy legyőzzük a Petržalkát.“

A komáromi hátvédsor erőssége, az U21-es magyar válogatott tagja, Varjas Zoltán is bizakodik. „A petržalkai meccset meg kell nyernünk, s ha azt játsszuk, amire képesek vagyunk és amire felkészültünk, akkor meg is nyerjük. De csak akkor, ha egytől egyig fegyelmezetten játszunk, mindenki mindent belead, és csapatként akarjuk kiharcolni a győzelmet.“ Hasonló véleményen van Domonkos Kristóf is, aki szerint mindenki véget akar vetni a sikertelen, bénító mérkőzéssorozatnak. „Szerintem arról van szó, hogy mindenki a teljesítőképessége felső határán játsszon, mert akkor bármelyik vetélytársunkat legyőzhetjük, s egy emberként akarjuk kivívni a győzelmet. Meggyőződésem, hogy csapatunk képes erre“ – vélekedett a középpályás.

A csapat győzelemvágyát Lukáš Leckéši, a csapat hálóőre tömören foglalta össze: „Régóta vagyok a KFC játékosa, mindig a győzelem reményében léptünk pályára. Nem emlékszem azonban, hogy valaha annál jobban akartunk volna győzni, mint most, szombaton a pozsonyi Petržalka ellen.“