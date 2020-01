A komáromi röpisek a felsőházban folytatják

A Duna-partiak az alapszakasz második felében nem szenvedtek vereséget, aminek következményeként az elit négyesben végeztek, ami figyelemreméltó, mert a ligarajt után érezhetően akadozott a komáromi gépezet.

A hétfői meccsen már az első játszma is jelezte, hogy Robin Pělucha vezetőedző legénysége győzelemre törekszik Eperjesen. Látható lendülettel kezdtek Ogurčákék, s az első játszma nagyobb felében 4-5 ponttal vezettek is. Ezután az extraliga egyik legjobb adogatója, Martin Sopko állt az alapvonal mögé, s olyan öt bombát zúdított a komáromi térfélre, amelyekbe beleérni is nehéz volt, s néhány perc múlva vezettek az eperjesiek 19:18-ra. A hazaiak az előnyt tartották 24:23-ig, az első játszmalabdájukig, de értékesíteni nem tudták. A következő két pontot azonban a hazaiak szerezték és 26:24-gyel nyerték a játszmát – 1:0.

A második szett hasonlóan kezdődött. A komáromiak szervezettebben, pontosabban és hatékonyabban játszottak. Most azonban elmaradt a rövidzárlat, Sopko szerváira is sokkal jobban figyeltek, mint az elsőben, s végig vezetve, problémamentesen nyerték a játszmát 25:19-re – 1:1.

A harmadik szett volt a mérkőzésen a döntő. Mindkét csapat nagyon igyekezett, bár az elején a hazaiak alaposan megléptek (4:0, 8:4, 11:8). A komáromiak edzője ekkor pályára küldte a tapasztalt, volt válogatott Kubšot, aki jó szerváival, pontos passzaival felhozta a Duna-partiakat, 14:14-re egyenlítettek. Fej fej melletti küzdelem folyt, de 22:22 után a vendégek két játszmalabdát harcoltak ki, s a másodikat érvényesítve 25:23-ra nyerték a játszmát – 1:2.

A negyedik, utolsó játékrész előtt megnyugodtak a kedélyek a komáromi oldalon, mindenki jól koncentrált, s már az elején elhúztak a Duna-partiak (1:5, 6:10). A vendégek taktikusan nem siettették a pontszerzést, igyekeztek minél kevesebb hibát elkövetni. 18:22 után már nem volt kétséges, ki nyeri a meccset, s néhány perc elteltével a vendégek jutottak több játszmalabdához, amelyből az elsőt értékesítették, és 20:25-tel zártak – 1:3.

Szombaton, január 11-én kezdődik a rájátszás az extraligában, amelyben a komáromiak az elit négyesben folytatják. Az első körben Kassára látogatnak.